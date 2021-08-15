Колумнист FAZ: если в Турции вырастет инфляция, президент её арестует — решения Эрдогана погрузили страну в глубокий кризис

В Турции горят не только леса: в стране зафиксирован самый высокий уровень инфляции за последние 20 лет, покупательная способность населения сокращается, пишет турецкий журналист Бюлент Мумай, колумнист Frankfurter Allgemeine. Чтобы скрыть свою неспособность в борьбе с лесными пожарами, Эрдоган приравнивает их к терроризму. Журналист убеждён: решения Эрдогана погрузили Турцию в глубокий кризис.

«Наши лёгкие и наши кошельки горят! Причины разные, но с пожарами не справляется один и тот же человек. Вы сейчас в замешательстве? Это потому, что вы не живёте в Турции. Представьте, что вы живете в стране, где ваш доход — если у вас вообще есть работа — остаётся на одном уровне, а цены постоянно растут. Правительство заявляет, что экономика страны находится на подъёме. Единственное, что остаётся, — это с каждым днём ​​становиться всё беднее. Согласно официальной статистике, в этом месяце был достигнут самый высокий уровень инфляции за последние 20 лет — 19%. Люди на улицах и глава центрального банка, назначенный Эрдоганом, не доверяют этому показателю: «Общий рост цен превышает 30%...», — пишет турецкий журналист Бюлент Мумай, колумнист Frankfurter Allgemeine.

Эрдоган утверждает: «Я экономист». Будто бы не он сконструировал эту ситуацию. Он заявляет: «Отныне инфляция не будет расти». Если она вырастет, он немедленно сменит главу статистического ведомства. Если инфляция осмелится вырасти даже после этого заявления, он, вероятно, её арестует, отмечает журналист.

Решения Эрдогана погрузили экономику в глубокий кризис. По мере роста его влияния покупательная способность жителей Турции сокращалась. Анализ ежемесячных данных о минимальной заработной плате показывает, что население находилось за чертой бедности почти все последние пять лет. В 59 из 67 месяцев граждане недоедали. Но руководство Партии справедливости и развития считает, что никто не голодает. Советник Эрдогана Ясин Актай утверждает: «Тот, кто говорит: «Я голодаю», не голодает; тот, кто голодает, не кричит о том, что он голодает».

Между тем у миллионов турецких граждан доходы уменьшаются день за днём, а задолженности по кредитам растут только потому, что они покупают продукты. Чтобы расплатиться с долгами, граждане берут кредиты под всё более высокие проценты. Из примерно 80 млн жителей более 34,5 млн имеют кредитную задолженность. В долговой яме находится и само государство. За последние 18 месяцев долг правительства вырос с 1,33 трлн лир до 2,03 трлн лир.

Согласно исследованию компании Ipsos, 82% жителей Турции смотрят в будущее с беспокойством. В то время как во всём мире обеспокоенность возросла на 2%, число обеспокоенных граждан Турции за пять лет выросло с 55% до 82%. Отчёт американского института Гэллапа Global Emotions Report показывает, что жители Турции разучились смеяться. Согласно исследованию, проведенному в 116 странах, Турция — это страна, где люди смеются меньше всего. Однако в списке стран с самым высоким уровнем стресса Турция попала в пятерку лучших.

«И дело не только в кошельках! Горят и лёгкие страны», — отмечает журналист. За последние две недели в райских уголках Турции сгорели дотла десятки тысяч гектаров леса. Когда жара поднялась выше обычного уровня, сначала заполыхала Анталия, затем Бодрум и Мармарис. К сожалению, не нашлось ни одного самолёта, который можно было бы использовать для тушения пожаров в главных туристических регионах Турции. «Не потому, что мы бедные. У нашего президента есть флот из 13 самолётов, и мы достаточно богаты, чтобы отправить 8 самолётов на Кипр, чтобы доставить Эрдогана на пикник. У нас есть $2,5 млрд на оплату российских ракет С-400, ожидающих на складах. Мы также можем построить мечеть стоимостью $20 млн, отделанную итальянским мрамором, в Гане. К сожалению, мы не смогли потратить $4 млн на обслуживание пожарных самолётов, гнивших в ангарах Турецкой авиационной ассоциации. Вместо этого мы предпочли заплатить $23,4 млн за три пожарных самолёта и взять их в аренду у России на летние месяцы», — подчёркивает Мумай. Между тем министр иностранных дел Мевлют Чавушоглу попросил у граждан денег со словами: «Наш народ великодушен».

Но было бы несправедливо сказать, что правительство ничего не сделало для тушения пожаров. Когда вся страна была в отчаянии, Эрдоган сел в частный вертолет и прилетел в полыхающий регион. Дороги при этом были перекрыты. Пожарным машинам также пришлось ждать, когда проедет кортеж Эрдогана. Когда Эрдоган обратился к пострадавшим, он бросил в толпу чай. Он бросил пакеты с чаем людям, потерявшим в огне всё. Но это ещё не всё. Он сделал ещё один важный шаг до того, как вспыхнули пожары. Он передал полномочия по освоению лесных территорий министерству туризма.

Вместо того чтобы бороться с пожарами, правительство выдвинуло теории заговора. Чтобы не говорить о своих неудачах, Эрдоган приравнял пожары к терроризму: «Лесные пожары — это международная угроза, как COVID-19, с которой сейчас борется весь мир, да, это террористическая угроза». Бывший депутат от Партии справедливости и развития Мехмет Метинер пошёл ещё дальше и объявил, что пожары вспыхнули в результате интриги против Эрдогана: «За этими пожарами стоит более высокая инстанция, пожары — это атака на турецкую экономику и репутацию администрации Эрдогана».

Люди начали кричать о помощи в социальных сетях: используя хэштег #HelpTurkey, они просили весь мир помочь Турции в борьбе с пожарами. Кампания сразу же вызвала гнев правительства. Эрдоган возмутился: «Чтобы унизить Турцию, они начали кампанию «Помогите Турции». Что можно ей противопоставить? Разумеется, только одно: «Сильная Турция». Затем в соцсетях стала набирать обороты кампания #StrongTurkey.

Правительство не ограничилось этой встречной кампанией. Оно также привело в движение судебную власть. Любого, кто использовал хэштег #HelpTurkey, должно ждать расследования. Верховный совет радио и телевидения дал указание не освещать пожары: «Показ пожара по телевидению будет на руку тем, кто надеется на хаос». На нарушителей — телеканалы Fox TV, KRT, Tele 1, Halk TV и Haber Türk — уже наложили штрафы. Поводом для наказания послужила критика действий администрации Эрдогана.

Давление на СМИ на этом не кончилось: только проправительственным телеканалам разрешили войти в зону пожара. Оппозиционные СМИ пытались вести репортажи из полыхающего региона, несмотря на запрет. Когда Halk TV вёл прямую трансляцию из города Мармарис, пятеро мужчин ворвались в эфир и стали угрожать: «Мы вступим в бой, если вы скажете неправду». Злоумышленники были освобождены на следующий день. Женщину, раскритиковавшую в социальных сетях министра сельского и лесного хозяйства Бекира Пакдемирли, арестовали. «Как видите, горят не только наши леса и наши кошельки, но и наши головы!», — резюмирует колумнист Frankfurter Allgemeine Бюлент Мумай.