SVT: движется в неправильном направлении — Восточная Европа столкнулась с очередным всплеском пандемии
В ряде стран Восточной Европы динамика заболеваемости коронавирусом движется совсем в неправильном направлении, в результате чего местные власти вновь вводят ограничения с целью сдержать распространение инфекции. В частности, в странах Прибалтики, Сербии и Румынии за последние две недели зафиксировано более тысячи случаев заражения на 100 тыс. жителей, пишет SVT.
По данным агентства Reuters, число случаев заболевания коронавирусом в регионе скоро перевалит за 20 млн, а в пятёрку стран, которые лидируют по количеству умерших, входят три восточноевропейские страны — Россия, Украина и Румыния.
В Румынии, в частности, с пятницы местные власти ввели новый локдаун: ночью выходить на улицу запрещено, а для входа во многие места нужно иметь на руках санитарный паспорт.
На Украине, например, коронавирус просто свирепствует: в пятницу ежедневное число заболевших оказалось самым высоким за всё время пандемии — всего 23 785 новых случаев заражения. В Киеве и в других районах, где распространение инфекции достигло серьёзных масштабов, закрылись школы. При этом обе дозы прививки получили лишь 15% населения Украины, что является самым низким показателем в плане вакцинации в Европе, если не считать Армению.
«Болезнь протекает серьёзнее и агрессивное, чем в прошлом году. Пациенты стали моложе. К сожалению, те пациенты, которые лежат в нашем отделении, не прошли вакцинацию», — отметил глава отделения интенсивной терапии городской больницы в Ровно Валентин Королюк.
Между тем в Австрии правительство подумывает ограничить непривитых граждан, если число людей, лежащих в реанимации с коронавирусом, достигнет 600 человек. По словам нового канцлера Александера Шалленберга, в этом случае у непривитых граждан должны быть особые причины для того, чтобы выйти из дома.
«Мы всё ещё не преодолели пандемию. У нас начинается пандемия невакцинированных», — отметил он.
Уровень заболеваемости растёт также и в Германии, хотя и далеко не такими темпами, как в Восточной Европе. В субботу число инфицированных коронавирусом превысило 100 человек на 100 тыс. населения, в то время как в Швеции этот показатель составляет 80. Это рекордные цифры с мая, и, как предполагается, они продолжат расти в ближайшие недели.
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