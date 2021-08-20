Insider: «ничему народ не учится» — покупатели крупной торговой сети в США пожаловались на снова распроданную туалетную бумагу

Десятки клиентов популярной американской сети гипермаркетов Costco рассказали о том, что в некоторых магазинах туалетная бумага и вода распроданы, а в других действуют количественные ограничения на покупку. Как отмечает Insider, похоже, на фоне распространения варианта «дельта» многие жители США вновь решили запасаться товарами первой необходимости, как это было в начале пандемии.

Американские покупатели жалуются, что в некоторых гипермаркетах популярной сети Costco распродана туалетная бумага и вода, пишет Insider.

Как рассказали недавно в Twitter десятки клиентов компании, в некоторых магазинах они столкнулись с нехваткой отдельных товаров и количественными ограничениями на покупку определённой продукции. Как напоминает издание, в начале пандемии многие продуктовые магазины вводили подобные ограничения для борьбы с панической скупкой товаров, нередко оставлявшей полки пустыми.

«Что с людьми не так? Мы что, ничему не научились с прошлого года? Сегодня заехал в Costco, и там была распродана вся туалетная бумага и вода. Ничему народ не учится», — поделились в соцсетях житель Невады.

— Counselor Lewis (@ahmadtlewis3) August 18, 2021

Покупатель из Калифорнии, также отметивший отсутствие туалетной бумаги и воды в своём гипермаркете, предположил, что нехватка товаров может быть «предвестником того, что будет дальше». Другие пользователи отметили, что в их магазинах было можно купить только по одной упаковке туалетной бумаги.

По некоторым признакам можно предположить, что в условиях распространения штамма «дельта» американцы вновь задумываются над тем, чтобы запасаться товарами первой необходимости, как это было в начале пандемии в марте 2020 года.

В Twitter встречаются посты ещё от июля этого года, в которых люди заявляют, что готовятся к худшему и планируют закупиться необходимой продукцией, вроде туалетной бумаги. «Заскочил сегодня в Costco за туалетной бумагой! К новому локдауну готов (к тому, что произойдёт с экономикой, — не особо)», — сообщил 31 июля на своей странице один из пользователей. Другой американец в публикации от 28 июля объявил, что едет в магазин «скупить всю чёртову туалетную бумагу».

Insider запросил комментарии у торговой сети, но на момент публикации она ничего не ответила.

В ходе своего недавнего опроса, в котором участвовала 1 тыс. взрослых американцев, аналитическая компания Inmar Intelligence выяснила, что с ростом числа заражений вариантом «дельта» 69% респондентов подумывают о том, чтобы пополнить свои запасы продовольствия и товаров первой необходимости.

Как отмечает издание, паническая скупка продукции сейчас может стать ещё более серьёзной проблемой для магазинов, чем в начале пандемии. На данный момент ритейлеры уже испытывают трудности с цепями поставок и урезанной рабочей силрй, что ведёт к нехватке товаров и повышению цен. Как признаются сети продуктовых магазинов, в такой ситуации они сами активно расширяют свои запасы.