От внешнеполитического успеха США на деле выиграла Россия — NZZ о компромиссной резолюции СБ ООН по Сирии

В пятницу Совет Безопасности ООН единогласно принял резолюцию по продлению механизма трансграничной гуманитарной помощи в Сирии, которую совместно подготовили Россия, США, Ирландия и Норвегия, сообщает Neue Zürcher Zeitung. В Вашингтоне резолюцию посчитали «настоящим успехом» американской дипломатии. Однако, как утверждает издание, на деле американцам и европейцам пришлось пойти на гораздо большие уступки, чем России.

С момента вступления в должность президента США в январе этого года Джо Байден сделал продление механизма трансграничной гуманитарной помощи приоритетом американской политики в отношении Сирии. Эта тема была для него настолько важна, что он включил этот вопрос в повестку дня встречи с президентом России Владимиром Путиным в Женеве, пишет Neue Zürcher Zeitung.

Как отмечает издание, с 2014 года Организация Объединенных Наций снабжала находящееся в бедственном положении сирийское население со стороны Турции, Ирака и Иордании. Но поскольку Россия пригрозила наложить вето, в январе 2020 года Совет Безопасности ООН сократил число пограничных пунктов с четырёх до одного — КПП «Баб-эль-Хава», расположенного на северо-западе Сирии. Однако мандат на действие этого гуманитарного коридора истёк в субботу, и Москва, стремящаяся прекратить поставки грузов, вновь пригрозила вето.

Хотя в течение нескольких недель ООН и международные гуманитарные организации предупреждали о гуманитарной катастрофе, Россия, кажется, была преисполнена решимости закрыть последний пограничный пункт, утверждает издание. Москва, которая наряду с Тегераном является самым важным союзником Асада, указывает, что продление механизма трансграничной гуманитарной помощи без одобрения Дамаска нарушает его суверенитет, и утверждает, что ООН может направлять помощь населению и через Дамаск.

Однако в прошлом сирийские власти систематически использовали поставки гуманитарных грузов в качестве «орудия войны», поощряли передачу помощи лишь лояльным группам населения и препятствовали поставкам через линию фронта, отмечает издание. В северо-западной части страны, подконтрольной исламистским боевикам и турецкой армии, проживают более 4 млн человек. Подавляющее большинство из них являются перемещёнными лицами. Автор предполагает, что, если Дамаск получит монополию на распределение помощи ООН, он, вероятно, будет использовать её в качестве «оружия». Одним из возможных последствий может стать новая волна беженцев в направлении Турции.

На фоне кризиса, вызванного пандемией коронавируса, и дальнейшего ухудшения гуманитарной ситуации в Сирии США и Европа призвали не только продлить мандат на действие пограничного пункта «Баб-эль-Хава», но и вновь открыть ещё два: «Баб-эль-Салам» на границе с Турцией и «Эль-Ярубия» на границе с Ираком. По информации международной неправительственной гуманитарной организации Care, с января 2020 года потребность мирных жителей в гуманитарной помощи в контролируемой курдами северо-восточной части страны выросла на 38%, что вдвое больше, чем в остальной Сирии. Как сообщает неправительственная правозащитная организация Human Rights Watch, в течение года в регионе пришлось закрыть 19 медицинских центров, поскольку ООН больше не могла снабжать их медикаментами и медицинским оборудованием из Ирака через «Эль-Ярубию».

Лишь в последний день перед истечением срока действия механизма Россия пошла на компромисс, разработанный Норвегией и Ирландией. В пятницу Совет Безопасности единогласно принял резолюцию 2585. Она предусматривает продление механизма трансграничной гуманитарной помощи через КПП «Баб-эль-Хава» на шесть месяцев с последующим продлением ещё на шесть. Открытие дополнительных пограничных переходов для колонн с гуманитарной помощью не планируется.

Как утверждает издание, Вашингтон попытался предподнести согласованную резолюцию как успех американской внешней политики, основанной на принципе «дипломатия прежде всего». «Это настоящий успех, который показывает, на что способна терпеливая и тихая дипломатия, — заявил заместитель постпреда США в ООН Джеффри Прескотт. — Это гуманитарное соглашение буквально спасёт жизни».

По мнению автора, речь, однако, идёт о минимальном консенсусе, для которого американцы и европейцы должны были пойти на большие уступки, чем Россия. Постпред России в ООН Василий Небензя «доволен тем, что резолюция впервые требует прогресса в доставке гуманитарной помощи через линии соприкосновения». Москве, пишет автор, также «должен понравиться отрывок, в котором очень широко определяется концепция гуманитарной помощи». Она включает не только насущные потребности пострадавшего населения, но и сферу здравоохранения, образования и «проекты раннего восстановления». Позиция США заключалась в том, чтобы фактически исключить такие проекты из гуманитарных операций, отметил Шарль Тепо из Вашингтонского института ближневосточной политики на своей странице в Twitter.

Компромисс также стал возможным благодаря расплывчатой ​​формулировке о сроках действия нового мандата, предполагает автор статьи. В тексте резолюции говорится, что СБ ООН постановляет продлить работу пограничного перехода «Баб-эль-Хава» на шесть месяцев, до 10 января 2022 года, «с продлением ещё на шесть месяцев, то есть до 10 июля 2022 года, при условии выпуска предметного доклада генерального секретаря, в котором особое внимание будет уделяться прозрачности» трансграничных операций. По словам Прескотта, совершенно очевидно, что, как только этот доклад будет опубликован, мандат будет автоматически продлён. Москва же, утверждает автор, ставит продление в зависимость от содержания доклада. И поэтому неясно, понадобится ли в январе следующего года новое голосование в СБ ООН для продления мандата до лета.

В конечном счёте Байдену удалось предотвратить худший сценарий развития событий в Сирии. Косвенно назвав Путина «убийцей» в марте, американский президент сумел «выстроить тонкую нить разговора» со своим российским коллегой на саммите в Женеве в июне. Он прошёл своё первое испытание на прочность в Сирии, но не более того. Не позднее чем через год поставки гуманитарной помощи в Сирии должны снова стать «игрушкой двух великих держав», отмечает Neue Zürcher Zeitung.