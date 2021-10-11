Washington Post: Джеймс Бонд — секретное оружие Кеннеди в холодной войне

На фоне выхода нового фильма о Джеймсе Бонде «Не время умирать» The Washington Post назвала важнейшую политическую миссию агента 007, которая произошла не на экране, а в Белом доме в начале 1960-х годов. Как отмечает издание, вдохновившись романами Яна Флеминга о секретном агенте, бывший президент США Джон Кеннеди возглавил усилия по поиску дипломатического решения Карибского кризиса, когда мир был на грани ядерной войны.

Пандемия оказалась непростым временем для всего мира, в том числе и для легендарного секретного агента Её Величества Джеймса Бонда. Как отмечает The Washington Post, 25-я часть знаменитой франшизы «Не время умирать» должна была выйти на экраны кинотеатров ещё в апреле 2020 года. Однако из-за введённых для сдерживания распространения коронавируса ограничений выход фильма неоднократно откладывался, пока не появился на экранах по всему миру.

Во время долгого ожидания, которое фанаты провели в основном на карантине, у фанатов франшизы было время пересмотреть самые яркие моменты шестидесятилетней карьеры Бонда. В 1960-х годах в фильме «Голдфингер» агент помешал международному преступнику обвалить мировую экономику, в 1970-х годах в фильме «Шпион, который меня любил» он спасает жизнь на земле, а в фильме 2015 года «007: Спектр» Бонд срывает террористический заговор.

И всё же самая политически важная миссия агента 007 произошла вовсе не на экране, а в Белом доме в начале 1960-х годов. Как отмечает издание, бывший американский лидер Джон Кеннеди был ярым поклонником Бонда, и средства массовой информации любили проводить параллели между вымышленным шпионом и реальным президентом — «настолько, что их личности переплелись в культурном подсознании Америки».

И это было неслучайно: Кеннеди намеренно использовал Бонда для создания образа героического лидера, способного принять любой вызов в самые опасные годы холодной войны и защитить американцев.

Впервые Кеннеди познакомился с творчеством британского писателя Яна Флеминга в 1954 году, когда восстанавливался после операции на спине. Друг передал ему первый роман об агенте Бонде «Казино «Рояль». В 1960 году в ходе избирательной компании Кеннеди лично встретился с Флемингом у себя дома в районе Джорджтаун на северо-западе Вашингтона.

Ещё одним поклонником серии романов был глава ЦРУ при президентах Дуайте Эйзенхауэре и Кеннеди Аллен Даллес, который, вдохновившись Джеймсом Бондом, поручил разработать гаджеты в стиле 007 для агентов управления: взрывающиеся сигары и ботинки с ножом.

В 1961 году, вскоре после инаугурации, Кеннеди спросили о его любимых книгах. Наряду с произведениями «Красное и чёрное» Стендаля и «Мальборо: его жизнь и времена» Уинстона Черчилля президент назвал роман Флеминга «Из России с любовью», в которой Бонд противостоит советской контрразведке.

Как позже объяснит его советник Артур Шлезингер, увлечение Кеннеди Бондом не было просто «рекламным трюком». 1960-е годы были полны вызовов: борьба за гражданские права внутри страны и холодная война за рубежом. Для противостояния им Кеннеди изменил стиль руководства прошлого. Американский лидер ненавидел конформизм 1950-х годов, когда приоритет отдавался материальному комфорту и групповому мышлению, а не поиску приключений и смелости.

Кеннеди знал, что признание в любви бондиане, что сразу появится в СМИ, приведёт к тому, что, когда люди будут думать о Бонде, они будут думать и о Кеннеди. Таким образом героические качества шпиона будут приписываться президенту.

В октябре 1962 года это восприятие приобрело как никогда большое значение, пишет The Washington Post. В рамках Карибского кризиса, когда мир был на грани ядерной войны, советские и американские генералы жаждали сражения. Однако Кеннеди сумел сохранить хладнокровие и встал во главе усилий по поиску дипломатического решения. «Возможно, сам Бонд был больше бойцом, нежели дипломатом, но след, который он оставил на своём главном поклоннике в Овальном кабинете, возможно, помог спасти мир», — полагает издание.