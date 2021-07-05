Bloomberg: Moet Hennessy переименует своё шампанское в «игристое вино», чтобы не нарушать российские законы

Производитель вин Moet Hennessy согласился именовать свою продукцию, поставляемую в Россию, «игристым вином», а не шампанским, передаёт Bloomberg. Принять такое решение компанию вынудил новый российский закон, оставляющий наименование «шампанское» только за продуктами местного производства.
Компания Moet Hennessy маркирует своё шампанское, поставляемое в Россию, как «игристое вино», дабы не нарушать новый российский закон, в соответствии с которым наименование «шампанское» — которое происходит от названия французского региона Шампань — может использоваться только для вин российского производства, сообщает Bloomberg.
Как отмечается в материале агентства, представители Moet Hennessy, которая входит в производителя предметов роскоши LVMH, ранее заявили, что внесённые в российское законодательство изменения привели к «небольшой приостановке отгрузки», необходимой для корректировки логистических и надзорно-организационных моментов. Как только такая корректировка будет завершена, поставки сразу же возобновятся, говорится в статье.
Продукты питания становятся поводом для напряжённости между Россией и другими странами не впервые, напоминает корреспондент Bloomberg. Так, в прошлом году после 44 дневной войны между Азербайджаном и «союзной Москве» Арменией администрация Владимира Путина наложила запрет на ввоз азербайджанских томатов.
А после «аннексии» Крыма* в 2014 году Москва также ввела эмбарго на ввоз многих продуктов, «начиная c голландской гауды и заканчивая итальянским пармезаном», пишет журналист. Как отмечает автор, ограничения принесли большую выгоду отдельным российским компаниям.
* Крым вошёл в состав России после того, как за это проголосовало подавляющее большинство жителей полуострова на референдуме 16 марта 2014 года (прим. ИноТВ).
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