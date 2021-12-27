Обозреватель DT: падение коммунизма в Европе — повод для праздника

Спустя 30 лет после распада СССР некоторые посткоммунистические страны так и не смогли построить демократию, однако рост уровня жизни в большинстве из этих государств делает падение коммунизма в Европе поводом для праздника, пишет обозреватель The Daily Telegraph Джеймс Бартоломью. По мнению Бартоломью, сторонникам коммунизма не стоит забывать о том, что к его падению привели экономическая несостоятельность строя и неспособность коммунистических партий выполнить свои обещания.

30 лет назад, в преддверии Нового года, народу России был сделан «сказочный подарок» — Михаил Горбачёв покинул пост президента СССР, а на следующий день после этого Советский Союз распался и контроль Коммунистической партии подошёл к концу, пишет обозреватель The Daily Telegraph Джеймс Бартоломью.

По мнению автора статьи, заявление Горбачёва от 25 декабря 1991 года в Великобритании и в целом на Западе практически всех привело «в восторг». Оно означало окончание холодной войны и то, что Россия, а также другие страны Центральной и Восточной Европы смогут присоединиться к сообществу свободных демократий, чего там «ждали с нетерпением».

Однако, хотя ряд стран, свергнувших коммунистические режимы, стали подлинно демократическими, другие так и не сумели построить демократию. Так, по словам Бартоломью, в некоторых странах у власти стоят авторитарные лидеры и по-прежнему процветает коррупция. А во главе России стоит «бывший офицер КГБ, который, к сожалению, придерживается устаревшей и неприемлемой концепции построения империи», — Владимир Путин.

Бартоломью называет это «разочарованием». Не меньшим разочарованием он считает и тот факт, что в Великобритании всё ещё есть приверженцы идеи коммунизма, несмотря на то, что даже Россия, «место, где коммунистическая партия впервые одержала победу и получила власть, сознательно и осознанно отказалась от всего этого».

По словам автора статьи, он много размышлял над тем, почему же Россия и другие страны Восточной и Центральной Европы отказались от коммунистического режима. Впервые он задумался на эту тему в 1982 году, ещё до распада СССР. Тогда он путешествовал на поезде из Пекина через всю Россию в Москву, а оттуда в Румынию и Югославию.

Бартоломью признаётся, что его поразил дефицит товаров и прежде всего продуктов питания в городах России и соседних стран. В частности, в Иркутске после долгих поисков он всё же нашёл магазин, где продавали свежие фрукты, однако ассортимент там состоял из «двух маленьких несвежих лимонов». Кроме того, обозреватель The Daily Telegraph утверждает, что знает русских, «которые до сих пор вспоминают, как вставали с рассветом, чтобы встать в очередь за хлебом».

Однако «экономический крах коммунизма» стал не единственным фактором, который привёл к распаду СССР. Ключевым фактором стало то, что коммунистические партии так и не смогли обеспечить рабочим обещанного процветания. Люди знали: несмотря на всю пропаганду, «коммунистическая утопия так и не наступила после 70 лет попыток» построить её. «Люди вели двойную жизнь. На публике они говорили одобряемые вещи, но в глубине души знали, что всё это ложь», — пишет Бартоломью.

Кто-то также восстал против репрессий. Так, по словам автора статьи, он общался с диссидентами, которых подвергали «ужасным пыткам». Однако он всё же полагает, что репрессии не привели к падению коммунизма, а напротив, помогли ему удержаться у власти гораздо дольше.

«Спустя 30 лет посткоммунистические страны, конечно, несовершенны, но жизнь в большинстве из них намного лучше, чем была», — заявляет Бартоломью. Он предлагает убедиться в этом в Варшаве, Будапеште, Таллине или во многих других городах с «удивительно высоким уровнем жизни». Кроме того, автор статьи уточняет, что из интернета узнал о том, что в Иркутске теперь есть рынок с изобилием фруктов. Таким образом, несмотря на все разочарования, обозреватель The Daily Telegraph считает, что падение коммунизма в Европе — повод для праздника и «прогресс для человечества».