Der Standard: Apple закрывает часть магазинов в США и Великобритании

Компания Apple закрыла 53 своих магазина в Калифорнии и 16 магазинов в Великобритании, сообщает Der Standard. Причиной закрытий стал рост числа заражений коронавирусом: по словам пресс-секретаря Apple, компания надеется как можно скорее восстановить работу своих магазинов.
Из-за пандемии коронавируса, компания Apple заранее закрыла все 53 своих магазина в Калифорнии, сообщает Der Standard. Кроме того, 16 магазинов Apple были закрыты в Великобритании.
Данных о том, когда магазины откроются вновь, пока нет, пишет издание. По словам одного из пресс-секретарей Apple, компания пристально следит за развитием ситуации и постарается как можно скорее вновь открыть все торговые точки. Кроме того, он сообщил, что в несколько последующих дней клиенты могут забрать все товары, заказанные заранее.
Как отмечает Der Standard, в последнее время как в Великобритании, так и в США растёт число случаев заражения коронавирусом. Британский премьер Борис Джонсон ввёл карантин в Лондоне и в некоторых регионах на юго-востоке страны. Жителям разрешается покидать дома только для неотложных дел: все не жизненно важные магазины закрыты.
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