El Periódico: Мадуро попросил Китай помочь восстановить экономику Венесуэлы

Венесуэльский лидер Николас Мадуро заявил, что надеется на китайские инвестиции, которые помогут оживить экономику его страны, пострадавшую от американских санкций, пишет El Periódico. Президент намерен обратиться с предложением непосредственно к китайскому лидеру Си Цзиньпину в специальном письме.

Президент Николас Мадуро обратился к Китаю с просьбой помочь в возрождении экономики Венесуэлы, предложив Поднебесной стать лидером по объёму инвестиций в страну, передаёт El Periódico. Глава государства отметил, что основой сотрудничества между двумя странами может стать закон о противодействии санкциям, нацеленный на борьбу с последствиями американских санкций.

«Я прошу помощи у Китая, прошу помощи Си Цзиньпина. С вашим научным, технологическим и экономическим опытом «Антиблокадный закон» станет выражением новых партнёрских отношений и приведёт к росту реальной экономики», — заявил Мадуро в ходе выступления по государственному телевидению.

Как отмечает издание, Мадуро рассчитывает на экономическую помощь как государственных, так и частных китайских компаний.

Мадуро заявил, что прежде всего Венесуэлу интересуют финансовые вливания в нефтехимическую промышленность, нефтеперерабатывающие комплексы и «энергетическую отрасль на всех уровнях». Кроме того, по словам президента, его страна надеется на китайские инвестиции в добычу золота, железа и драгоценных камней, а также в производство стали и алюминия.

Впрочем, заинтересовать Китай и его жителей, по мнению Мадуро, может и «девственная» природа страны и венесуэльское побережье Карибского моря. В связи с этим президент предложил китайским инвесторам обратить внимание на туристический потенциал Венесуэлы.

Глава государства отметил, что собирается подробно изложить своё предложение в письме лидеру Китая Си Цзиньпину. Тем не менее президент не уточнил, когда намерен отправить его, пишет El Periódico.