Euronews: ведущая американская гимнастка прекратила участвовать в Играх из-за психологических проблем

Лидер американской команды по гимнастике Симона Байлз отказалась принимать дальнейшее участие не только в командном, но и в индивидуальном зачёте на Играх в Токио. Спортсменка объяснила такое решение необходимостью позаботиться в первую очередь о своём психическом здоровье, передаёт Euronews.
Четырёхкратная Олимпийская чемпионка по спортивной гимнастике американка Симона Байлз на Олимпиаде в Токио теперь отказалась и от участия в индивидуальном многоборье. Накануне американка снялась с командного многоборья прямо во время турнира: после неудачного опорного прыжка она не вышла на брусья. Из-за психологических проблем, пояснила девушка.
СИМОНА БАЙЛЗ, гимнастка сборной США: Да, я говорю, что психическое здоровье должно быть на первом месте, потому что в противном случае вы не будете получать удовольствие от спорта и не добьётесь успеха, как бы ни старались. Так что иногда вполне нормально отказаться от участия в крупных состязаниях, чтобы сосредоточиться на себе.
В итоге сборная США, побеждавшая в женском многоборье на двух последних Олимпиадах, заняла второе место — а золото впервые взяли российские гимнастки. Как повернулись бы события, останься Байлз в строю?
БОЛЕЛЬЩИК: Думаю, с её участием в командном многоборье у нас было больше шансов взять золото. Но, конечно, гарантий нет. Считаю, что главное для неё — позаботиться о себе в психологическом и физическом пане. Ну а мы ещё раз попытаемся!
БОЛЕЛЬЩИЦА: Психические проблемы — вещь серьёзная, и часто они остаются незамеченными. Ей нужно по-настоящему стабилизироваться, так что её отказ выступать, возможно, хорошее решение. Никто, кроме неё самой, не знает, что у неё внутри.
Байлз — четырёхкратная чемпионка Олимпиады в Рио. По количеству золотых медалей она занимает второе место в истории спортивной гимнастики после Ларисы Латыниной.
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