Euronews: крупнейший за полвека лесной пожар на Кипре потушили благодаря помощи соседей

Крупнейший за последние десятилетия лесной пожар на Кипре наконец удалось взять под контроль после того, как власти обратились за помощью к соседним странам. Огонь уничтожил десятки домов и многочисленные сосновые и оливковые рощи, а также повредил линии электропередачи. По подозрению в поджоге арестован 67-летний фермер, который якобы сжигал на своём участке сухую траву, однако он отрицает все обвинения.
Самый масштабный за последние 60 лет лесной пожар на Кипре удалось взять под контроль — на помощь пришла авиатехника из Израиля и Греции. Погибли четверо граждан Египта, которые работали на ферме в деревне Оду.
Огонь охватил горные районы Кипра. Разрушены десятки домов, повреждены линии электропередачи. Пламя также уничтожило многочисленные сосновые и оливковые рощи.
Жители десяти населенных пунктов эвакуированы. Власти ЕС выразили свои соболезнования и пообещали предоставить любую необходимую помощь.
По подозрению в поджоге арестован 67-летний фермер, который отвергает свою причастность к произошедшему. Поводом к задержанию послужили сообщения о том, что он сжигал на своём участке сухую траву.
Поиски самолёта Ан-26, на борту которого находились более 20 пассажиров и шесть членов экипажа, будут продолжаться до наступления темноты. Об этом информирует ТАСС со ссылкой на гендиректора компании «Камчатское авиационное предприятие» Алексея Храброва.
Президент Белоруссии Александр Лукашенко призвал правительство на фоне санкций Запада «активнее идти» на рынки, где Минск «не учат жить». Среди них Лукашенко назвал Россию, страны Азии, Латинской Америки и Ближнего Востока.
Госдепартамент США объявил о поиске специалиста на должность старшего советника по вопросам реформы правоохранительной системы на Украине. Как следует из заявки ведомства, с которой ознакомился RT, ему предстоит помогать Киеву разрабатывать и внедрять новые инициативы.
Бывший глава Республики Коми Вячеслав Гайзер, приговорённый к 11 годам колонии строгого режима, рассказал, что работает в колонии в тепличном хозяйстве, так как любит труд на земле. Об этом он написал корреспонденту RT Константину Придыбайло в ответ на его письмо.
Юрист, общественный деятель и кандидат в депутаты от Серпуховского округа Екатерина Гордон заявила, что Росимущество возложило на АНО «Центр прогресса бокса» финансовое обязательство по поддержанию функционирования парка-отеля «Дракино» в Серпуховском районе (Московская область) сроком на 11 месяцев.
В России за сутки зарегистрировали 23 378 случаев заболевания коронавирусной инфекцией. Всего за время пандемии в стране выявили 5 658 672 пациента с COVID-19. Об этом свидетельствуют данные оперативного штаба по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом.
Бывший глава Республики Коми Вячеслав Гайзер, приговорённый к 11 годам колонии за создание организованного преступного сообщества и коррупцию, рассказал о своём пребывании в колонии строгого режима. Об этом он написал корреспонденту RT Константину Придыбайло в ответ на его письмо.
Израиль и Южная Корея достигли соглашения об обмене вакцинами против коронавирусной инфекции, согласно которому Израиль передаст Южной Корее 700 тыс. доз вакцины Pfizer, срок годности которой заканчивается в конце июля текущего года, а Южная Корея вернёт такое же количество доз в сентябре-октябре 2021 года.
Защитник сборной Италии Леонардо Бонуччи поделился ожиданиями от встречи в матче 1/2 финала чемпионата Европы по футболу 2020 года с нападающим испанской сборной Альваро Моратой, который является его партнёром по туринскому «Ювентусу».
Главный тренер итальянской сборной Роберто Манчини перед матчем 1/2 финала чемпионата Европы по футболу 2020 года с национальной командой Испании прокомментировал мнение прессы, которая считает Италию фаворитом турнира.