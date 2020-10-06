El Periódico: британский суд отменил решение в пользу Гуаидо по делу о золоте Венесуэлы

Апелляционный суд Англии отменил ранее принятое Высоким судом Лондона решение, которое лишало действующего президента Венесуэлы Николаса Мадуро права распоряжаться хранящимся в Банке Англии венесуэльским золотом, передаёт El Periódico. Тем не менее судьи посчитали, что, прежде чем выносить окончательный вердикт по делу, необходимо разобраться, кого британские власти признают фактическим лидером Венесуэлы.

Британский суд поставил под вопрос, кому принадлежит право распоряжаться хранящимся в Банке Англии венесуэльским золотом на сумму около €930 млн, сообщает El Periódico.

Как отмечает издание, Апелляционный суд Англии отменил принятое ранее решение Высокого суда Лондона, который назвал лидера оппозиции Хуана Гуаидо президентом Венесуэлы и единственным, кто вправе распоряжаться тоннами золота, а значит, лишил действующего президента Венесуэлы Николаса Мадуро доступа к слиткам.

Тем не менее отмена решения не означает передачу полномочий распоряжаться золотом Мадуро. Судьи постановили провести расследование и уточнить, кого Великобритания признаёт осуществляющим полномочия президента в Венесуэле.

В июле Высокий суд Лондона вынес решение в пользу Гуаидо, так как оппозиционер был «безоговорочно» признан Соединённым Королевством и ещё 50 другими странами «временно исполняющим обязанности президента, пока не будут проведены заслуживающие доверия президентские выборы». Приговор был обоснован заявлением, сделанным бывшим министром иностранных дел страны Джереми Хантом.

Однако теперь апелляционный суд посчитал это заявление недостаточным основанием, для того чтобы вынести окончательное решение. Судьи отметили, что подобное проявление политической поддержки Гуаидо не противоречит «фактическому» признанию того, что у власти всё ещё находится Мадуро.

В частности, Лондон продолжает поддерживать дипломатические отношения с правительством Мадуро. Королева Елизавета II получила верительные грамоты от представителя администрации действующего президента, а в Каракасе продолжает работу аккредитованный им британский посол.

Учитывая эту «двусмысленность», судьи посчитали нужным получить разъяснения относительно того, признаёт ли Лондон тот факт, что Мадуро по-прежнему осуществляет полномочия главы государства. Как отмечает El Periódico, соответствующее расследование должен будет провести Высокий суд Лондона, куда вернулось дело.

Как напоминает издание, правительство Мадуро тщетно пытается вернуть часть золота, хранящегося в Банке Англии, с октября 2018 года. На данный момент официальная позиция Каракаса состоит в том, что золото нужно, чтобы передать его в программу развития ООН и получить от неё помощь в борьбе с коронавирусом: лекарства, медицинское оборудование и продукты питания.