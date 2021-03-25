Forbes: два миллиона владельцев iPhone получат компенсацию за замедление работы смартфонов

Компания Apple согласилась выплатить $310 млн для урегулирования претензии владельцев смартфонов, жаловавшихся на то, что компания целенаправленно замедляла работу отдельных моделей iPhone. Как пишет Forbes, сколько денег получит каждый владелец, пока не совсем понятно, хотя уже сейчас известно, что сумма компенсации намного превысит сумму в $25, которая была обещана изначально.

Компания Apple согласилась выплатить в общей сложности как минимум $310 млн, чтобы урегулировать претензии владельцев смартфонов, жаловавшихся на то, что компания целенаправленно замедляла работу отдельных моделей iPhone, чтобы продлить срок службы батарей этих устройств. Как пишет Forbes, документы об окончательном урегулировании этого дела были опубликованы в конце минувшей недели. В них сказано, что было одобрено 2 268 860 заявок на получение денежной компенсации. Более миллиона заявок на получение компенсации было отклонено — чаще всего причиной отклонения становилось то, что устройство заявителя не значилось в списке устройств, которых коснулся Batterygate.

Компенсацию могут получить владельцы iPhone 6, 6 Plus и 6s, а также iPhone 7 и 7 Plus. Гражданам Соединённых Штатов, владевшим этими моделями, было предложено подать онлайн-заявки на получение компенсации летом прошлого года.

Сколько денег получит каждый владелец, пока не совсем понятно, хотя уже сейчас известно, что сумма компенсации намного превысит сумму в $25, которая была обещана изначально.

«Суд постановил, что есть убедительная доказательная база для выплаты компенсации на общую сумму 310 миллионов долларов и что эта сумма адекватна, справедлива и разумна. Каждый заявитель получит 25 долларов или более за каждое устройство iPhone, отвечающее установленным требованиям. Действительно, согласно оценкам, каждый заявитель сможет получить 65 долларов или более за каждую одобренную заявку», — говорится в заключении суда.

Суд отклонил требование назначить компании Apple более суровое наказание. По мнению некоторых, компании следовало бы назначить выплату компенсаций на общую сумму в несколько миллиардов долларов.

«Поведение компании Apple едва ли можно считать недобросовестным. Как утверждает Apple, системы iOS, имеющие отношение к этому делу, могли потенциально демонстрировать такие особенности, как более долгий запуск приложений, снижение скорости прокрутки, более тусклая фоновая подсветка и более низкий уровень звука, однако эти изменения могли оставаться незамеченными многими пользователями, и они не стали причиной никаких травм», — говорится в документе об окончательном урегулировании спора.