El Periódico: в испанском Хихоне отменили корриду из-за недопустимых кличек быков

01:37
Гинцбург назвал сроки достижения коллективного иммунитета к COVID-19
Директор НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург рассказал, что необходимый уровень коллективного иммунитета к новой коронавирусной инфекции в России может быть сформирован к концу 2021 года.
01:24
Полиция Вашингтона не нашла бомбу в автомобиле мужчины, угрожавшего устроить взрыв
Сотрудники правопорядка Вашингтона заявили о том, что не обнаружили взрывное устройство в припаркованном в центре города автомобиле, владелец которого заявлял, что имеет при себе бомбу.
01:10
Землетрясение магнитудой 5,1 произошло в Атлантическом океане
Сейсмологи зафиксировали землетрясение магнитудой 5,1 в южной части Атлантического океана в районе Южных Сандвичевых островов.
00:56
Боец Харитонов заявил о намерении выступать до 50 лет
Российский боец смешанных единоборств Сергей Харитонов заявил, что не планирует завершать карьеру в обозримом будущем.
00:53
В МВД сообщили о снижении уровня уличной преступности в России
МВД России опубликовало отчёт о состоянии преступности за семь месяцев текущего года, из которого следует, что уровень уличной преступности в стране снизился.
00:42
Медведев признался, что ему непросто далась победа над Димитровым
Вторая ракетка мира россиянин Даниил Медведев прокомментировал победу над представителем Болгарии Григором Димитровым в 1/8 финала турнира Ассоциации теннисистов-профессионалов (АТР) в Цинциннати.
00:39
Activision представил новую часть игры Call of Duty — Vanguard
Американская компания по изданию и разработке компьютерных видеоигр Activision представила новую часть игры Call of Duty — Vanguard.
00:27
«Олимпиакос», «Рейнджерс» и «Рапид» победили в первых матчах раунда плей-офф квалификации ЛЕ
Состоялись первые матчи четвёртого квалификационного раунда Лиги Европы УЕФА.
00:24
Блинкен и Столтенберг провели переговоры по ситуации в Афганистане
Госсекретарь США Энтони Блинкен в рамках телефонных переговоров с генеральным секретарём НАТО Йенсом Столтенбергом обсудили ситуацию в Афганистане и посвящённую данной проблеме предстоящую онлайн-встречу министров иностранных дел НАТО.
00:15
Путин: к организации матчей ЧМ по пляжному футболу Россия подошла самым тщательным образом
Президент России Владимир Путин поприветствовал участников и гостей чемпионата мира по пляжному футболу, который стартовал в Москве.
00:12
CNN: Россия готовится к испытаниям ракеты «Буревестник»
Россия может готовиться к испытаниям межконтинентальной крылатой ракеты «Буревестник», сообщает телеканал CNN.
23:58
СЭ: «Спартак» требует у «Торино» €5 за трансфер Жиго
Французский защитник Самуэль Жиго может покинуть московский «Спартак» и продолжить карьеру в чемпионате Италии.
23:56
США ввели новые персональные санкции против Кубы
Министерство финансов США ввело новые санкции в отношении кубинцев.
23:49
Вильфанд рассказал о погоде в Москве в ближайшие дни
Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд рассказал о погоде в Москве в ближайшие дни.
23:41
Рублёв обыграл Монфиса на турнире ATP в Цинциннати
Российский теннисист Андрей Рублёв одержал победу над французом Гаэлем Монфисом в матче 1/8 финала турнира Ассоциации теннисистов-профессионалов (АТР) категории «Мастерс» в Цинциннати.
23:34
SANA: сирийские средства ПВО отражают воздушную атаку
Сирийские системы противовоздушной обороны отражают воздушную атаку в небе над Дамаском.
23:26
Невролог из Казахстана рассказала, как её заставили извиниться за речь на русском
Невролог с 30-летним стажем Эмилия Гречаник в стриме RT «Прекрасная Россия бу-бу-бу» рассказала о том, как казахские националисты заставили её извиниться на камеру за речь на русском.
23:26
«Пасуш де Феррейра» одержал победу над «Тоттенхэмом» в Лиге конференций
В первом матче раунда плей-офф квалификации Лиги конференций УЕФА португальский «Пасуш де Феррейра» одержал победу над английским «Тоттенхэмом».
23:16
Главы МИД Британии и Китая обсудили ситуацию в Афганистане
Министр иностранных дел Великобритании Доминик Рааб и глава китайского МИД Ван И обсудили ситуацию в Афганистане.
23:04
Клаудиньо назвал «Зенит» большим европейским клубом
Новичок «Зенита», бразильский форвард Клаудиньо, высказался о петербургском клубе.
23:01
Террористы совершили 20 обстрелов в идлибской зоне деэскалации в Сирии
В российском Центре по примирению враждующих сторон (ЦПВС) в Сирии заявили, что боевики террористической группировки «Джабхат ан-Нусра»* совершили 20 обстрелов в идлибской зоне деэскалации в САР.
22:49
Пловец Рылов высказался о зарплатах футболистов
Российский пловец Евгений Рылов, который на Олимпиаде в Токио завоевал две золотые медали и одну серебряную, высказал своё мнение о зарплатах российских футболистов.
22:46
В Госдепе рассказали о контактах с представителями прежних властей Афганистана
Глава пресс-службы Госдепартамента США Нед Прайс рассказал о контактах с представителями прежних властей Афганистана.
22:35
«Рома» обыграла «Трабзонспор» в матче Лиги конференций УЕФА
В рамках раунда плей-офф квалификации Лиги конференций УЕФА итальянская «Рома» одержала победу над турецким «Трабзонсопром».
