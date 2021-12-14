NTD: в Аргентине появился гигантский портрет Лионеля Месси

18:44
Браун: знаю, что нужно делать, чтобы забрать титулы у Бетербиева
Американский боксёр полутяжёлого веса Маркус Браун поделился своими ожиданиями от поединка против чемпиона мира по версии Всемирного боксёрского совета (WBC) и Международной боксёрской федерации (IBF) Артура Бетербиева.
18:40
Захарова прокомментировала санкции ЕС против «группы Вагнера»
Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала санкции ЕС в отношении лиц, которые, по мнению Евросоюза, связаны с деятельностью так называемой группы Вагнера.
18:30
Легкоатлет Дорофеев получил трёхлетнюю дисквалификацию за допинг
Чемпион России по лёгкой атлетике Алексей Дорофеев был дисквалифицирован за нарушение антидопинговых правил.
18:26
Лукашенко одобрил введение уголовного наказания за призывы к санкциям против Белоруссии
Президент Белоруссии Лукашенко одобрил введение уголовной ответственности за призывы к санкциям в отношении республики.
18:19
Глава МИД ФРГ Бербок обсудила с Лавровым ситуацию вокруг Украины
Глава МИД Германии Анналена Бербок обсудила с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым ситуацию вокруг Украины.
18:18
В Севастополе установили величину прожиточного минимума на 2022 год
Правительство Севастополя установило величину прожиточного минимума на 2022 год.
18:17
В России представили рейтинг бальнеологических курортов по итогам года
В России представили рейтинг бальнеологических курортов по итогам 2021 года.
18:16
В МИД России назвали нелегитимными новые санкции ЕС
Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала новые санкции ЕС.
18:15
Нурмагомедов сообщил о создании футбольного агентства
Бывший чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в лёгком весе, а ныне владелец лиги Eagle FC Хабиб Нурмагомедов открыл своё футбольное агентство.
18:14
В центре им. Чумакова заявили об усилении эффекта комбинированной вакцины от гриппа и COVID-19
Введение комбинированной вакцины от гриппа и коронавируса, разработанной центром им. Чумакова, усиливает эффект медицинских препаратов. Об этом заявил глава центра Айдар Ишмухаметов.
18:08
США поддержали санкции ЕС против «группы Вагнера»
Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что американская сторона поддерживает санкции ЕС в отношении лиц, которые, по мнению Евросоюза, связаны с деятельностью так называемой группы Вагнера.
18:08
Путин заявил Макрону о важности обсуждения ЕС и Минском проблем на границе Белоруссии
Российский лидер Владимир Путин в рамках телефонного разговора с французским коллегой Эммануэлем Макроном заявил о важности обсуждения проблем на белорусской границе посредством прямых контактов Евросоюза с Минском.
18:04
Регионам поручили усилить эпидемиологические меры по коронавирусу в новогодние праздники
Вице-премьер Татьяна Голикова заявила, что регионам поручили усилить эпидемиологические меры по коронавирусу в предновогодний период и во время длинных выходных.
18:00
Гарик Сукачёв рассказал, какими проектами занимался в пандемию
Музыкант Гарик Сукачёв рассказал, какими проектами занимался в пандемию.
18:00
Орлов: Пиняева нужно приглашать в «Зенит»
Известный футбольный комментатор Геннадий Орлов считает, что 17-летний форвард «Крыльев Советов» Сергей Пиняев подойдёт в качестве усиления санкт-петербургского «Зенита».
17:59
Путин заявил Макрону об обострении ситуации в Донбассе из-за Киева
Президент России Владимир Путин заявил французскому лидеру Эммануэлю Макрону, что украинские власти намеренно обостряют обстановку на линии соприкосновения в Донбассе.
17:58
Арнольд Шварценеггер рассказал о своих любимых персонажах
Актёр Арнольд Шварценеггер рассказал о своих любимых персонажах.
