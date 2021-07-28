Euronews: ведущая американская гимнастка прекратила участвовать в Играх из-за психологических проблем

16:31 Источник: Писарев и Онопко подписали контракты с РФС, приступив к работе в сборной России Ассистенты Валерия Карпина в сборной России Николай Писарев и Виктор Онопко подписали контракты с Российским футбольным союзом (РФС) и приступили к исполнению своих обязанностей.

16:29 Эпидемиолог рассказал о ситуации с коронавирусом в Москве и Петербурге Замдиректора по научной работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Александр Горелов заявил, что ситуация с коронавирусной инфекцией COVID-19 в Москве и Санкт-Петербурге входит в фазу стабилизации. Об этом сообщил Интерфакс.

16:25 Четвёртая волна пандемии охватила всю Францию Официальный представитель французского правительства Габриэль Атталь заявил, что четвёртая волна пандемии охватила всю Францию.

16:18 Сборная России завоевала серебряную медаль ОИ в Токио в баскетболе 3х3 Сборная России по баскетболу 3х3 проиграла команде США в финале Олимпийских игр в Токио.

16:12 В США заявили о планах Байдена подписать меморандум о кибербезопасности Высокопоставленный представитель администрации США заявила, что американский лидер Джо Байден подпишет 28 июля меморандум о кибербезопасности критической инфраструктуры Соединённых Штатов.

16:12 Гимнаст Нагорный завоевал бронзу Олимпиады в личном многоборье Россиянин Никита Нагорный занял третье место в соревнованиях по спортивной гимнастике в личном многоборье на летних Олимпийских играх в Токио.

16:05 Полиция задержала мужчину с похожим на ружьё предметом в Екатеринбурге Полиция Екатеринбурга задержала мужчину, который, по словам местных жителей, гулял по улицам города с предметом, похожим на ружьё.

16:01 Число новостроек-небоскрёбов в Москве выросло в 2,5 раза за год В первом полугодии 2021 года на рынок новостроек Москвы вышло 591 тыс. кв. м в небоскрёбах, что в 2,5 раза больше по сравнению с аналогичным периодом 2020-го.

16:00 Теннисные матчи на Олимпиаде перенесут на более позднее время из-за жары Международная федерация тенниса (ITF) объявила, что расписание матчей теннисных турниров на летних Олимпийских играх в Токио будет изменено в интересах здоровья и благополучия спортменов.

15:58 В Магнитогорске вынесли приговор обвиняемым в грабеже и пытках В Магнитогорске вынесли приговор шестерым членам организованной преступной группы, обвиняемым в грабеже и пытках.

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15:46 Песков заявил, что у него нет данных о допуске в Россию иностранных вакцин Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, отвечая на вопрос, ведутся ли переговоры об использовании на территории России иностранных вакцин от коронавируса вместе с отечественными, отметил, что не располагает данными о допуске зарубежных препаратов.

15:46 Штангист Ши Чжиюн завоевал золото ОИ в Токио в весе до 73 кг с мировым рекордом Представитель Китая Ши Чжиюн одержал победу на турнире по тяжёлой атлетике в весовой категории до 73 кг на Олимпиаде в Токио.

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15:41 Украина направит Литве колючую проволоку для укрепления границы с Белоруссией Власти Украины намерены направить в Литву гуманитарную помощь в виде колючей проволоки для обустройства границы с Белоруссией — таким образом официальный Киев пытается помочь в сдерживании потока нелегальных мигрантов.

15:37 Белохвостикова поделилась впечатлениями от работы с дочерью-режиссёром Народная артистка РСФСР, лауреат двух Государственных премий СССР Наталия Белохвостикова рассказала о работе со своей дочерью, режиссёром Наталией Наумовой.

15:35 В Нижегородской области подтвердили 544 случая COVID-19 за сутки В Нижегородской области подтвердили 544 случая коронавируса за сутки.

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15:31 Путин поручил начать с 2 августа осуществление выплат на школьников Президент России Владимир Путин поручил начать осуществление единовременной выплаты на школьников по 10 тыс. рублей с 2 августа, чтобы была возможность подготовиться к учебному году не спеша.

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15:24 Создатели серии игр «Ведьмак» поздравили Бацарашкину с золотом на Олимпиаде Польская компания CD Projekt RED в официальном аккаунте игры «Ведьмак» поздравила россиянку Виталину Бацарашкину с победой в стрельбе из пистолета с 10 м на летних Олимпийских играх в Токио.

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15:16 Дзюдоистка Таймазова заявила, что недовольна судейством в полуфинале ОИ Российская дзюдоистка Мадина Таймазова высказала мнение о судействе её схватки с японкой Тидзуру Араи в полуфинале турнира по дзюдо в весовой категории до 70 кг на летних Олимпийских играх в Токио.

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15:11 Путин назвал недопустимым наличие в России школ в аварийном состоянии В аварийном состоянии находится менее 1% российских школ, но это тоже недопустимо, заявил президент России Владимир Путин.

15:07 Немка фон Бредов-Верндль стала олимпийской чемпионкой по конной выездке Немка Джессика фон Бредов-Верндль одержала победу в индивидуальных соревнованиях по конной выездке на летних Олимпийских играх в Токио.

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15:01 В Кремле ответили на слова Байдена о «ядерном оружии и нефти» России Высказывания американского президента Джо Байдена о том, что у России якобы ничего нет, кроме ядерного оружия и нефтегазовой сферы, «неверны по своей сути» — они говорят об ошибочном знании и непонимании современной Российской Федерации в Белом доме, заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.

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14:49 Политолог прокомментировал обращение Зеленского по случаю годовщины Крещения Руси Политолог, экономист Александр Дудчак и старший научный сотрудник Центра европейских исследований ИМЭМО РАН Владимир Оленченко в беседе с RT прокомментировали видеообращение украинского президента Владимира Зеленского по случаю годовщины Крещения Руси, в котором он заявил, что построенные в период Киевской Руси города и объекты свидетельствуют об «историческом единстве украинского народа».

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14:28 На Украине решили изменить правила оформления виз для въезда в страну Украинское правительство приняло решение о внесении изменений в порядок оформления виз для въезда на территорию государства: теперь для их получения заявитель должен предоставить биометрические данные.

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14:27 На Украине четыре человека погибли при падении легкомоторного самолёта на дом Легкомоторный спортивный самолёт упал на частный дом в Ивано-Франковской области Украины, погибли четыре человека. Об этом сообщила пресс-служба Госслужбы по чрезвычайным ситуациям.

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