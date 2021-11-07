CBS News: полиция расследует массовую давку на концерте в Техасе, из-за которой погибли люди

Музыкальный фестиваль в Хьюстоне, собравший 50 тысяч человек, завершился массовой давкой, унёсшей жизни восьми человек, сообщает CBS News. В данный момент полиция проводит расследование: органы безопасности подозревают, что некоторым зрителям вводились наркотики.

Сегодня вечером полиция в Хьюстоне расследует смертоносную давку на музыкальном фестивале. На нём присутствовало минимум 50 тысяч человек, пришедших на выступление рэпера Трэвиса Скотта: в какой-то момент хаос в толпе превратился в панику. Погибло по меньшей мере 8 человек, многие получили ранения. Один из зрителей назвал произошедшее «адом».

В заявлении, опубликованном в Twitter, Трэвис Скотт написал, что опустошён из-за гибели людей, а также добавил, что готов полностью поддержать следствие. Корреспондент CBS News Лилия Лузиано с последними новостями из Хьюстона.

ЛИЛИЯ ЛУЗИАНО, корреспондент CBS News: Власти заявляют, что расследование теперь носит уголовный характер: к нему подключились службы по борьбе с наркотиками и расследованию убийств. Мэр Хьюстона заявил, что город никогда не испытывал трагедий подобного масштаба.

Прошлой ночью в Хьюстоне на переполненном музыкальном фестивале Трэвиса Скотта царили смерть и хаос. Число зрителей достигало 50 тысяч человек.

ЗРИТЕЛЬ: Нам приходилось перешагивать через тела людей.

ЛИЛИЯ ЛУЗИАНО: В толпе зародилась паника, в результате чего многие зрители устремились в сторону сцены. Медицинским работникам было трудно оказывать помощь. Исполнители несколько раз прерывали свой концерт, видя, что ситуация становится всё более опасной. По словам свидетелей, то, что произошло дальше, было ужасно. Давка была такой, что люди теряли сознание. У некоторых случалась остановка сердца.

ДРУГОЙ ЗРИТЕЛЬ: Люди падали, попадали под ноги других.

ЛИЛИЯ ЛУЗИАНО: Хаос разразился после 9 часов вечера, однако были и более ранние признаки проблем, когда возбуждённые фанаты прорывались сквозь стойки с билетами. Сегодня вечером в полиции заявили, что причина хаоса пока не установлена, однако до следователей дошли слухи, что какие-то люди вкалывали людям в толпе наркотики.

ТРОЙ ФИННЕР, глава полицейского департамента Хьюстона: У нас есть видео с одним из полицейских. Он пытался задержать одного человека и вдруг почувствовал укол в районе шеи. Во время обследования он потерял сознание: оказалось, что ему ввели наркан.

ЛИЛИЯ ЛУЗИАНО: По словам представителей власти, многим людям на концерте был введён наркан — спрей, используемый для лечения от передоз. Сейчас проводится вскрытие тел восьми погибших: самому младшему из них было 14 лет.

Так много вопросов. Лилия Лузиано, спасибо.

Дата выхода в эфир 07 ноября 2021 года.