22:30
Макаров: матч со сборной США нас приземлил
Игрок сборной России по пляжному футболу Алексей Макаров прокомментировал победу своей команды над США в матче первого тура чемпионата мира (5:4 ОТ).
22:29
Госкомиссия утвердила время пуска «Союза-2.1б» с аппаратами OneWeb
На космодроме Байконур состоялось заседание государственной комиссии, на котором рассмотрели вопросы готовности ракеты космического назначения «Союз-2.1б» с разгонным блоком «Фрегат» и 34 аппаратами спутниковой компании OneWeb в рамках миссии №35.
22:24
Лихачёв объяснил, почему матч со сборной США по пляжному футболу вышел для россиян непростым
Главный тренер сборной России по пляжному футболу Михаил Лихачёв подвёл итоги матча первого тура группового этапа чемпионата мира, в котором его подопечные в овертайме обыграли США (5:4).
22:19
Дюков рассказал, чего ждёт от сборной России на ЧМ по пляжному футболу
Президент Российского футбольного союза (РФС) Александр Дюков выразил надежду на успешное выступление национальной команды на чемпионате мира по пляжному футболу.
22:15
Глава РФС рассказал, как играл в пляжный футбол
Президент Российского футбольного союза (РФС) Александр Дюков ответил на вопрос, играл ли он в пляжный футбол.
22:15
В Госдепе заявили об ожидающих эвакуации 6000 человек в аэропорту Кабула
Глава пресс-службы Госдепартамента США Нед Прайс заявил, что в аэропорту Кабула находятся 6 тыс. человек, которые вскоре будут эвакуированы.
22:10
Дюков: по ходу чемпионата мира сборная России по пляжному футболу будет набирать обороты
Глава Российского футбольного союза (РФС) Александр Дюков подвёл итоги матча первого тура чемпионата мира по пляжному футболу, в котором российская команда в овертайме обыграла США (5:4).
22:06
Дюков: ЧМ по пляжному футболу — важное событие для России и Москвы
Глава Российского футбольного союза Александр Дюков высказался о старте чемпионата мира по пляжному футболу, который проходит в Москве.
22:02
В ЦБ рассказали о ситуации с ипотечным кредитованием в России
В Банке России рассказали о ситуации с ипотечным кредитованием в России.
22:02
ЭСК признала, что VAR ошибочно отменила гол «Краснодара» в матче с «Зенитом»
Экспертно-судейская комиссия Российского футбольного союза (ЭСК РФС) отреагировала на обращение ФК «Краснодар» с просьбой оценить вмешательство системы видеопомощи арбитрам (VAR) в эпизоде на 13-й минуте матча третьего тура Российской премьер-лиги (РПЛ) с «Зенитом» (2:3).
21:49
Сборная России в овертайме обыграла США на ЧМ по пляжному футболу
Сборная России одержала победу в матче группового этапа чемпионата мира — 2021 над командой США.
21:45
В ВОЗ назвали число случаев коронавируса в мире
Всего в мире зафиксировали 209 201 939 случаев коронавирусной инфекции. За сутки было выявлено 666 959 заболевших COVID-19.
21:43
В Оренбургской области прокомментировали ситуацию с COVID-19
За сутки в Оренбургской области выявили 351 случай коронавируса.
21:43
В Нижнем Новгороде организовали парусную регату в честь 800-летия города
В Нижнем Новгороде прошла парусная регата, посвящённая 800-летию города.
21:40
В Татарстане открылась восстановленная усадьба XIX века
В Татарстане восстановили усадьбу купца Мухаметзяна Ахметзянова. Она была построена в конце XIX века.
21:34
Лунёв отреагировал на вызов в сборную России
Вратарь леверкузенского «Байера» Андрей Лунёв поделился эмоциями от вызова в сборную России.
21:33
В Вашингтоне задержали угрожавшего устроить взрыв возле Библиотеки конгресса США
Полиция Вашингтона заявила о задержании мужчины, подозреваемого по делу о минировании грузовика около Библиотеки конгресса США.
21:26
Лесной пожар в Марий Эл перекинулся на постройки в посёлке Студенка
Лесной пожар в Медведевском районе Марий Эл перекинулся на две постройки в посёлке Студенка.
21:24
Начался приём заявок на Всероссийский фестиваль независимых театров «Трубадур»
Всероссийский фестиваль театральных инициатив для детей и юношества «Трубадур» начал приём заявок.
21:21
Россия побеждает США после двух периодов матча ЧМ-2021 по пляжному футболу
Сборная России лидирует в счёте после второго периода матча группового этапа чемпионата мира — 2021 с командой США.
21:16
Путин поздравил участников и гостей конкурса «Новая волна» с открытием
Российский лидер Владимир Путин поздравил участников и гостей Международного конкурса молодых исполнителей популярной музыки «Новая волна» с открытием.
21:07
Опубликован календарь ЧМ-2022 по хоккею
Стало известно расписание матчей чемпионата мира — 2022 по хоккею, который пройдёт в финских городах Хельсинки и Тампере.
21:02
В Крыму собрали 1,5 млн тонн зерна
В 2021 году в Крыму собрали 1,5 млн тонн зерна, что на 48% больше, чем в 2020-м, заявил вице-премьер, министр сельского хозяйства региона Андрей Рюмшин.
21:01
Генсек ООН выразил надежду на формирование инклюзивного правительства в Афганистане
Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш выразил надежду на формирование инклюзивного правительства в Афганистане.
20:54
Россия играет вничью с командой США после первого периода матча ЧМ по пляжному футболу
Завершился первый период матча группового этапа чемпионата мира по пляжному футболу между сборными России и США.
20:51
Кравцов заявил, что планов по введению дистанционного обучения нет
Глава Минпросвещения Сергей Кравцов заявил, что планов по введению дистанционного обучения в России нет.