Guardian: Россия пытается опередить США в съёмках космического кино

Прибытие российской актрисы Юлии Пересильд и режиссёра Клима Шипенко на МКС является попыткой России опередить США в первой в истории съёмке фильма в космосе, пишет The Guardian. Как отмечает издание, в случае успеха съёмок длинный список первых достижений России в космосе пополнится.

Российская актриса Юлия Пересильд и режиссёр Клим Шипенко прибыли на борт МКС, пишет The Guardian. Как отмечает издание, это попытка опередить США и первыми в истории снять фильм в космосе.

The Guardian пишет, что в прошлом году в Голливуде анонсировали проект съёмок фильма в космосе, в котором будут участвовать Том Круз, NASA и SpaceX, однако теперь российская команда может их опередить. Издание сообщает, что Пересильд и Шипенко стартовали с космодрома Байконур и пристыковались к МКС по графику.

Полёт проходил на космическом корабле «Союз МС-19», сообщает The Guardian. Отмечается, что Пересильд и Шипенко пробудут на станции 12 дней, где снимут сцены для фильма «Вызов». В «Роскосмосе» рассказали, что сюжет фильма заключается в том, что женщину-хирурга отправляют на МКС для спасения космонавта. Также известно, что командир полёта Антон Шкаплеров и ещё двое российских космонавтов получат в фильме маленькие роли.

В случае успеха эта миссия пополнит длинный список достижений российской космической отрасли, совершённых впервые в истории, отмечает The Guardian. Ранее СССР первым запустил в космос спутник, первое животное (собаку по имени Лайка), первого мужчину Юрия Гагарина и первую женщину — Валентину Терешкову.

Однако в сравнении с советскими временами российская космическая индустрия испытывала проблемы с инновациями и боролась за финансирование, пишет издание. «Роскосмос» по-прежнему полагается на советские технологии, а также пережил ряд скандалов, связанных с коррупцией и сорванными запусками. Как отмечает The Guardian, Россия отстаёт в космической гонке, столкнувшись с жёсткой конкуренцией со стороны США и Китая. В прошлом году «Роскосмос» получил чувствительный удар, после того как SpaceX доставил астронавтов на борт МКС, нарушив российскую монополию.

Пытаясь улучшить свой имидж и найти новые источники прибыли, «Роскосмос» объявил о возобновлении свой программы космического туризма, напоминает издание. В декабре Россия отправит на МКС двух туристов из Японии.