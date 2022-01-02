Times: отбросы вместо еды и бараки без окон — индийские рабочие производят айфоны в «атмосфере страха»

Массовые пищевые отравления и антисанитария стали толчком для крупных протестов на огромной фабрике в Индии, где выпускаются гаджеты Apple. По признанию рабочих, они вынуждены трудиться в невыносимых условиях, жить в переполненных непроветриваемых помещениях без канализации и питаться на кишащих крысами уличных кухнях, сообщает The Times.

На протяжении многих недель рабочих огромной фабрики по производству айфонов в индийском городе Шриперумбудуре «накрывала одна волна болезни за другой». Руководство обещало отреагировать, но в результате так ничего и не делало, пишет The Times.

По словам издания, в середине декабря после ужина отравились, тяжело заболели и были доставлены в больницу с рвотой и диареей 150 местных рабочих. Ещё 100 человек нуждались в лечении из-за вспышки дизентерии.

Это стало последней каплей. Через два дня после случившегося сотни рабочих вышли на марш против ужасающих условий в лагерях, где проживает несколько тысяч человек. В течение нескольких часов протестующие заблокировали главную дорогу, ведущую в обширную промышленную зону.

Тайваньская компания Foxconn, отвечающая за производственный комплекс, приостановила его работу 18 декабря. Она пообещала улучшить положение рабочих после того, как её заказчик, Apple, заморозил заказы на этом объекте.

Apple и Foxconn уже не в первый раз оказываются замешанными в подобном скандале. Серия самоубийств в огромном промышленном парке Foxconn City в китайском Шэньчжэне в 2010 году вызвала международное осуждение и вынудила компанию дать обещание улучшить условия труда. Более десяти лет она обещала сделать то же самое в Индии.

На этой неделе корреспондент The Times посетил индийский регион и побеседовал с одной из заболевших работниц. 19-летняя Сароджа, которая отказалась называть своё настоящее имя, описала «чудовищные условия труда» на фабрике.

По её словам, работники живут в переполненных общежитиях без окон. Они не имеют доступа к воде и канализации. За свою интенсивную многочасовую работу они получают £100 в месяц — гораздо меньше, чем может заработать горничная. Их кормят блюдами из гнилых овощей и поражённого долгоносиком риса, которые готовятся на кишащих крысами и заваленных мусором уличных кухнях.

Ещё одна 21-летняя свидетельница рассказала, что в комнате местного общежития, рассчитанном на пять жильцов, им приходится спать на полу по 15 человек, вплотную прижимаясь друг к другу. Некоторые работницы часто остаются голодными в течение дня. Они находили в пище червей и отправляли фотографии руководителю, но никаких действий предпринято не было.

Другие рабочие, с которыми связалась The Times, отказывались давать интервью из-за боязни потерять место. Они добавили, что даже до протеста за ними постоянно наблюдали на фабрике и в их жилых помещениях.

Семь или восемь бараков, где живут примерно 15 тыс. рабочих, в основном женщины, разбросаны по территории фабрики. Их патрулируют «грубые» охранники, которые не позволяют никому приблизиться к зданиям.

Один из охранников всё-таки смягчился и коротко ответил на вопрос The Times. «Более четырёх, иногда шесть или семь женщин спят в одной комнате размером 12 на 12 футов. Вентиляция практически отсутствует. Туалеты не смывают, потому что в них не оказывается воды», — сказал он.

Национальный секретарь Центра индийских профсоюзов в Ченнаи Сондар Раджан резко раскритиковал условия труда на фабрике Foxconn и описал царящую на предприятии «атмосферу страха». «Там нет профсоюзов, нет защиты рабочих. Некоторые женщины говорили мне, что живут по десять человек в комнате. Блюда готовятся из самых худших гниющих овощей, которые следовало бы выбросить. Однажды мне удалось поговорить с одной женщиной, и она сказала, что всё это похоже на тюрьму», — заявил он.

Apple и Foxconn пообещали улучшить условия труда на фабрике после того, как региональные инспекторы объявили бараки для рабочих непригодными для использования. По словам местных властей, они призвали компании предоставлять минимум четыре литра питьевой воды на одного работника в день плюс воду для купания и обеспечивать надёжное электроснабжение.

Несмотря на обещание Apple и Foxconn исправить ситуацию, Сароджа призналась The Times, что не собирается возвращаться. «Моей семье нужны деньги. Вот почему я вообще туда устроилась. Но мои родители сказали, что не отправят меня обратно, если я серьёзно заболею», — сказала она.