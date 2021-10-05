Times: зелёные требуют от возможного преемника Меркель дать отпор «Северному потоку — 2»

Наиболее вероятный кандидат на пост канцлера Германии социал-демократ Олаф Шольц сталкивается с давлением со стороны потенциальных партнёров по парламентской коалиции, включая партию зелёных. Они требуют, чтобы политик занял более жёсткую позицию в отношении России, в том числе газового проекта «Северный поток — 2», пишет The Times.

Наиболее вероятный кандидат на пост канцлера Германии Олаф Шольц испытывает давление со стороны потенциальных партнёров по коалиции. Они требуют, чтобы политик занял более жёсткую позицию в отношении России, пишет The Times.

Министр финансов и небольшая группа высокопоставленных представителей его левой Социал-демократической партии (СДПГ) начали переговоры с зелёными и «Свободными демократами» (СвДП), отстаивающими интересы бизнеса, о возможном альянсе. Расположения этих двух партий также добиваются конкуренты Шольца — Армин Лашет и консервативный Христианско-демократический союз (ХДС), которые имеют более слабую позицию на переговорах после своего поражения на недавних всеобщих выборах, отмечает издание.

СДПГ, победившая с отрывом в 1,6% голосов, имеет много точек соприкосновения с зелёными, но заметно расходится во мнении относительно налогов и расходов с «радикальной» в финансовых вопросах СвДП. Внешняя политика также становится сложной темой, особенно связи Германии с Москвой и Пекином, обращает внимание The Times.

При действующем канцлере Ангеле Меркель правительство «большой коалиции», состоящее из ХДС и СДПГ, как правило, уделяло приоритетное внимание деловым связям и функциональным дипломатическим отношениям с Россией и Китаем, а не призывам США к более конфронтационному подходу. В частности, социал-демократы сыграли важную роль в создании «спорного» газопровода «Северный поток — 2», строительство которого было завершено летом, несмотря на возражения многих западных союзников Берлина, подчёркивает издание.

Однако ожидается, что и зелёные, и СвДП будут подталкивать Шольца к более жёсткому курсу. Обе партии уже предложили ввести мораторий на проект «Северный поток — 2» и выступили против условий инвестиционного соглашения, заключённого между Китаем и ЕС при посредничестве Меркель.

Некоторые деятели партии зелёных предполагают, что газопровод, возможно, никогда не будет введён в эксплуатацию — даже после его постройки. В частности, её представитель по вопросам внешней политики Омид Нурипур заявил, что Шольц и СДПГ должны «с большей осторожностью относиться к режиму» президента Путина. «Нам придётся серьёзно побороться с социал-демократами за правильный подход к России», — сказал Нурипур в недавнем интервью.

Однако источник, близкий к администрации Меркель, предположил, что Шольц в значительной степени будет придерживаться осмотрительной политики своей предшественницы в отношении России и Китая, если станет канцлером. «Я серьёзно сомневаюсь, что при Шольце произойдут какие-то большие изменения», — заявил The Times чиновник.