Президент Эстонии: поведение России не изменилось, но благодаря НАТО мы чувствуем себя в безопасности

У Эстонии чёткая позиция — она делает ставку на НАТО, трансатлантическое сотрудничество и выступает против создания европейской армии, заявил президент страны Алар Карис. В интервью изданию Rzeczpospolita он рассказал, что не против встретиться с Владимиром Путиным и поспособствовать решению взаимных проблем. Более того, он сожалеет о том, что ЕС не проводит диалог с Россией.
Новый глава Эстонии Алар Карис, бывший директор Эстонского национального музея, вступил на пост президента страны 11 октября. По его словам, не будучи политиком, он видел куда больше политики, нежели его коллеги. За такой короткий срок новый эстонский лидер уже успел посетить Латвию, Финляндию, Литву. Сейчас, во времена острого конфликта между Варшавой и Брюсселем, Алар Карис приехал с визитом в Варшаву. Rzeczpospolita он рассказал, что будучи правовым государством, соблюдающим законы ЕС, Эстония желает, чтобы этот конфликт был разрешён путём диалога. Более того, Таллин, как и прежде, выступает против наказания Польши согласно 7-й статье договора ЕС.
В беседе с польским изданием он пояснил, почему он решился нанести именно рабочий, а не государственный визит. Это его первая встреча с президентом Польши, и, по мнению эстонского лидера, обязательно придёт время и для следующих. «У нас есть такая традиция: сначала мы навещаем соседей. Имеют место короткие встречи просто для того, чтобы лучше познакомиться друг с другом. Значимость таких визитов большая, особенно что касается нашего важного союзника по НАТО и большой европейской страны — Польши», — добавил он.
На вопрос о том, чувствует ли себя Эстония сегодня в безопасности, Алар Карис ответил следующее: «Все об этом спрашивают. Я себя чувствую вполне безопасно. У нас есть очень хорошие союзники, в том числе Польша. Мы находимся в НАТО, других международных организациях. В настоящий момент мы чувствуем себя в безопасности».
Президент Эстонии согласен с тем, что существуют опасения насчёт того, что сосредоточившиеся на противостоянии с Китаем США потеряют прежний интерес к Центральной Европе. «Однако наша задача состоит в том, чтобы всё-таки обратить внимание Америки на наш регион. Нам необходимо сотрудничать по этому вопросу, потому что не только Эстонии, но и Польше надо опасаться», — подчеркнул он.
Алар Карис, однако, выступает категорически против идеи создания европейской армии и стратегической военной автономии ЕС. «У Эстонии чёткая позиция: она отдаёт своё предпочтение и принимает всё, что способствует укреплению НАТО и трансатлантического сотрудничества. Обособленная европейская армия — это неверный путь. <…> И здесь дело заключается вовсе не в отсутствии доверия. Однако если посмотреть на НАТО, то около 80 процентов расходов несут именно Соединённые Штаты. Мы не обладаем такими ресурсами, поэтому необходимо объединить потенциал НАТО и Европы, чтобы стать ещё сильнее», — добавил он.
Эстонский лидер не рискует ответить, увеличивается или уменьшается угроза со стороны России. «Я не вижу большой разницы между 2014 и 2021 годом. Россия на то и есть Россия. То, что с Россией почти нет диалога, конечно, вызывает беспокойство. Это касается не только Эстонии, но всего ЕС. Однако Финляндия пытается его проводить <...>», — отметил он. На вопрос о готовности к встрече с Владимиром Путиным Алар Карис ответил следующее: «Почему бы нет? Россия — наш сосед. Я готов встретиться с любым. Конечно, решающий момент — это тема встречи и её результат. <…> Однако не всегда следует ожидать результата сразу. Иногда необходимо провести несколько встреч, чтобы чего-то добиться. Такие контакты — не только на уровне президентов — могут (но не точно) помочь разрешить некоторые из проблем, которые у нас есть с Россией. Мы всё ещё находимся в стадии их решения, это российская сторона должна сделать первый шаг», — объясняет он. Ввиду этого он считает безосновательной критику визита в Россию его предшественницы Керсти Кальюлайд.
В интервью Алар Карис также выразил надежду на то, что российские хакеры не будут посягать на Эстонию, которая известна тем, что имеет репутацию цифровой страны. Но если бы так и случилось, то, по мнению президента страны, эстонцы сообразительны, осторожны и опытны в том, что касается защиты.