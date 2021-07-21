iDnes: посол Чехии призывает Запад не терять интереса к Сирии

Если Запад вовремя не вспомнит и вновь не осознает, чем так важна для него Сирия, то все прежние усилия на Ближнем Востоке снова пойдут прахом, пишет посол Чехии в США Гинек Кмоничек на страницах iDnes. Необходимо ни в коем случае не останавливаться и добиваться новых международных договорённостей о том, как «дойти до конца сирийского пути», пока дорогу не перешли конкуренты, подчёркивается в статье.

В последнее время создаётся впечатление, что Запад практически потерял былой интерес к Сирии. Однако он вскоре может за это поплатиться, предупреждает посол Чехии в США Гинек Кмоничек. Сирия лишь время от времени ненадолго появляется в поле западного внимания, в основном из-за непрекращающегося конфликта с Израилем, а затем быстро забывается, отмечает дипомат в статье для чешского издания iDnes.



Казалось бы, на фоне заметных изменений на Ближнем Востоке, где на смену «диктаторам старого предсказуемого периода» после «арабской весны» пришли другие лидеры, Сирия уже утратила в глазах Запада собственную исключительность, а вместе с ней и значимость, констатирует автор. Вооружённый конфликт там до сих пор не закончился однозначной победой какой-либо стороны, однако многие оппозиционеры, пытавшиеся бороться против президента Башара Асада, в итоге бежали, а он по-прежнему контролирует значительную часть территории страны и формально переизбрался на новый срок.



«В список западных приоритетов Сирию теперь вносят, пожалуй, только по необходимости, а не из-за подлинной заинтересованности», — полагает автор. По его мнению, «реальное место» сирийской темы в нынешней повестке дня лучше всего проиллюстрировал недавний американо-российский саммит в Женеве. Там не могли не затронуть эту проблему, но ни о чём новом так и не договорились.



Однако примечательно, что за несколько дней до этого саммита российский президент Владимир Путин в интервью американским СМИ с лёгкостью перечислял различные сирийские провинции, вплоть до зоны, контролируемой американцами. Безусловно, это свидетельствует о том, что Путин постоянно сталкивается с этими местными названиями и успел их запомнить, подчёркивает автор — в отличие от американского президента Джо Байдена, который в беседе с журналистами даже умудрился перепутать Сирию с Ливией, и пришлось его тактично поправлять.



«Такие мелочи часто говорят о реальном положении дел больше, чем десяток политологов», — отмечается в статье. Фактически Сирия в последнее время «просто исчезла с актуальной карты стратегических планов Запада», констатирует чешский дипломат. Администрация Байдена молча приняла последствия решения Трампа о частичном выводе войск, после чего турецкие войска в течение суток вошли в сирийские пограничные области, — таким образом, Соединённые Штаты способствовали усилению роли Турции в ущерб самим себе, пишет iDnes.



В результате в северной части Сирии теперь образовалось несколько разрозненных зон, занятых Турцией, в то время как Идлиб по-прежнему остаётся последним прибежищем исламистов, которые уже не очень кого-то интересуют, говорится в статье. У сирийских властей в настоящее время нет необходимого боевого контингента, чтобы вернуть эти области под свой контроль, и ни Россия, ни Иран в этом не помогут, уверен автор.



По его мнению, единственным сдерживающим фактором, который «ограничивал там турецкие амбиции», было как раз военное присутствие Соединённых Штатов. «Но администрация Байдена явно не планирует заниматься Сирией в будущем году. Её разделили между собой Россия, Иран и Турция, а США своим бездействием это положение дел де-факто принимают», — говорится в статье.



К чему это может привести в долгосрочной перспективе? Наверняка турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган уже обдумывает, что делать с занятыми приграничными областями Сирии в будущем, предполагает автор. «Нежелательное» для Анкары курдское население постепенно покидает эти районы, а их дома достаются суннитам, приезжающим из других регионов Сирии.



«В связи с этим идея аннексировать эти территории явно уже посещала Эрдогана. Возможно, он думает, что сможет оправдать подобный шаг перед Западом созданием буферной зоны, которая поможет лучше контролировать поток ближневосточных беженцев в Европу», — пишет iDnes.



Кроме того, в 2018 году Эрдоган уже намекал, что хотел бы так же «расчистить» границу с Ираком, говорится в статье. Пока эти планы ни к чему не привели, но после ухода оттуда американского военного контингента Турция также может предпринять очередную попытку расширить свои границы — тем более что первая успешная попытка, на удивление, не вызвала особого интереса за рубежом, подчёркивает автор.



А когда американцы ещё и окончательно покинут Афганистан, то наверняка через сирийскую провинцию Идлиб радикальные афганские исламисты начнут просачиваться обратно на Ближний Восток и в Среднюю Азию, предупреждает чешский посол: «В таких условиях Турция, известная своими тесными связями с исламистами всего мира, будет не лучшим стражем в регионе, через который проходит одна из главных трасс миграции в Европу».



«Итак, если Запад вовремя не осознает, чем так важна для него Сирия, и оставит её как неприкосновенный трофей турецких стратегических интересов, то все наши прежние усилия на Ближнем Востоке снова пойдут прахом. Радикализация ислама, которая начнёт распространяться по региону, рано или поздно вызовет политическую и экономическую нестабильность — и впоследствии спровоцирует еще одну миграционную волну, которая обрушится на нас. А турецкий президент Эрдоган опять будет поигрывать ключами от Европы», — заключает дипломат.



В любом случае Сирия ещё долго будет «своеобразно напоминать» о себе Западу, даже если это будет не напрямую, а косвенным путём, говорится в статье. И каждый знает, что если пешеход в нерешительности замрёт на середине перехода через улицу, то рискует вскоре попасть под колёса. Так может произойти и с западными политиками, предупреждает автор: «Таким образом, нам сейчас требуются договорённости о том, как дойти конца сирийского пути, раз уж мы однажды начали переходить эту улицу», — подчёркивается в статье.