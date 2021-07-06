Euronews: крупнейший за полвека лесной пожар на Кипре потушили благодаря помощи соседей

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12:27 В центре Москвы проходит акция у офиса КПРФ У входа в центральный офис ЦК КПРФ в Малом Сухаревском переулке в центре Москвы проходит акция Союза коммунистической молодёжи.

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09:47 СМИ: Церемонии открытия и закрытия Олимпиады в Токио пройдут без зрителей Организаторы летних Олимпийских игр в Токио хотят отказаться от допуска рядовых зрителей на церемонии открытия и закрытия соревнований.

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