Последние гуманитарные операции Запада оканчиваются провалом, отмечает политолог Луи Готье в интервью Le Figaro. Часто страны забывают, что конечная цель использования силы — переход к политическим переговорам. Сами военные операции стали настолько приемлемыми, что их теперь используют и другие государства.

В современных конфликтах за редким исключением мир нельзя построить оружием, заявил в интервью Le Figaro политолог и автор книги Луи Готье. Иногда интервенции Запада оказывались успешными, когда они работали на истощение источников конфликта и приводили к политическим решениям. Но вмешательство третьих стран может изменить сам характер конфликта.

Например, войны на Балканах привели к развалу Югославии, но при этом к перспективе европейской интеграции региона. Ряд гуманитарных операций можно назвать успешными: в Тиморе, в Сьерра-Леоне, в Либерии. На Гаити и в ЦАР иностранное вмешательство помогло успокоить обстановку. Операции в Сирии и Ираке помогают искоренить ИГ*. Но вот, к примеру, случаи Сомали, Афганистана, Ирака в целом показывают провал стратегии.

С 1991 года Запад не ведёт войн, в которых ему нужно победить любой ценой, отмечает эксперт. Наоборот, военные действия — это часто лишь один из этапов процесса. «Провал иностранных операций происходит всегда из-за ошибок в восприятии политических целей военных действий. Ни права человека, ни школьное образование для девочек нельзя ввести под дулом автомата. Если интервенция не приводит к созданию условий для компромисса между воюющими сторонами и не заканчивается, провал гарантирован». Так что, как в случае с Ираком и Афганистаном, вывод иностранных войск становится ключом к урегулированию конфликта через переговоры.

До 2010 года у Запада было полное превосходство, отмечает политолог. Контроль над воздушным пространством позволял использовать силу с меньшим риском. Но в дальнейшем западные силы стали заложниками собственных операций. Гуманитарные операции «проложили путь» военным конфликтам, в частности, началась борьба с терроризмом, и вернулась борьба сил. Из-за того что использование силы для Запада стало более привычным, оно стало таковым и для других. Россия обвиняет Запад в том, что он создал прецедент своей интервенцией в Косово и использует эту историю для оправдания «агрессий в Грузии и на Украине». И в Сирии она действует, используя ошибки Запада, считает автор статьи.

Одним из антипримеров стала и французская интервенция в Ливию. Она началась дипломатическим успехом — резолюцией ООН, позволяющей использовать силу, в отличие от ситуации с Ираком. Но в дальнейшем эта операция создала условия хаоса, при которых развивался джихаддизм, что стало поводом для интервенции других государств, которые, по словам автора книги, преследуют лишь собственные интересы.

Как отмечает эксперт, у незападных стран есть возможность получить больше, чем потерять. Так, Россия хотела вернуть себе статус мировой державы, и это у неё получилось. «Времена, когда Запад играл роль мирового жандарма, прошли. Его превосходство стало относительным», — говорит собеседник журналиста.

И такие неприятности на пути во время внешних операций привели европейцев к некому моральному упадку. Провалы подрывают укрепление обороноспособности ЕС. Европейская система обороны была задумана для тех случаев, когда НАТО не срабатывает, но что делать, если больше никто не хочет участвовать во внешних операциях, задаётся вопросом эксперт в интервью Le Figaro.

* «Исламское государство» (ИГ) — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 29.12.2014.