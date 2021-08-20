El Periódico Оригинал

El Periódico: в испанском Хихоне отменили корриду из-за недопустимых кличек быков

Материал представлен в пересказе ИноТВ
В испанском городе Хихон власти приняли решение отменить местную корриду, пишет El Periódico. Одной из причин для этого шага стали недопустимые клички быков, участвовавших в недавних боях, — «Феминист» и «Нигериец».
El Periódico: в испанском Хихоне отменили корриду из-за недопустимых кличек быков
Reuters
Мэр испанского города Хихон социалистка Ана Гонсалес объявила о решении отменить местную корриду, пишет El Periódico. Одной из причин для этого шага стала разгоревшаяся полемика вокруг кличек быков, участвовавших в недавних боях, — «Феминист» и «Нигериец».

«Город, который верит в интеграцию и равенство мужчин и женщин, не может допустить такого рода вещей. Есть люди, которые хотели бы, чтобы всё это продолжалось, и до сих пор к ним прислушивались; теперь нужно прислушаться к другой части Хихона», — подчеркнула градоначальница.

Гонсалес добавила, что с каждым разом людей, выступающих против корриды, становится всё больше. При этом она отметила, что быков в этом случае использовали «для выражения идеологии, противоречащей правам человека».
 
Между тем глава оппозиционной Народной партии в Хихоне Пабло Гонсалес назвал решение, принятое мэром, «навязыванием идеологии». В самой партии уже заявили о намерении изучить эту меру с юридической точки зрения, чтобы определить, является ли она законной. Более того, её представители собираются запустить сбор подписей «в поддержку ассоциаций и групп, связанных с корридой». При этом члены Народной партии уже пообещали, что через два года, придя к власти, они устроят для города «лучший праздник корриды», пишет El Periódico. 
Материалы ИноТВ содержат оценки исключительно зарубежных СМИ и не отражают позицию RT
Публикуем в Twitter актуальные зарубежные статьи, выбранные редакцией ИноТВ
источник
El Periódico Испания Европа
теги
животные Испания культура права человека
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...

Ссылки по теме

Популярное

INFOX.SG

Загрузка...
Лента новостей RT

Новости партнёров