Das Este: чем дольше Лашет держится за канцлерство, тем сильнее толкает в пропасть ХДС

Блок ХДС/ХСС проиграл выборы в германский бундестаг и получил худший результат за всю историю, передаёт Das Erste. Вместо того чтобы признать поражение и позволить партии «начать новую жизнь», её председатель Армин Лашет всё ещё надеется покинуть поле в качестве победителя. Как отмечает издание, если Лашет не добьётся успеха на коалиционных переговорах с зелёными и СвДП, его политическая карьера, скорее всего, будет завершена. Однако в возможность формирования коалиции во главе с ХДС уже мало кто верит.

Происходящее в блоке ХДС/ХСС представляет собой «последний акт трагедии в классическом смысле слова»: её герой Армин Лашет получил худший для партии результат выборов и проиграл выборы в бундестаг. Вместо того чтобы признать поражение и позволить своей партии «начать новую жизнь», Лашет всё ещё надеется покинуть поле в качестве победителя, пишет Das Erste.

Чем дольше он верит в то, что станет канцлером Германии, возглавив коалицию с зелёными и Свободной демократической партией, тем сильнее он увлекает за собой в пропасть ХДС. Многие члены ХДС/ХСС больше не верят в возможность формирования «Ямайки» — коалиции ХДС/ХСС, зелёных и СвДП. В то же время они опасаются мучительных лет в оппозиции вместе с АдГ и левыми.

Что если молодая, динамичная СвДП под руководством Кристиана Линднера блестяще представит средний класс в «Светофоре» — коалиции социал-демократов, зелёных и либералов? Тогда ХДС — партия Аденауэра, Коля и Меркель — может потерять свою значимость в среднесрочной и долгосрочной перспективах.

В любом случае ХДС вряд ли поймёт молодой электорат, а на востоке страны всегда существовала проблема отграничения от праворадикальной АдГ. Не только перед Лашетом, но и перед всем блоком ХДС/ХСС стоит дилемма: если партия отправит в отставку своего председателя Армина Лашета ещё перед переговорами с зелёными и СвДП и заменит его Йенсом Шпаном, Норбертом Рёттгеном или Фридрихом Мерцем, её собственный электорат воспримет это как «самоуничтожение».

Лашет получает последний шанс: ему разрешено вести внутренние предварительные переговоры, а также переговоры с СвДП в воскресенье вечером и с зелёными во вторник от имени ХДС. На языке трагедии это «ретардация», то есть задержка развития действия, момент, когда главный герой всё ещё может обрести надежду — до окончательного падения.

Если Лашет не добьётся успеха на этих переговорах, его политическая карьера, скорее всего, будет завершена. В конце концов, по словам политолога Сабины Кропп, сотрудницы Свободного университета Берлина, «трудно представить», что Лашет в роли лидера оппозиции в бундестаге сможет воплотить изменения в ХДС/ХСС с кадровой и содержательной точек зрения.

Затянувшаяся дискуссия о возможной смене высшего руководства партии «подорвала бы доверие избирателей», считает представитель ХДС по вопросам внешней политики Родерих Кизеветтер. «Армин Лашет был нашим главным кандидатом и переговорщиком для «Ямайки». «Ямайка» нуждается в уравновешивающей, объединяющей силе Армина Лашета», — подчеркнул Кизеветтер.

Однако маловероятно, что в ближайшие дни предварительные переговоры о коалиции ХДС/ХСС, зелёных и СвДП будут успешными.

Зелёные и СвДП за закрытыми дверями совершенно беззастенчиво говорят о том, что в данном состоянии с ХДС/ХСС нельзя вести переговоры. Очевидно, обе партии в первую очередь озабочены выстраиванием фронта для переговоров с СДПГ — то есть в худшем случае для того, чтобы с помощью «Ямайки» угрожать социал-демократам, если Олаф Шольц окажется слишком бескомпромиссным на переговорах.

На самом деле некоторые либералы и даже некоторые зелёные понимают, что они могли бы проводить более солидную финансовую и климатическую политику с ХДС/ХСС, чем с СДПГ с Шольцом во главе. Но и сторонникам «Ямайки» ясно: Лашет слишком привязан к образу неудачника. Он станет канцлером, которого никто не желал. В случае успешных предварительных переговоров Лашет должен быть избран канцлером голосами фракций зелёных и СвДП. На данный момент это трудно представить.

Трудно судить со стороны, насколько раскаялся сам Лашет. Тот факт, что его не только объективно критиковали за ошибки в предвыборной кампании, но и высмеивали за неудачи, мог навредить ему лично. Вдобавок он, должно быть, чувствовал разочарование со стороны своей партии после катастрофических результатов выборов. Многие всё больше задаются вопросом: почему ни один уважаемый политик ХДС не говорит ему остановиться?

Что ж, в греческой трагедии не обойдётся без антагониста. В этой роли глава ХСС Маркус Зёдер добивался триумфа в течение нескольких месяцев. На пресс-конференции в середине этой недели Зёдер вряд ли мог более явно дистанцироваться от Лашета. Для некоторых это просто хладнокровие в жестокой братоубийственной борьбе. Однако для других это своего рода героизм. Никто в ХДС не осмеливается заставить Лашета сдаться. Так кто же должен стать «цареубийцей», как не антагонист?

Тем временем блок ХДС/ХСС готовится к тому, что будет после Лашета. Этот период может начаться во вторник вечером, если выяснится, что — по крайней мере, под руководством Лашета — «Ямайки» не будет. Предполагается, что ХДС созовёт специальный съезд партии и выберет нового лидера.

Для Риты Зюссмут, бывшего председателя бундестага, главный вопрос заключается в том, извлечёт ли ХДС/ХСС правильные уроки из результатов выборов. По её словам, не стоит заниматься поиском виноватых. Скорее, важно задуматься о том, что отстаивает блок ХДС/ХСС, то есть об основополагающих ценностях партии, будущих вызовах и сплочённости. Здесь есть чем заняться. В ходе избирательной кампании ни одна партия не ответила на важные вопросы, например, как должна финансироваться борьба с изменением климата, передаёт Das Erste.