Le Figaro: политики используют спорт ради пиара, но не всегда успешно

Президент Франции Эммануэль Макрон вышел на футбольное поле по случаю благотворительного матча в поддержку французских врачей. По этому случаю журналист Le Figaro вспомнил и других политиков, которые использовали спорт в целях пиара, но не всегда удачно.

В четверг президент Франции Эммануэль Макрон принял участие в футбольном матче, в котором играли французские врачи. Как отмечает автор статьи в Le Figaro, это обычная пиар-кампания, тем более в преддверии президентских выборов 2022 года. Однако, как предупреждает издание, здесь важно быть осторожным, поскольку пиар-кампании на спортивной арене далеко не всегда приносят удачу ищущим популярности политикам.

В 1973 году предшественник Макрона Валери Жискар д’Эстен, который на тот момент только претендовал на самый высокий пост во Франции, сыграл в футбольном матче на стороне команды чиновников против коммерсантов. Потом на футбольное поле выходили и Франсуа Олланд, и Николя Саркози.

Но максимальные результаты это средство пропаганды показывает в России, отмечает автор статьи. Владимир Путин постоянно принимает участие в хоккейных матчах и проявляет себя на них так хорошо, что действия его соперников вызывают подозрение, пишет издание. Но оно припоминает российскому президенту, как в 2019 году он упал на льду, не заметив разложенный на нём ковёр.

Пассивность соперников припомнило издание и турецкому лидеру Реджепу Тайипу Эрдогану во время благотворительного футбольного матча 2014 года.

Борис Джонсон ещё до того, как возглавить британское правительство, во время футбольного матча снёс с ног футболиста Маурицио Гаудино. А на играх в Токио во время регби он на полном ходу сбил десятилетнего мальчика. В обоих случаях потом ему пришлось извиняться.

Отличился и президент Боливии Эво Моралес, который во время футбола ударил коленом в пах своего противника за то, что его заблокировали. Моралес тоже получил травму, но в итоге извинился, пишет Le Figaro.