17:57
Эксперт по фондовому рынку Бабин высказался о динамике курса рубля
Эксперт по фондовому рынку «БКС Мир инвестиций» Дмитрий Бабин высказался о динамике курса рубля.
17:57
Невролог Суворинова рассказала, как помочь детям справиться с нагрузками во время учёбы
Врач-невролог Наталья Суворинова рассказала, как помочь детям справиться с нагрузками во время учёбы.
17:56
Контроль за выбросами введут во всех проблемных городах России в 2022 году
Вице-премьер России Виктория Абрамченко заявила, что эксперимент по квотированию вредных выбросов в атмосферу будет расширен на все города России с загрязнённым воздухом с 1 сентября 2022 года.
17:55
В Якутии смягчили антикоронавирусные ограничения
Власти Якутии на фоне уменьшения числа новых случаев коронавирусной инфекции смягчили ограничительные меры: продлили часы работы предприятий общепита, возобновили деятельность детских игровых залов и аттракционов. Соответствующий указ подписал глава региона Айсен Николаев.
17:54
Джонсон призвал добровольцев присоединиться к борьбе с распространением омикрон-штамма
Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон призвал добровольцев помочь в вакцинации населения страны и борьбе с распространением омикрон-штамма коронавируса. Об этом сообщает Associated Press.
17:47
В Гильдии маркетологов посоветовали покупать подарки на Новый год заранее
Исполнительный директор Гильдии маркетологов Олег Гвоздик дал рекомендации по покупке новогодних подарков.
17:46
Канчельскис назвал клоунадой увольнение Витории из «Спартака»
Бывший футболист «Спартака» Андрей Канчельскис высказался о возможном увольнении Руя Витории с поста главного тренера красно-белых.
17:46
Голикова объявила о продлении допвыплат врачам в «красных зонах» на 2022 год
Вице-премьер России Татьяна Голикова в рамках совещания российского президента Владимира Путина с членами правительства заявила, что на 2022 год продляется предоставление дополнительных выплат врачам, борющимся с коронавирусом.
17:42
Россия обсудила военно-политическую ситуацию в Европе с дипломатами ряда стран ЕС
Первый заместитель министра иностранных дел России Владимир Титов обсудил военно-политическую ситуацию в Европе с дипломатами ряда стран ЕС.
17:36
Саммит ЕС обсудит энергетический кризис, Белоруссию и Украину
Главы стран и правительств Евросоюза на саммите в Брюсселе 16 декабря рассмотрят рост цен на энергоресурсы, ситуацию на Украине и в Белоруссии.
17:35
Путин поручил в новогодние праздники удвоить надбавки медикам, борющимся с коронавирусом
Президент России Владимир Путин поручил в двойном размере выплатить надбавки медикам, борющимся с коронавирусом, за работу в предстоящие новогодние праздники.
17:32
Хоккеист сборной Чехии заболел коронавирусом накануне Кубка Первого канала
Форвард сборной Чехии по хоккею Милан Гулаш сдал положительный тест на коронавирус.
17:27
Голикова отметила неустойчивость динамики снижения заболеваемости коронавирусом в России
Динамика снижения числа заболевших коронавирусной инфекцией в России на протяжении последних четырёх недель носит неустойчивый характер, заявила вице-премьер Татьяна Голикова.
17:26
В Москве срок действия QR-кодов для переболевших коронавирусом продлят до одного года
Московский мэр Сергей Собянин заявил, что новые QR-коды о перенесённой коронавирусной инфекции будут оформляться сразу на 12 месяцев. Об этом он сообщил в своём блоге.
17:19
Собянин заявил о выполнении предприятиями в Москве требований о вакцинации 80% сотрудников
Мэр Москвы Сергей Собянин заявил об успешном выполнении задачи по обязательной вакцинации не менее 80% работников ряда отраслей экономики.
17:18
Боец UFC Ковингтон поставил под сомнение наследие Нурмагомедова в спорте
Американский боец Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Колби Ковингтон дал комментарий по поводу наследия бывшего чемпиона организации в лёгком весе Хабиба Нурмагомедова.
