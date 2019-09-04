Bild: исключительный человек — 96-летний дайвер установил новый рекорд

06:23
В России на 7% выросла стоимость авиабилетов
Стоимость авиабилетов в первом полугодии 2019 года выросла на 7% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.
05:59
В Роспотребнадзоре рассказали о тяжёлой ситуации с корью на Украине
Глава Роспотребнадзора Анна Попова в беседе с RT на полях Восточного экономического форума рассказала о том, в каких странах уровень заболеваемости корью сохраняется на высоком уровне.
05:48
Трамп объявил режим ЧС в штате Северная Каролина
Президент США Дональд Трамп объявил режим чрезвычайной ситуации в штате Северная Каролина в связи с ураганом «Дориан».
05:26
На ВЭФ открылась интерактивная площадка Генпрокуратуры
Генпрокуратура России открыла собственную интерактивную площадку в рамках Восточного экономического форума (ВЭФ).
05:22
В России закуплены 10 тысяч упаковок незарегистрированного «Фризиума»
Московский эндокринный завод закупил около 10 тыс. упаковок незарегистрированного в России препарата «Фризиум».
04:55
Минприроды провело исследования для расширения российских границ в Арктике
Минприроды России завершило дополнительные научные исследования для расширения российских границ в Арктике.
04:35
Премьер Индии опубликовал твит на русском языке
Премьер-министр Индии Нарендра Моди, прибывший в среду, 4 сентября, в Россию с официальным визитом, опубликовал сообщение на русском языке на своей странице в социальной сети Twitter.
04:16
В Роспотребнадзоре назвали необходимый охват вакцинацией от гриппа
Главный санитарный врач России, глава Роспотребнадзора Анна Попова в беседе с RT на полях Восточного экономического форума рассказала, какой уровень охвата вакцинацией от гриппа необходим для защиты населения.
03:47
Названы российские города с самым грязным воздухом
Минприроды определило российские города с самым загрязнённым воздухом, их большая часть приходится на Сибирь.
03:20
«Роскосмос» опроверг информацию об угрозе космического мусора для МКС
Специалисты госкорпорации «Роскосмос» и головного научного института ракетно-космической отрасли ЦНИИмаш сделали вывод, что космический мусор не представляет угрозы для Международной космической станции.
02:51
В Болгарии предложили пересмотреть роль СССР в освобождении Европы
Министерство иностранных дел Болгарии призвало Россию не поддерживать «сомнительный исторический тезис» о том, что война Советского Союза против гитлеровской Германии была освобождением Европы.
02:25
Американский сенатор от штата Юта получил российскую визу
Американский сенатор — республиканец от штата Юта Майк Ли получил на этой неделе российскую визу.
02:05
В ЦБ рассказали о новых способах хищения денег с помощью соцсетей
Банк России зафиксировал рост количества хищений средств россиян при помощи взлома мошенниками социальных сетей.
01:39
Джонсон заявил о готовности провести досрочные выборы
Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон заявил о готовности провести досрочные выборы, если депутаты 4 сентября проголосуют за новую отсрочку переговоров о выходе страны из состава Евросоюза.
01:18
Британская оппозиция намерена обсудить законопроект об отсрочке брексита
Британская оппозиция намерена воспользоваться своей победой в голосовании в палате общин и рассмотреть законопроект об отсрочке брексита.
00:51
Небензя рассказал о переговорах с США по Афганистану
Постоянный представитель России при ООН Василий Небензя рассказал о консультациях России и США по ситуации в Афганистане.
00:39
Медведев публично извинился перед болельщиками на US Open
Российский теннисист Даниил Медведев обратился к болельщикам после победы в четвертьфинале US Open.
00:30
В МИД КНР обвинили NY Times в предвзятом освещении протестов в Гонконге
Управление специального представителя Министерства иностранных дел КНР в Гонконге сделало строгое представление газете The New York Times за то, как она освещала протесты в этом административном районе.
