El Periódico: в испанском Хихоне отменили корриду из-за недопустимых кличек быков

Мэр испанского города Хихон социалистка Ана Гонсалес объявила о решении отменить местную корриду, пишет El Periódico. Одной из причин для этого шага стала разгоревшаяся полемика вокруг кличек быков, участвовавших в недавних боях, — «Феминист» и «Нигериец».



«Город, который верит в интеграцию и равенство мужчин и женщин, не может допустить такого рода вещей. Есть люди, которые хотели бы, чтобы всё это продолжалось, и до сих пор к ним прислушивались; теперь нужно прислушаться к другой части Хихона», — подчеркнула градоначальница.



Гонсалес добавила, что с каждым разом людей, выступающих против корриды, становится всё больше. При этом она отметила, что быков в этом случае использовали «для выражения идеологии, противоречащей правам человека».



Между тем глава оппозиционной Народной партии в Хихоне Пабло Гонсалес назвал решение, принятое мэром, «навязыванием идеологии». В самой партии уже заявили о намерении изучить эту меру с юридической точки зрения, чтобы определить, является ли она законной. Более того, её представители собираются запустить сбор подписей «в поддержку ассоциаций и групп, связанных с корридой». При этом члены Народной партии уже пообещали, что через два года, придя к власти, они устроят для города «лучший праздник корриды», пишет El Periódico.