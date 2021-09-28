Das Erste: на прямых выборах канцлера Олаф Шольц набрал бы 62% голосов

Если бы в ФРГ проводились прямые выборы канцлера, то кандидат от СДПГ Олаф Шольц набрал бы на них 62% голосов, пишет Das Erste, ссылаясь на результаты опроса Infratest dimap. Более половины респондентов считают, что новая правящая коалиция должна состоять из СДПГ, «Свободных демократов» и зелёных.
55% немцев поддерживают коалицию «светофор» из социал-демократов, «Свободных демократов» и зелёных, пишет Das Erste, ссылаясь на опрос, проведённый институтом исследования общественного мнения Infratest dimap. В то же время коалицию «Ямайка» из ХДС, «Свободных демократов» и зелёных поддержало 33% респондентов.
Как отмечает издание, наибольшая поддержка коалиции «светофор» наблюдается у сторонников партии зелёных: 81% респондентов. Между тем, большинство сторонников «Свободных демократов» склоняются к коалиции «Ямайка» с лидерством ХДС.
37% опрошенных заявили, что довольны либо очень довольны итогом выборов в бундестаг. 58% оказались не очень довольны либо совсем недовольны.
Согласно данным опроса, если бы в Германии существовали прямые выборы канцлера, то за кандидата от СДПГ Олафа Шольца проголосовало бы 62% респондентов, а за кандидата от ХДС Армина Лашета — лишь 16%. Кроме того, 52% опрошенных считают, что именно Лашет виновен в падении популярности ХДС: 63% считают, что партия Ангелы Меркель теперь должна уйти в оппозицию.
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