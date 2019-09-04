Bild: исключительный человек — 96-летний дайвер установил новый рекорд

Вот уже в третий раз британскому дайверу Рэю Вулли удалось побить свой собственный рекорд, сообщает Bild. Хоть по нему и не скажешь, но буквально недавно ветерану Второй мировой войны исполнилось 96 лет, отмечается в сюжете на сайте немецкого таблоида.

Вот уже в третий раз Рэю Вулли удалось побить свой собственный рекорд. Хоть по нему и не скажешь, но буквально недавно, а именно 26 августа, Вулли исполнилось 96 лет.

Британец живёт на Кипре, где, собственно, он и установил свой новый рекорд. В субботу у побережья Кипра 96-летний дайвер провёл под водой более 48 минут и в результате опустился в ходе погружения на глубину 42,4 метра.

Поддержку ему при этом оказали члены общины портового города Ларнака, который расположился на южном побережье острова, и местное бюро по туризму.

РЭЙ ВУЛЛИ, дайвер: Просто невероятно! Я занимаюсь дайвингом на протяжении 59 лет, и это было одно из тех погружений, которые навсегда остаются в памяти. В частности потому, что в этот раз меня поддержало большое количество дайверов. Это просто невероятно!

Родился 96-летний Рэй Вулли в Порт-Санлайте на северо-западе Англии. Во время Второй мировой войны он служил радистом. В сентябре же в кинопрокат выйдет документальный фильм об этом исключительном человеке, получивший название «Жизнь начинается в 90».

Дата публикации 02 сентября 2019 года.