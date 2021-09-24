Forsal: дело решённое — поляки построят вместе с американской компанией малые ядерные реакторы

Польша, которая хочет иметь доступ к дешёвой энергии, находится на пороге энергетической трансформации. Ещё одним историческим моментом на этом пути стало заключение соглашения между польской KGHM Polska Miedz и американской компанией NuScale на разработку и строительство в Польше ядерных реакторов малой мощности. Этот шаг, безусловно, станет импульсом для польской экономики, сообщает Forsal.

Компания KGHM Polska Miedz и америкаснкая компания NuScale подписали соглашение о разработке и строительстве в Польше ядерных реакторов малой мощности. Как заявил глава KGHM Марцин Хлудзинский, речь идёт по крайней мере о четырёх модулях по 77 мегаватт каждый, сообщает портал Forsal.

«Мы находимся на пороге энергетической трансформации Польши. Это исторический момент. Трансформация — это импульс для польской экономики. Мы развиваем возобновляемые источники энергии, мы будем строить ветряные электростанции на Балтийском море и на суше, фотоэлектрические станции. Одновременно мы понимаем, что стабильность энергосистемы должна быть основана на многих столпах, и её невозможно достичь без ядерной энергии. Поэтому я рад, что KGHM и её партнёры построят первую электростанцию ​​такого типа в Польше, которая будет запущена уже в 2029 году», — сказал на церемонии подписания соглашения заместитель министра государственных активов Польши Кароль Рабенда.





«Доступ к оптимальной и дешёвой энергии — это национальные интересы Польши. Они имеют особую значимость для такой компании, как KGHM. Мы являемся вторым по величине получателем электроэнергии в Польше», — подчеркнул он.

Соглашение будет действовать до 23 сентября 2024 года, оно касается развития ядерных технологий в виде модернизации существующих угольных турбин или развития новых источников ядерной энергии в виде малых модульных реакторов — от одного до 12 модулей мощностью по 77 мегаватт каждый. «Мы надеемся на то, что эти четыре реактора обеспечат нам энергетическую самостоятельность», — объяснил Марцин Хлудзинский.

По его словам, компания также планирует развивать другие проекты в области энергетики и тем самым будет в состоянии продавать излишки в будущем. Несмотря на высокую стоимость, такие инвестиции по-прежнему обеспечивают долгосрочную экономическую эффективность и прибыль по сравнению со стандартными источниками энергии, которыми в настоящий момент обладает Польша, резюмирует Forsal.