00:28
Медведев признался, что мог не доиграть матч с Вавринкой
Российский теннисист Даниил Медведев поделился впечатлениями от четвертьфинального матча US Open, в котором он одержал победу над швейцарцем Стэном Вавринкой.
00:11
Нурмагомедов рассказал, в чём разница между ним и Макгрегором
Чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в лёгком весе Хабиб Нурмагомедов рассказал о разнице между ним и ирландским бойцом Конором Макгрегором.
00:10
Медведев — первый россиянин за девять лет, вышедший в полуфинал ТБШ
Российскому теннисисту удалось стать первым россиянином с 2010 года, который вышел в полуфинал турнира Большого шлема (ТБШ).
00:10
Небензя: Россия предоставит ООН данные о ситуации в Идлибе
Постоянный представитель России при ООН Василий Небензя сообщил, что российская сторона готова предоставить свои данные для независимого расследования ООН авиаударов в сирийской провинции Идлиб.
00:02
Медведев победил Вавринку в четвертьфинале US Open
Российский теннисист Даниил Медведев обыграл швейцарского теннисиста Стэна Вавринку и стал полуфиналистом Открытого чемпионата США.
23:53
Источник: угроза взрыва на Павелецком вокзале оказалась ложной
Угроза взрыва в здании Павелецкого вокзала в Москве оказалась ложной. Об этом информирует ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.
23:46
Гендиректор «Уфы» назвал количество недовольных судейством в РПЛ клубов
Генеральный директор «Уфы» Шамиль Газизов рассказал о ходе встречи представителей команд Российской премьер-лиги (РПЛ) с главой департамента судейства и инспектирования Российского футбольного союза (РФС) Александром Егоровым.
23:39
СК возбудил дело после гибели 12-летней россиянки в Турции
Следователи возбудили уголовное дело в связи с гибелью 12-летней девочки из России в Турции. Об этом говорится в заявлении пресс-службы СК России.
23:37
В Карелии завели дело по факту гибели мужчины при пожаре
В Карелии завели уголовное дело по факту гибели мужчины при пожаре, сообщает Karelinform.ru со ссылкой на региональное СУ СК России.
23:34
В Нижнем Новгороде вынесли приговор по делу о падении наледи на детей
В Нижнем Новгороде вынесли приговор по делу о падении наледи на малолетних детей, сообщает Newsnn.ru со ссылкой на областное СУ СК России.
23:29
Порье сравнил бой с Нурмагомедовым с фильмом «Рокки»
Американский боец смешанных единоборств Дастин Порье поделился ожиданиями от поединка с обладателем чемпионского титула Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в лёгком весе Хабиба Нурмагомедова.
23:23
СБ ООН проведёт консультации по химоружию в Сирии 4 сентября
Постоянный представитель России при ООН Василий Небензя сообщил, что Совет Безопасности ООН проведёт консультации по химическому оружию в Сирии 4 сентября, передаёт РИА Новости.
23:12
РФС может заняться ситуацией между «Ростовом» и управляющей компанией стадиона
Президент Российского футбольного союза (РФС) Александр Дюков прокомментировал ситуацию вокруг ФК «Ростов» и «Ростов Арены».
23:08
В ДНР заявили об обстреле силовиками Докучаевска и Ленинского
В Народной милиции самопровозглашённой Донецкой народной республики заявили, что украинские силовики обстреляли город Докучаевск и село Ленинское.
23:07
В Подмосковье обсудили дополнительные льготы для многодетных семей
В Мособлдуме обсудили социальную поддержку семей, в том числе дополнительные льготы для многодетных. Об этом сообщает телеканал «360».
23:06
В Петербурге провели генеральную репетицию строевой песни ко Дню российской гвардии
В Санкт-Петербурге провели генеральную репетицию строевой песни ко Дню российской гвардии, сообщает телеканал «Звезда».
