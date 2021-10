Times: детям до 16 вход запрещён — новые ограничения в Испании способны уничтожить корриду

Федеральный конгресс в Валенсии на следующей неделе будет рассматривать пакет изменений, касающихся финансирования спортивных и культурных мероприятий в Испании. В число поправок входит рекомендация запретить детям до 16 лет посещать корриду, а также другие более радикальные предложения, которые в случае их принятия могут привести к полному исчезновению этой культурной традиции, сообщает The Times.

Детям и подросткам в возрасте до 16 лет могут вскоре запретить посещать традиционные бои быков в Испании. Такая инициатива входит в число предложенных на рассмотрение правительства поправок наряду с другими предложениями, которые в случае их принятия могут положить конец этому «кровавому спорту», пишет The Times. Однако сторонники корриды протестуют и требуют защитить бои быков как неотъемлемую часть культурного наследия страны.



На заседаниях 40-го Федерального конгресса, который будет проходить на следующей неделе в Валенсии, будут рассматриваться предлагаемые изменения, касающиеся субсидирования и продвижения спортивных и культурных мероприятий в Испании. Одна из новых рекомендаций, в частности, — ввести запрет на посещение корриды для лиц в возрасте до 16 лет. В пакет поправок входят и другие «более радикальные» предложения, которые в случае их одобрения правительством могут привести в будущем к полному прекращению традиционных боёв быков в стране, сообщается в статье.



Согласно проекту национального бюджета Испании на 2022 год, который был обнародован на прошлой неделе, правительство планирует предложить всем гражданам, которым в следующем году исполнится 18 лет, субсидию в размере €400 для посещения различных культурных мероприятий. Эта инициатива призвана помочь испанским компаниям, работающим в культурной сфере, оправиться от вызванных пандемией финансовых потерь, поясняется в статье.



Однако из списка одобренных мероприятий была исключена коррида, что спровоцировало политические споры. В частности, консервативные оппозиционные партии раскритиковали правительство Испании за отказ поддержать традиционные бои быков. А представители организации Fundacion Toro de Lidia, которая была создана для защиты и продвижения корриды, напомнили о постановлении Конституционного суда от 2016 года, в котором указывается, что коррида является частью культурного наследия страны и должна находиться под охраной властей.



Государственное информационное агентство Efe в ответ опубликовало заявление Министерства культуры Испании, в котором подчёркивается, что «не всё», что признаётся по закону культурным наследием, будет включено в программу поддержки и субсидирования. Стоит отметить, что в последнее время традиционная коррида утратила популярность среди большой части испанского общества, особенно это касается городской молодёжи, пишет The Times.



Кроме того, у этой традиции довольно мало сторонников в действующем коалиционном правительстве страны, которое состоит из левоцентристской социалистической партии и левой партии Unidas Podemos, говорится в статье. В последнее время правительство уделяло особое внимание защите животных. В частности, в законе, регулирующем их продажу, говорится о том, что животные, используемые на фестивалях и других мероприятиях, не должны подвергаться унижению или жестокому обращению.



В августе этого года, напоминает The Times, по решению мэра в городе Хихон на севере Испании была отменена коррида после того, как в предыдущих боях участвовали быки с кличками Феминист и Нигериец, что вызвало возмущение общественности.