NBC: 11-летнего мальчика наградили за видеоролики о собаках из приютов Нью-Йорка

Американское общество по предотвращению жестокости к животным (ASPCA) наградило 11-летнего Эвена Бизнаута за его усилия по спасению собак из приютов, рассказывает NBC. Эвен приходил читать книги животным, чтобы они научились взаимодействовать с человеком, а во время карантина создавал анимационные видео о собаках, которые помогают найти для них новый дом.

Рубрика «Хорошие новости сегодня» — о силе креативности и о том, как один мальчик трогательно использует её, чтобы помочь попавшим в беду собакам.

ЭВЕН БИЗНАУТ: «История о собаке-спасателе».

В нью-йоркских центрах по уходу за животными происходит нечто особенное.

ЭВЕН БИЗНАУТ: «Посмотри на это счастливое лицо — ему нужен дом».

11-летний Эвен Бизнаут делает всё возможное...

ЭВЕН БИЗНАУТ: «Однажды у меня появится любящая семья».

… чтобы наладить контакт с собаками, которые ждут, когда им найдут постоянный приют.

ЭВЕН БИЗНАУТ: Я пытаюсь читать собаке и общаться с ней, чтобы когда к ней подойдёт человек, она не боялась и не гавкала и просто чувствовала себя спокойно.

Он начал читать собакам два года назад, однако с тех пор его сострадание и креативность превратились в нечто намного большее.

ЭВЕН БИЗНАУТ: Кажется, я начал делать видео, когда мы были на карантине.

Во время пандемии он рисовал, озвучивал и публиковал анимационные ролики, чтобы помочь собакам из приюта найти семью.

СОБАКА: Я очень люблю играть.

ЭВЕН БИЗНАУТ: Я посмотрел на своих собак и в то же мгновение подумал: что если бы собаки могли говорить? И они могли рассказать свою настоящую историю?

Он создал пародии, в которых рассказывал о собаках и их характере, используя свой голос…

ДРУГАЯ СОБАКА: Жить в приюте мне нелегко.

… и воображение. Эвен опубликовал в интернете около 40 таких историй — например, о трёхлетнем Мистере…

МИСТЕР: Я просто милый простоватый парень, который хочет стать твоей единственной собакой.

… или однолетнем Броско:

БРОСКО: Мне всего лишь нужен правильный человек — или человеки, которые поймут меня.

А этого красавца зовут Натс. Видео привлекли внимание Ника Парка, который в прошлом году взял себе девятилетнего питбуля Николса.

НИК ПАРК: Я бы хотел передать ему сообщение и просто сказать: Эвен, то, что ты делаешь, — это так круто! Ты находишь дом для этих собак — по крайней мере, ты нашёл дом для Николса. И это его постоянный приют, мы будем ухаживать за ним до старости.

Самоотверженность Эвена позволила ему выиграть награду Американского общества по предотвращению жестокости к животным (ASPCA) в номинации «Ребёнок года».

ЭВЕН БИЗНАУТ: «И однажды появилась молодая пара…»

АЛЕКСАНДРА СИЛВЕР, сотрудница центров по уходу за животными в Нью-Йорке: Здорово, что у нас есть такой ребёнок, как Эвен, который привлекает внимание, говорит другим жителям: «Эй, тут есть такие классные собаки, которых можно взять в семью». Он также показывает другим детям, что они могут изменить мир к лучшему — в этом он действительно преуспел.