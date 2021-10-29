Global Times: из-за нескольких случаев заражения китайский Хэйхэ на границе с Россией закрылся на карантин

После того как в граничащем с Россией Хэйхэ на северо-востоке Китая подтвердилось одно заражение COVID-19 и были выявлены три бессимптомных случая, в городе был введён жёсткий режим самоизоляции, сообщает Global Times. Практически все производства и движение общественного транспорта приостановлены, а жилые районы перекрыты, и покидать их можно лишь раз в два дня.

Ещё один крупный город в Китае, на этот раз в северо-восточной провинции Хэйлунцзян, в срочном порядке был закрыт на карантин в четверг 28 октября. Им оказался граничащий с Россией Хэйхэ, сообщает Global Times.

Общегородской режим самоизоляции был введён после того, как здесь подтвердилось одно заражение COVID-19 и были обнаружены ещё три бессимптомных случая. Это уже третий город в КНР, который прибег к таким мерам. Ранее на карантин были закрыты хошун Эдзин-Ци, расположенный на границе с Монголией, и крупный транспортный узел Ланьчжоу на северо-западе страны.

Как указано на сайте городской администрации Хэйхэ, начиная с четверга здесь будут действовать жёсткие ограничительные меры. Все производства, за исключением тех, что выпускают продукцию первой необходимости, будут остановлены. Супермаркеты и аптеки будут работать лишь в специальные часы, а число покупателей, которые смогут заходить внутрь, будет ограничено.

В городе запрещены массовые собрания, а жилые районы, в том числе и в сельской местности, будут перекрыты — выходить и заходить внутрь можно лишь одному человеку из семьи раз в два дня, при условии что среди соседей нет подтверждённых случаев заражения. Движение общественного транспорта и такси будет приостановлено, транспортным средствам нельзя покидать город.

Global Times обращает внимание, что случаи заражения были обнаружены в Хэйлунцзяне впервые после последней вспышки коронавируса в провинции в конце сентября. Эдзин-Ци в автономном районе Внутренняя Монголия, который некоторый считают источником новой цепочки заражений, был закрыт на карантин в среду 27 октября. Местного партийного руководителя уволили за халатность. Ланьчжоу ушёл на самоизоляцию днём ранее.