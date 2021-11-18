Le Monde: Россия попала в «чёрный список» США по свободе вероисповедания

США включили Россию в «чёрный список» стран по соблюдению свободы религии и верований, пишет Le Monde. Вместе с ней в этот же список входят такие страны, как Саудовская Аравия, Северная Корея, Иран, Эритрея. Автор статьи отмечает, что это происходит на фоне общего ухудшения отношений России и США.

США пересмотрели чёрный список стран, которые вызывают у них особую обеспокоенность в вопросе свободы вероисповедания, пишет Le Monde. В частности, туда добавили Россию. А Нигерию, наоборот, убрали.

В остальном список стран, которые, по мнению американских властей, допускали или совершали вопиющие, систематические и продолжительные нарушения свободы вероисповедания, остался таким же, как и в 2020 году. Среди них Саудовская Аравия, Бирма, Китай, Северная Корея, Эритрея, Иран, Пакистан, Таджикистан и Туркмения. При этом в переходный список «стран под наблюдением» попали Алжир, Коморские острова, Куба и Никарагуа.

Как отметил госсекретарь США Энтони Блинкен, США не уклоняются от своих обещаний ратовать за всеобщую свободу религии и верований для всех стран. При этом американский министр не уточнил, за что именно те или иные страны попали в этот список. Но в ежегодном отчёте по свободе вероисповедания, который был опубликован в мае, про Россию было сказано, что она применяет закон об экстремизме, чтобы ограничивать «мирную активность религиозных меньшинств».

В частности, это касается «Свидетелей Иеговы»* и «Хизб ут-Тахрир»**, как отмечается в статье. Представители этих организаций жалуются, что власти продолжают вести против них расследования, задерживать их, арестовывать, пытать и проявлять физическое насилие, конфисковывать их имущество.

В прошлом году Россия была в списке стран под наблюдением. Её переход в чёрный список происходит на фоне роста напряжённости между Москвой и Вашингтоном, хотя президенты Байден и Путин говорили, что выступают за примирение сторон, пишет Le Monde.

* Управленческий центр «Свидетелей Иеговы» в России («Свидетели Иеговы») — религиозное объединение, признанное экстремистским и запрещённое на территории России (решение Верховного суда РФ от 20.04.2017, апелляционное определение Апелляционной коллегии Верховного суда РФ от 17.07.2017).

** «Партия исламского освобождения» («Хизб ут-Тахрир аль-Ислами») — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 14.02.2003.