23:04
Спасатели предупредили о чрезвычайной пожароопасности в Курской области
Спасатели предупредили о чрезвычайной пожарной опасности пятого класса в Курской области 4 сентября, сообщает kp.ru со ссылкой на ГУ МЧС России по региону.
23:03
В Тверской области рассказали о планах увеличить производство молока
В Тверской области планируют построить высокотехнологичные молочно-товарные фермы и молокоперерабатывающий завод, сообщает НСН со ссылкой на пресс-службу губернатора региона.
22:55
Медведев взял медицинский тайм-аут в матче 1/4 финала US Open
Российский теннисист Даниил Медведев обратился за медицинской помощью по ходу первого сета четвертьфинального матча со швейцарцем Стэном Вавринкой на Открытом чемпионате США.
22:53
Военная прокуратура организовала проверку в связи с крушением Су-25УБ
Военная прокуратура Южного военного округа приняла решение о начале проверки из-за падения штурмовика Су-25УБ в Ставропольском крае.
22:41
Шипулин назвал смерть Ханевольда огромной утратой для мирового биатлона
Бывший российский биатлонист Антон Шипулин прокомментировал кончину трёхкратного олимпийского чемпиона Халварда Ханевольда.
22:40
Рядом с авиабазой Хмеймим уничтожили два беспилотника террористов
В Сирии рядом с авиабазой Хмеймим уничтожены два беспилотных летательных аппарата террористов. Об этом говорится в заявлении Минобороны России, поступившем в распоряжение RT.
22:30
В Москве из-за сообщения о минировании эвакуируют Павелецкий вокзал
Пассажиров и сотрудников Павелецкого вокзала в Москве эвакуируют после поступления сообщения о минировании. Об этом пишет РИА Новости, ссылаясь на представителя экстренных служб.
22:25
Женская сборная России по футболу крупно обыграла команду Эстонии в отборе к Евро-2021
Футболистки сборной России на своём поле разгромили сборную Эстонии во втором туре квалификационного турнира к чемпионату Европы — 2021.
22:19
Сенаторы США призвали Белый дом сохранить военную помощь Украине
Группа американских сенаторов от обеих партий направила директору административно-бюджетного управления Белого дома Мику Малвэни письмо с призывом сохранить предоставление военной помощи Украине.
22:13
Эксперт дала рекомендации по рациону для школьников
Диетолог, кандидат медицинских наук Маргарита Королёва в беседе с НСН дала рекомендации по рациону для школьников.
22:12
Московский международный фестиваль «Круг света» пройдёт 20—24 сентября
Московский международный фестиваль «Круг света» будет проходить с 20 по 24 сентября.
22:11
В Госдуме оценили перспективы сотрудничества России и Монголии
Первый зампред председателя комитета Государственной думы по международным делам Дмитрий Новиков в беседе с ФАН оценил перспективы сотрудничества России и Монголии.
22:10
В Москве отреставрируют здание богадельни Бугровых
Здание богадельни Бугровых в Рогожской слободе отреставрируют, сообщает сайт «Москва 24». Соответствующее задание выдал департамент культурного наследия.
22:10
Порье перед боем с Нурмагомедовым назвал себя неоспоримым чемпионом
Американский боец смешанных единоборств Дастин Порье, обладающий титулом временного чемпиона Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в лёгком весе, назвал себя неоспоримым чемпионом перед боем с обладателем регулярного титула, россиянином Хабибом Нурмагомедовым.
22:08
В Крыму ограничили посещение лесов
Министерство экологии и природных ресурсов Республики Крым ограничило посещение лесов на 21 день в связи с прогнозируемой высокой пожароопасностью, сообщает «Крыминформ» со ссылкой на пресс-службу ведомства.
22:02
Экс-глава Пентагона назвал Пакистан одной из «самых опасных» стран
Бывший глава Пентагона Джеймс Мэттис в своей книге Call Sign Chaos написал, что из всех стран, с которыми имел дело, Пакистан он считает наиболее опасным.