FAZ: Олаф Шольц может стать канцлером ФРГ уже в начале декабря

Переговоры о создании новой правящей коалиции в ФРГ могут завершиться в ноябре, пишет Frankfurter Allgemeine, ссылаясь на заявление представителей от партий. Таким образом, лидер социал-демократов Олаф Шольц может стать канцлером уже на первой неделе декабря.

Социал-демократы, зелёные и «Свободные демократы» намерены сформировать новое немецкое правительство к началу декабря, сообщает Frankfurter Allgemeine со ссылкой на заявление представителей от партий перед началом переговоров о создании коалиции.

По словам генерального секретаря партии социал-демократов Ларса Клингбайля, предварительные переговоры о правящей коалиции должны будут завершиться 10 ноября. Генеральный секретарь «Свободных демократов» Фолькер Виссинг, в свою очередь, заявил, что партии намерены сформировать коалицию в конце ноября. Таким образом, лидер социал-демократов Олаф Шольц станет канцлером уже на первой неделе декабря.

«Это амбициозный план. Таким образом мы хотим показать свою дееспособность», — приводит издание слова Виссинга.

Что касается зелёных, то их представитель Михаэль Келлнер отметил, что стороны переговоров «хорошо подготовлены», и напомнил, что если раньше ставилась цель сформировать правительство до Рождества, то теперь всё может решиться уже в начале декабря. Келлнер также заявил, что переговоры протекают в доверительной атмосфере.