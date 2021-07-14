CNBC: самый глубокий в мире бассейн для дайверов в Дубае привлекает новых туристов

Открывшийся недавно в Дубае бассейн для дайверов глубиной 60 метров был занесён в прошлом месяце в Книгу рекордов Гиннеса и привлекает множество туристов. Посетители могут погрузиться вглубь и исследовать специально созданный для дайверов «затонувший город», а также обучиться технике погружений на дайверских курсах или заняться подводной съёмкой, передаёт CNBC.

Самый глубокий в мире бассейн для дайвинга недавно открылся в Дубае. В Deep Dive Dubai дайверам предлагают исследовать «затонувший город», расположенный на глубине 200 футов под водой.



Дайверы могут исследовать подводные «квартиры» города, а также библиотеку и галерею. При этом температура воды поддерживается на уровне плюс 86 градусов по Фаренгейту, так что пловцы могут нырять в комфортной атмосфере.



Объект также работает как киностудия для подводных съёмок. Кроме того, здесь предлагают обучающие курсы как для любителей, так и для сертифицированных дайверов.



Данный аттракцион был занесён в Книгу рекордов Гиннеса как самый глубокий бассейн мира в июне 2021 года. Его уже успели посетить наследный принц Дубая, а также знаменитый актёр Уилл Смит. А для широкой публики Deep Dive Dubai откроется в конце июля 2021 года.



Дата выхода в эфир 12 июля 2021 года.