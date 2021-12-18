Wall Street Journal: США собираются отправить на Украину «афганскую» технику

В США задумались об отправке на Украину военной техники, ранее предназначенной для Афганистана, сообщает The Wall Street Journal. Речь в первую очередь идёт о вертолётах российского производства Ми-17. Также в Киеве рассчитывают на поставку предназначенных для Кабула вертолётов Black Hawk и ПЗРК Stinger. Но окончательное решение ещё не принято, ведь эту инициативу должен одобрить Совет национальной безопасности, рассказывает американская газета.

Администрация Белого дома обдумывает план по переправке на Украину вертолётов и другой военной техники, предназначенной в своё время для Афганистана, сообщает The Wall Street Journal. Таким образом США хотят укрепить оборону страны на фоне усиления присутствия российских войск у её границ. Но окончательное решение ещё не принято, ведь эту инициативу должен одобрить Совет национальной безопасности.

В пакет военных поставок войдут вертолёты российского производства Ми-17, продолжает американская газета. Они обеспечат украинским войскам большую мобильность в защите протяжённого фронта, а также компенсируют потери в военной технике от 2014 года, когда Россия «аннексировала»* Крым, а «промосковские сепаратисты» организовали ополчение на востоке страны. Афганцы научились управлять Ми-17 ещё в те годы, когда страна находилась под контролем Советского Союза. Позже американцы купили эти летательные аппараты и поддерживали их в рабочем состоянии. В будущем они собирались поставить в Афганистан вертолёты Black Hawk, что, впрочем, так и не произошло.

К слову, украинцы хотят, чтобы Black Hawk, предназначенные для Кабула, теперь достались им, пишет The Wall Street Journal. Также они рассчитывают на поставки систем ПВО, в частности переносных зенитно-ракетных комплексов Stinger. К тому же Киеву может быть предоставлен доступ к американским и натовским запасам боеприпасов и оружия в Румынии и Болгарии, отмечает издание.

В США опасаются, что в следующем месяце процесс наращивания российских сил вблизи Украины наберёт полную силу и всё может закончиться вторжением. В связи с этой угрозой глава Белого дома Джо Байден пытается найти баланс между дипломатическими попытками урегулировать конфликт в диалоге с Москвой и военной помощью Украине с целью повышения её обороноспособности.

Группа американских специалистов, которые специально ездили на Украину, чтобы оценить боеспособность её войск, пришли к выводу, что она недостаточна для отражения возможной российской атаки. Они призвали принять санкции против России и увеличить военную поддержку Киеву, в частности поставить системы ПВО и противокорабельные ракеты, которые можно будет быстро интегрировать в украинскую систему обороны. Один из экспертов, по имени Сет Моултон, заявил, что США нужно сосредоточить все усилия на «предотвращении конфликта»: «Я хочу дать украинцам оборонительное оружие, из-за которого российская сторона понесёт большие потери. Проблема в том, что и бюрократии становится больше. Такое ощущение, что на одну только поставку чёртового оружия нужно потратить кучу времени. А оно у нас на исходе. Необходимо ускориться».

Сам Джо Байден считает, что ставку нужно делать на угрозу ужесточения санкций, усиление военной поддержки Киева и размещение в Восточной Европе дополнительного контингента американских войск. Все эти меры должны оказать влияние на Кремль, чтобы тот, в свою очередь, отказался от идеи военного вторжения. «Если вы хотите добиться эффекта, возникает вопрос: «Что такое вы можете предоставить в ближайшие несколько месяцев, что можно будет сразу же применить без обширной подготовки или больших издержек», —подчеркнул бывший командующий войсками США в Европе генерал Бен Ходжес.

* Крым вошёл в состав России после того, как за это проголосовало подавляющее большинство жителей полуострова на референдуме 16 марта 2014 года (прим. ИноТВ).