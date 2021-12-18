Welt: в 2020 году нищета в Германии достигла рекордного уровня

По данным исследования Германского паритетного благотворительного союза, число бедных в Германии в 2020 году составило 13,4 млн человек, что соответствует 16,1% населения. Уровень бедности в стране постоянно повышается, как минимум с 2006 года, и перелома в этой тенденции не предвидится. При этом всё более явно заметны расхождения между более богатыми южными землями и остальной Германией.

В 2020 году число бедных в Германии составило 16,1% населения, сообщает немецкая газета Die Welt. Это 13 млн человек — больше, чем когда-либо прежде. При этом разрыв в уровне благосостояния между югом и остальной частью страны утвердился и даже усугубился.

Такие результаты показало новое исследование, проведённое Германским паритетным благотворительным союзом. Уровень бедности в стране достиг рекордно высокого уровня в период пандемии. Как сообщается в заявлении организации, 13,4 млн человек должны быть причислены к числу бедных. По словам руководителя Германского паритетного благотворительного союза Ульриха Шнайдера, это новый печальный рекорд.

Как отмечает немецкая газета, эти данные вписываются в картину прошлых лет: если посмотреть на 2006 год, можно заметить устойчивую тенденцию к росту нищеты, которая, похоже, не прервалась и в 2020 году. В 2006 году к числу бедных в Германии относились 14% населения.

Как пояснил Шнайдер, есть разные причины, по которым по-настоящему сильного скачка в статистике бедности не произошло, несмотря на пандемию. Примерно четырём пятым населения в 2020 году повезло не потерять доходы в связи с коронавирусом. В частности, речь идёт о пенсионерах, государственных служащих, а также работниках бюджетной сферы. Другие малообеспеченные граждане уже и без того жили за чертой бедности, поэтому не оказали на статистику никакого эффекта.

Уровень бедности, поднявшийся в 2020 году «всего лишь» на 0,2% по сравнению с 2019 годом, прежде всего, свидетельствует о том, что меры поддержки, оперативно принятые правительствами Германии и её земель, помогли предотвратить появление ещё большего числа бедных людей в стране. По словам Шнайдера, пособие по неполной занятости, а также пособие по безработице, совершенно очевидно, спасли многих людей от сползания за черту бедности по уровню доходов во время этого кризиса.

Согласно результатам исследования, получившего название «Бедность в условиях пандемии», среди тех, кто потерял доход в результате вызванного коронавирусом кризиса, в первую очередь, оказались работающие граждане, а среди них — самозанятые. Если в 2019 году было насчитано 8% бедных среди работающих в целом и 9% среди самозанятых, то, по данным нового исследования, число бедных людей среди работающих составило 8,7%, а среди самозанятых — целых 13%.

Если не считать этих показателей, социально-демографическая группа риска остаётся всё той же, что и в прежние годы, — это домохозяйства с тремя и более детьми (30,9%), и одинокие родители (40,5%). Они по-прежнему демонстрируют самый высокий уровень бедности среди всех типов домохозяйств. В крайне значительной степени бедность также затрагивает безработных (52%) и людей с низким уровнем образования (30,9%). То же относится и к людям с миграционным прошлым (27,9%) и без немецкого гражданства (35,8%).

Если сравнивать обстановку в разных землях Германии в соответствии с полученными данными, можно обнаружить, что разрыв в уровне благосостояния между Баварией и Баден-Вюртембергом с одной стороны и остальной Германией — с другой только утвердился, если не усугубился.

В то время как в двух названных южных землях страны уровень бедности составляет 12,2%, что значительно ниже среднего показателя по Германии, в других землях совокупный уровень бедности составляет 17,7%. Разрыв между Баварией с её 11,6% бедных и землёй с наихудшими показателями в этой сфере — Бременом с 28,4% — теперь составляет 16,8%. Мекленбург — Передняя Померания, Берлин и Саксония-Анхальт также выделяются чрезвычайно высоким уровнем бедности — около 20%, заключает Die Welt.