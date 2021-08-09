Focus: «даже пыль здесь стоит дорого» — молдавские винные погреба для Путина, Меркель и Керри

Молдавское вино на протяжении долгого времени пользовалось популярностью, в первую очередь, в странах бывшего Советского Союза, пишет немецкий журнал Focus. Однако в последнее время винный рынок Молдавии всё активнее ищет других покупателей в Европе. Даже для канцлера Ангелы Меркель у страны припасён погребок. Впрочем, свой винный шкаф в Криковских подвалах есть также у российского президента Владимира Путина и экс-госсекретаря США Джона Керри — и даже пыль на бутылках там стоит дорого.

Тем, кто хочет увидеть гордость маленькой бывшей советской республики Молдавия, придётся спуститься под землю: на глубине до 100 м вокруг Кишинёва находятся погреба с огромными запасами вина, похожие на маленькие подземные города, пишет немецкий журнал Focus. Тоннель государственного винного погреба в Криково протянулся через бывшие известняковые штольни примерно на 120 км.

В Криковских подвалах есть своя «улица Каберне» и «улица Совиньон». На «обочине» хранятся вино, шампанское и другая винная продукция в бочках и бутылках. На перекрёстках висят светофоры и дорожные знаки. Посетителей провозят на красных электромобилях по прохладному подземному миру, где на протяжении всего года температура никогда не поднимается выше 14 °С.

Сердце винного погреба, основанного в 1952 году, составляют собрания особенно благородных вин, хранящихся за высокими металлическими воротами в специальных шкафах, которые называются casa. В отсеке casa 283 можно увидеть небольшой флаг Германии: здесь собрано несколько десятков бутылок, которые получила Ангела Меркель в знак признательности от молдавской стороны во время визита в страну в 2012 году.

Как подчёркивает Focus, до Меркель никто из глав правительства Германии не посещал маленькую страну, которую редко упоминают в западных СМИ, а если о ней и говорят, то в связи с коррупцией, нищетой или массовым оттоком населения.

Свои винные коллекции в Криково есть и у других государственных гостей Молдавии — у президента России Владимира Путина и бывшего госсекретаря США Джона Керри. Касаться бутылок посетителям нельзя, потому что даже слой пыли на бутылках ценен. Как сообщается в статье, Ангела Меркель пока не воспользовалась своим правом на какую-либо из бутылок вина, хранящихся в Криково.

Особая гордость государственного винного запаса — последняя бутылка произведённого в Иерусалиме вина, которое называется Еврейским Пасхальным. Оно было произведено в 1902 году и, разумеется, не продаётся. Помимо этого, здесь хранится коллекция нацистского преступника Германа Геринга, которую доставили в Советский Союз солдаты Красной армии после победы над гитлеровской Германией.

В то время как для западных виноделов Молдавия до сих пор остаётся, скорее, местом, известным только знатокам, на востоке молдавские вина пользуются большой известностью и популярностью, отмечает немецкий журнал. В советские времена республика была важнейшим производителем вина. После 1960 года каждая вторая бутылка советского вина и каждая третья бутылка шампанского производилась в Молдавии. По легенде, космонавту Юрию Гагарину так понравилось в Криково, что в 1966 году он провёл в местных винных подвалах целых два праздничных дня.

Однако времена меняются. После распада Советского Союза Молдавия, в зависимости от того, кто её возглавляет, всё больше ориентируется на Европу. В последние годы страна также следовала прозападным курсом. В споре о Приднестровье Россия в 2006 году ввела запрет на импорт молдавских вин. Это был тяжёлый удар для винной промышленности страны и для всей экономики обедневшего государства, зависящего от одной из важнейших отраслей производства.

Сейчас Москва уже сняла свои санкции, однако времена, когда 80% винного экспорта Молдавии шли в Россию, остались позади. В качестве реакции на российское винное эмбарго винные погреба Криково ещё активнее начали ориентироваться на Запад: Румынию, Польшу и Белоруссию.

Кризис оказался для страны шансом: виноделам Молдавии пришлось улучшить качество своей продукции ввиду высокой конкуренции на европейском рынке со стороны таких крупных производителей вина, как Франция и Германия. Особенно в Криково гордятся игристым вином, произведённым отчасти по технологии шампанского.

В списке крупнейших экспортёров молдавского вина Россия сейчас занимает второе место после соседствующей с Молдавией Румынией. За ними в 2020 году последовали Польша, Чехия и Белоруссия, сообщает немецкий журнал Focus.