Independent: Шакира может оказаться на скамье подсудимых за неуплату налогов в Испании

Известной певице Шакире пригрозили судом за неуплату налогов в Испании, передаёт The Independent. По данным испанской прокуратуры, она не платила налоги с 2012 по 2014 годы и в общей сложности речь идёт о €14,5 млн. Тем не менее сама певица настаивает, что не жила в Испании в этот период, а бывала в стране лишь изредка.

Суд в Испании постановил, что певица Шакира должна появиться на скамье подсудимых из-за обвинения в уклонении от уплаты налогов на сумму €14,5 млн, сообщает The Independent.

После нескольких лет расследования судья пришёл к выводу, что имеются «достаточные основания», чтобы колумбийская певица предстала перед судом. Как отмечает издание, она сможет избежать судебного разбирательства только в том случае, если заключит сделку со стороной обвинения. В случае признания Шакиры виновной, ей может грозить тюремное заключение.

Испанская прокуратура обвиняет Шакиру в шести налоговых преступлениях. В частности, по её данным, певица не платила налоги в 2012, 2013 и 2014 годах, а также использовала подставные компании для сокрытия контроля над активами.

Сама певица объяснила это тем, что всё это время её налоговая резиденция находилась на Багамских островах, в связи с чем она была освобождена от уплаты испанского подоходного налога. По словам Шакиры, она посещала Испанию «урывками».

Тем не менее прокуроры настаивают, что на самом деле певица, которая растит двух сыновей с футболистом «Барселоны» Жераром Пике, жила в Барселоне более шести месяцев в году. Как пишет The Independent, этого достаточно, чтобы считаться налоговым резидентом Испании.

Ожидается, что Шакира будет обжаловать решение суда.