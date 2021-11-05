Президент Эстонии: поведение России не изменилось, но благодаря НАТО мы чувствуем себя в безопасности

У Эстонии чёткая позиция — она делает ставку на НАТО, трансатлантическое сотрудничество и выступает против создания европейской армии, заявил президент страны Алар Карис. В интервью изданию Rzeczpospolita он рассказал, что не против встретиться с Владимиром Путиным и поспособствовать решению взаимных проблем. Более того, он сожалеет о том, что ЕС не проводит диалог с Россией.

Новый глава Эстонии Алар Карис, бывший директор Эстонского национального музея, вступил на пост президента страны 11 октября. По его словам, не будучи политиком, он видел куда больше политики, нежели его коллеги. За такой короткий срок новый эстонский лидер уже успел посетить Латвию, Финляндию, Литву. Сейчас, во времена острого конфликта между Варшавой и Брюсселем, Алар Карис приехал с визитом в Варшаву. Rzeczpospolita он рассказал, что будучи правовым государством, соблюдающим законы ЕС, Эстония желает, чтобы этот конфликт был разрешён путём диалога. Более того, Таллин, как и прежде, выступает против наказания Польши согласно 7-й статье договора ЕС.

В беседе с польским изданием он пояснил, почему он решился нанести именно рабочий, а не государственный визит. Это его первая встреча с президентом Польши, и, по мнению эстонского лидера, обязательно придёт время и для следующих. «У нас есть такая традиция: сначала мы навещаем соседей. Имеют место короткие встречи просто для того, чтобы лучше познакомиться друг с другом. Значимость таких визитов большая, особенно что касается нашего важного союзника по НАТО и большой европейской страны — Польши», — добавил он.

На вопрос о том, чувствует ли себя Эстония сегодня в безопасности, Алар Карис ответил следующее: «Все об этом спрашивают. Я себя чувствую вполне безопасно. У нас есть очень хорошие союзники, в том числе Польша. Мы находимся в НАТО, других международных организациях. В настоящий момент мы чувствуем себя в безопасности».