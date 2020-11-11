DT: открытие нефтяной индустрии для иностранных инвесторов сделает Венесуэлу более зависимой от России, Китая и Ирана

Стремясь спасти экономику Венесуэлы, президент страны Николас Мадуро дал зелёный свет на иностранные инвестиции. Как отмечает The Daily Telegraph, для Каракаса это не только отступление от идеологии Уго Чавеса, но ещё и перспектива оказаться зависимым от России, Китая и Ирана. Ведь именно эти страны, скорее всего, не смутит угроза американских санкций.

В попытке предотвратить обвал экономики в стране власти Венесуэлы приняли решение открыть государственную нефтяную отрасль для частных иностранных инвестиций, пишет The Daily Telegraph. Этот шаг, по словам издания, является существенным отступлением от основополагающих принципов чавистского социализма.

Как объясняет газета, новый «Антиблокадный закон», который подписал президент Венесуэлы Николас Мадуро в прошлом месяце, по сути, даёт зелёный свет на продажу государственных предприятий. Такие меры формально должны обеспечить правящему режиму «пространство для манёвра» в условиях международных санкций. Но в то же время, по мнению аналитиков, инициатива приведёт к частичной продаже государственного нефтяного гиганта PDVSA иностранным игрокам.

Накануне парламентских выборов в декабре новый закон знаменует большой шаг в сторону от социалистического проекта, заложенного предшественником Мадуро Уго Чавесом. Предыдущий президент страны сделал ставку на масштабную национализацию предприятий, от банков и телекоммуникационных компаний до сталелитейных заводов и сельскохозяйственных объединений, чтобы подорвать позиции бизнес-элит и завоевать расположение среди бедных слоёв населения.

Критики утверждают, что Мадуро уже давно оставил идеологические принципы чавизма и что новая волна приватизации — лишь попытка удержать власть и ещё сильнее обогатить правящие круги.

«У Мадуро закончились опции. Венесуэла по-прежнему располагает богатейшими запасами нефти в мире, но ей недостаёт капитала и технологий, чтобы добывать их и делать на этом прибыль. Им нужна хорошая доля активов иностранных компаний, чтобы вновь встать на ноги», — прокомментировал директор консалтингового агентства Control Risks Рауль Галлегос.

Как напоминает The Daily Telegraph, у PDVSA серьёзные проблемы с техническими ресурсами, из-за чего объёмы производства оказались на самом низком уровне со времён окончания Второй мировой войны. Из-за американских санкций даже то немногое, что производится, продавать особо некуда, хранилища заполнены практически до предела. Газета подчёркивает, что потенциальным иностранным инвесторам тоже придётся иметь дело с санкциями США, а также с коррупцией в самой Венесуэле.

По прогнозам, наибольший интерес к сотрудничеству могут проявить Россия, Китай или Иран. А это будет означать, что политические позиции Москвы, Пекина и Тегарана в Венесуэле укрепятся, что ещё сильнее осложнит и без того натянутые отношения между Каракасом и Вашингтоном.

Рауль Галлегос отмечает, что российские и китайские компании уже продемонстрировали, что «их не слишком беспокоят американские санкции и репутационные риски от сотрудничества с диктаторским режимом». «Мы будем наблюдать, как венесуэльское правительство становится куда более зависимым и всё теснее связанным экономически и политически с Россией и Китаем», — полагает аналитик.