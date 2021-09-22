N-TV: убийство кассира из-за просьбы надеть маску свидетельствует об усилении агрессивности немцев

В Германии мужчина убил кассира на заправочной станции за то, что тот попросил его надеть маску, сообщает N-TV. Глава ведомства по охране Конституции в Тюрингии Штефан Крамер назвал это преступление «ужасным», но в то же время отметил, что на фоне общей радикализации населения оно его не удивило. По его словам, рост агрессивности из-за пандемии и связанных с нею ограничений наблюдается во всех сферах повседневной жизни.

Многие эксперты уже давно предупреждают об усилении агрессивности немцев на фоне ограничительных мер, принятых для борьбы с пандемией коронавируса, сообщает N-TV. Теперь же хладнокровное убийство 20-летнего кассира на заправочной станции в городе Идар-Оберштайн подтвердило самые худшие опасения.

В субботу вечером 49-летний мужчина вошёл в магазин рядом с заправочной станцией, взял две упаковки с пивом и поставил их на прилавок у кассы. В тот момент на нём не было маски. Он сказал, что забыл её дома. Кассир напомнил ему, что ношение маски обязательно. После этого мужчина вышел из помещения, напоследок погрозив кулаком. То, что ему отказали в обслуживании, его сильно разозлило. После этого он вернулся домой, взял револьвер и снова отправился на заправочную станцию. В этот раз на нём была маска, но, подойдя к кассе, он её демонстративно снял, пытаясь спровоцировать молодого человека. Кассир вновь напомнил ему о том, что это обязательная мера предосторожности. После этого преступник достал оружие и выстрелил ему в лицо.

Произошедшее прокомментировал глава ведомства по охране Конституции в Тюрингии Штефан Крамер: «Хладнокровное убийство студента, который работал кассиром на заправочной станции, ужасно, но на фоне обострения в последние недели оно меня не удивляет». «Жаль, что для того, чтобы к угрозе отнеслись серьёзно, должны сначала умереть люди». По словам Крамера, он уже месяцами наблюдает процесс радикализации агрессивно настроенных граждан, одержимых правыми теориями заговора. Люди, которые до этого не были замечены в агрессивном поведении, также стали чаще выходить из себя, хулиганить и дебоширить. По его словам, рост агрессивности наблюдается во всех сферах повседневной жизни.

По данным Генпрокуратуры, расследование преступления продлится ещё несколько недель, продолжает N-TV. В полиции надеются, что данные с электронных устройств, найденных у 49-летнего мужчины, помогут прояснить ситуацию. До сих пор в полиции на него ничего не было. По имеющейся информации, ни в каких демонстрациях он не участвовал. Оружием владел незаконно. Где он его приобрёл, также неизвестно.

Сам он сознался в содеянном. Сказал, что выступает против мер по борьбе с коронавирусом. Свой мотив объяснил тем, что пандемия оказала на него очень сильное влияние, он чувствовал себя так, как будто его «загнали в угол», и не мог поступить иначе, кроме как «подать знак». При этом молодой человек показался ему ответственным за общую ситуацию, так как он следил за соблюдением правил. Никаких свидетельств того, что жертва и преступник друг друга знали, нет. В данный момент обвиняемый в убийстве находится в следственном изоляторе.

Психолог-криминалист Рудольф Эгга считает, что мотив может оказаться более глубоким, чем кажется на первый взгляд. По его словам, всегда нужно уметь разделять непосредственный повод и реальную причину. Возможно, в течение дня произошли какие-то события, которые могли его также разозлить. «Ни один человек, находящийся хотя бы в полувменяемом состоянии сознания, не застрелит абсолютно незнакомого ему молодого человека только потому, что он сказал: «Ты должен надеть маску!» — подчёркивает эксперт. С точки зрения криминальной психологии это «абсурд».

По словам Эгга, к установлению истинных причинно-следственных связей нужно подходить очень внимательно, ведь иногда между событиями существует лишь временная связь: «Последнюю каплю, переполнившую бочку со склонностью к насилию, нельзя назвать причиной». Ссылаясь на свой многолетний опыт, психолог-криминалист подчеркнул, что для людей с таким потенциалом к насилию и тех, кто находится под таким давлением, поводом может послужить практически всё.