New York Times: Apple и Google будут вместе отслеживать распространение COVID-19

Американские цифровые гиганты Apple и Google работают над новой технологией, которая поможет отследить цепочку контактов с заразившимися коронавирусом людьми, пишет The New York Times. Подобные приложения уже действуют в некоторых странах на национальном уровне, однако возможности двух крупнейших лидеров на рынке мобильных телефонов позволят охватить практически все существующие смартфоны в мире.

Компании Apple и Google объявили о совместной разработке программного обеспечения, которое позволит людям узнать о своих контактах с заболевшими коронавирусом людьми, сообщает The New York Times.

Согласно заявлению цифровых гигантов, сотрудничество началось всего две недели назад, а релиз технологии состоится через несколько месяцев, когда её внедрят в операционные системы миллиардов устройств iPhone и Android по всему миру. Новая программа будет работать в фоновом режиме и с помощью Bluetooth позволит смартфонам регистрировать другие приближающиеся к ним телефоны. Если органы здравоохранения дадут согласие на подключение своих приложений к новой технологии, больному коронавирусом останется лишь написать в нём о своём состоянии, а затем на все телефоны, которые две недели до этого наблюдались рядом с его смартфоном, придут предупреждения о риске заражения.

Как отмечает издание, такое неожиданное партнёрство между двумя непримиримыми врагами, которые не упускают возможности раскритиковать друг друга, подчёркивает серьёзность кризиса и силу компаний, чьё программное обеспечение установлено почти на всех смартфонах в мире. По мнению государственных органов здравоохранения, улучшение системы отслеживания заразившихся людей и их контактов может затормозить распространение эпидемии, особенно на ранних её этапах. Такие меры в совокупности с массовым тестированием продемонстрировали свою эффективность в Южной Корее.

Однако использование практически всех смартфонов на планете для отслеживания связей между людьми поднимает вопрос о том, какой доступ получат две крупнейшие технологические компании к жизни отдельных личностей и обществу. Корпорацию Google уже обвиняли в использовании истории запросов пользователей в рекламных целях, а компания Apple, хотя и избежала подобных обвинений, имеет доступ к широкому спектру информации о пользователях, от их места нахождения до здоровья. Генеральный директор Apple Тим Кук подчеркнул в Twitter, что новая технология позволит сдержать распространение вируса «таким образом, который также соблюдает (принципы. — ИноТВ) прозрачности и согласия». В свою очередь глава Google Сундар Пичаи написал в той же соцсети, что у этой технологии есть «сильные элементы управления и защиты конфиденциальности пользователей».

В статье упоминается, что уже существуют другие технологии для отслеживания контактов от Министерств здравоохранения и Массачусетского технологического института, а в марте похожее приложение запустилось в Сингапуре. Однако, принимая во внимание количество используемых по всему миру смартфонов своих фирм, Apple и Google выразили надежду сделать более эффективными попытки проследить контакты больных, расширив круг задействованных людей. Также они заявили, что к середине мая снабдят новой технологией другие приложения, чтобы сделать их данные более достоверными, пишет The New York Times.