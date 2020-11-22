Sud Ouest: Россия продлила продуктовое эмбарго ещё на год

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16:20 Глава Минвостокразвития по поручению Мишустина вылетел в Приморье Глава Минвостокразвития России Алексей Чекунков вылетел в Приморский край по поручению премьера Михаила Мишустина, где в понедельник проведёт совещание рабочей группы по ликвидации последствий ЧС.

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