17:17
Путин отметил сложность введения ограничений с QR-кодами под Новый год
Президент России Владимир Путин высказался об идее введения ограничений с QR-кодами под Новый год в связи с ситуацией с коронавирусной инфекцией.
17:10
Голикова отметила высокую контагиозность омикрон-штамма коронавируса
Вице-премьер Татьяна Голикова на совещании российского лидера с членами правительства отметила высокую контагиозность омикрон-штамма коронавируса.
17:09
Голикова заявила, что один больной «омикроном» может инфицировать трёх и более человек
Вице-премьер России Татьяна Голикова заявила, что один инфицированный штаммом коронавируса «омикрон» может заразить трёх и более человек.
17:08
Голикова: Россия не застрахована от дальнейшего проникновения «омикрона»
Вице-премьер России Татьяна Голикова заявила, что Россия не застрахована от дальнейшего проникновения омикрон-штамма коронавируса.
17:05
Собянин назвал стабильной ситуацию с коронавирусом в Москве
Ситуация с распространением коронавируса в Москве остаётся стабильной. Об этом заявил мэр столицы Сергей Собянин.
17:05
Карлсен заявил, что может отказаться от защиты титула чемпиона мира по шахматам
Действующий чемпион мира по шахматам Магнус Карлсен признался, что матч за мировую шахматную корону потерял для него былую ценность.
17:02
Уровень коллективного иммунитета к коронавирусу в России составляет 56,1%
Вице-премьер России Татьяна Голикова заявила, что уровень коллективного иммунитета к коронавирусной инфекции COVID-19 в стране составляет 56,1%.
17:00
В Москве зарегистрировали более 114 тысяч ипотечных договоров с начала года
Управление Росреестра по Москве зарегистрировало 114 085 ипотечных договоров на рынке жилья с начала 2021 года, что на 25% больше аналогичного показателя 2020-го.
16:58
РИА Новости: в ФРГ считают, что тема Украины не должна касаться «Северного потока — 2»
В ведомстве канцлера ФРГ считают, что «Северный поток — 2» не должен быть частью политических решений по Украине.
16:58
В Китае зафиксировали второй случай омикрон-штамма коронавируса
В Китае выявили второй в стране случай варианта коронавируса «омикрон». Об этом пишет Associated Press.
16:54
Собянин: первый компонент вакцины от COVID-19 получили уже более 5,8 млн москвичей
Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что первый компонент вакцины от коронавирусной инфекции COVID-19 получили уже более 5,8 млн москвичей.
16:53
В Ростовской области прошли боевые стрельбы с участием более 1000 танкистов ЮВО
На полигоне Кадамовский в Ростовской области прошли боевые стрельбы с участием мотострелковых отделений 150-й мотострелковой дивизии общевойскового объединения Южного военного округа.
16:52
Гладилин: в Лиге Европы «Спартак» сыграл выше своих возможностей
Бывший тренер «Спартака» Валерий Гладилин высказался о возможной отставке нынешнего наставника команды Руя Витории.
16:50
Диетолог Макиша дала советы по выбору продуктов для завтрака зимой
Врач-диетолог, член национальной ассоциации диетологов и нутрициологов Марина Макиша дала советы по выбору продуктов для завтрака зимой.
16:45
Участники рынка сообщили о росте продаж готовой еды в России
Участники рынка заявили о росте продаж готовой еды в России за последний год.
16:45
ОНК: заключённые московских СИЗО жалуются на тюремную больницу
Врача Юлиану Иванову, арестованную по делу о торговле детьми от суррогатных матерей, члены ОНК Москвы рекомендовали направить в гражданскую больницу. Заключённая заявила, что была выписана из единственной тюремной больницы при СИЗО «Матросская Тишина», не получив необходимой помощи. Об этом RT сообщили в ОНК Москвы.
16:44
В Приамурье смягчили ограничения из-за COVID-19
Правительство Приамурья приняло решение смягчить ограничения в регионе из-за коронавирусной инфекции COVID-19.