24 канал: украинец и россиянин попали в списки Forbes благодаря совместному стартапу

Благодаря совместному стартапу украинец Влад Яценко и россиянин Николай Сторонский оказались в национальных списках Forbes. Как передаёт «Телеканал новин 24», долларовыми миллиардерами мужчины стали после того, как их финтех-стартапу удалось привлечь $800 млн финансирования. Стоимость компании сегодня оценивается в $33 млрд.
Украинец Влад Яценко совместно с россиянином Николаем Сторонским основали финтех-стартап Revolut. Как пишет «Телеканал новин 24», после выхода компании на рынок оба предпринимателя оказались в национальных списках Forbes.
Долларовыми миллиардерами мужчины стали после того, как Revolut удалось привлечь $800 млн финансирования. В прошлом году компанию оценивали в $5,5 млрд, однако сейчас её цена увеличилась в шесть раз — до $33 млрд.
Влад Яценко, согласно данным Pitchbook, по состоянию на декабрь 2020 года владел около 3,97% акций компании. Таким образом, он стал миллиардером. Сейчас состояние юноши оценивается примерно в $1,3 млрд. Украинец занимает 10-е место в рейтинге 100 самых богатых людей Украины.
Что касается россиянина Николая Сторонского, то он попал в список самых богатых в России ещё в 2019 году. Сейчас его 23,9% акций компании оцениваются примерно в $7,9 млрд.
Власти Тувы ввели дополнительные ограничительные меры из-за ситуации с коронавирусом, сообщила пресс-служба правительства. Гражданам запрещено передвигаться без производственной необходимости или неотложных нужд.
Первый замглавы аппарата мэра и правительства Москвы, руководитель Департамента торговли и услуг Алексей Немерюк сообщил, что проверки соблюдения противоэпидемических мер в кафе и ночных клубах будут проводиться регулярно и после отмены обязательных QR-кодов.
Президент России Владимир Путин подписал указ о назначении начальника Главного управления по контролю за оборотом наркотиков генерал-лейтенанта полиции Андрея Храпова на должность замглавы Министерства внутренних дел России.
Член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб в беседе с RT прокомментировала поручение президента России Владимира Путина подготовить изменения в законодательство об освобождении семей с двумя и более детьми от налога с продажи жилья, если в ближайший год они планируют приобрести новое.
Власти Украины намерены ужесточить требования для въезда граждан из пяти стран, включая Россию, из-за ситуации с коронавирусной инфекцией. Об этом сообщил секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов.
Президент России Владимир Путин поручил подготовить изменения в законодательство касательно освобождения семей с двумя и более детьми от налога с продажи жилья, если в ближайший год они планируют приобрести новое.
Олимпийская чемпионка по конькобежному спорту, а ныне депутат Госдумы Светлана Журова поделилась мнением о том, что украинские футбольные клубы обязали нанести на форму изображение Крыма и лозунги «Слава Украине!» и «Героям слава!».
Член комитета Государственной думы России по физической культуре, спорту, туризму и делам молодёжи Дмитрий Свищёв отреагировал на тот факт, что украинские футбольные клубы обязали нанести на форму изображение Крыма и лозунги «Слава Украине!» и «Героям слава!».
Группа американских исследователей под руководством биохимика из Центра исследования рака в Сиэтле Тайлера Старра заявила о выявлении антитела, которое может бороться не только с разными вариантами SARS-CoV-2, но и с другими коронавирусами.
В Сочи спасатели Южного регионального поисково-спасательного отряда МЧС России на вертолёте Ка-32 эвакуировали двух подростков, которые ранее отправились в поход на гору Сахарная и перестали выходить на связь.
Московские власти своевременно и эффективно расширили мощности для вакцинации от коронавируса, что помогло избежать очередей в прививочных пунктах, заявил директор Центра экономической экспертизы Высшей школы экономики Марсель Салихов.