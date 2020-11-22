Sud Ouest: Россия продлила продуктовое эмбарго ещё на год

Владимир Путин подписал указ о продлении российского эмбарго на продуктовые поставки из европейских стран и США до конца 2021 года. Как пишет Sud Ouest, эти меры изначально были ответом на западные санкции против России, а Евросоюз летом свои санкции продлил.
Российский президент Владимир Путин продлил действие эмбарго на западные продукты питания до конца 2021 года, пишет Sud Ouest.
Как напоминает издание, ввела эти меры Россия в 2014 году в ответ на санкции самих американцев и европейцев. Те меры, в свою очередь, стали ответом на украинский кризис и присоединение Крыма к России. Российское эмбарго распространяется на большинство продуктов, которые поступали в Россию из стран, что сами ввели санкции против Москвы.
Это эмбарго в Москве продлевали пять раз, отвечая каждый раз на продление европейских санкций. В конце июня Европейский союз решил в очередной раз продлить на полгода свои экономические санкции против России. Они касаются всех сфер российской экономики, к ним добавляется общее падение цен на нефть.
Из-за этого, как пишет Sud Ouest, Россия вступила в свою самую затяжную рецессию со времён прихода к власти Владимира Путина. Впрочем, российские власти утверждают, что, наоборот, эмбарго способствует развитию местного сельского хозяйства, на которое Москва выделяет большие субсидии.
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