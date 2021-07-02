Обозреватель Daily Mirror: хватит дразнить русского медведя — а то ведь съест

Английское слово «джингоизм» — так в англоязычных странах именуют явление ура-патриотизма — происходит из популярной в британских пабах во времена Русско-турецкой войны 1877—1878 годов песенки, пишет обозреватель Daily Mirror Пол Раутледж. Как поясняет журналист, текст песни звучит так:

«Нам не нужен бой, но, ей-богу, коль случится так, Людей найдём мы, корабли найдём и деньги для атак, Нам биться с Мишкой не впервой, и, пока силён британский флаг, Русским не видать Константинополя» (конкретный источник происхождения слова — эвфемистическое выражение by Jingo, которое в этой версии перевода передано как «ей-богу». — ИноТВ).

Как напоминает читателям колумнист Daily Mirror, в прошлом месяце британские ВМС «ущипнули медведя за нос» в Чёрном море неподалёку от Крыма — того самого региона, о котором и пели эту песенку больше века назад. «В общем, ничего особенно и не меняется, — пишет автор. — Вот только ни империи, чьи торговые пути нам нужно оборонять, ни серьёзного флота для обеспечения порядка в международных водах у нас больше нет».

При этом в некоторых версиях текста пелось не «нам биться с Мишкой не впервой», а «мы с Мишкой ведь схлестнёмся вновь» — и именно эта строчка всплывает в памяти на фоне нынешнего «военного противостояния» между Великобританией и Россией, признаётся Раутледж.

Это, впрочем, отнюдь не помеха отдельным «старым воякам», обожающим «подразнить Мишку» — как это, к примеру, недавно сделал бывший начальник генштаба вооружённых сил Соединённого Королевства Ричард Даннат, который, «сидя на вполне безопасной красной кожаной скамье палаты лордов», потребовал от руководства страны занять более агрессивную позицию по отношению к Москве, подчёркивает Раутледж. «Запад будет и дальше неумолимо смотреть Путину в глаза! И моргать мы не станем!» — приводит журналист слова Данната.

Как правило, британскую публику в мотивы тех или иных военных операций не посвящают, но в этот раз вышло по-другому: из секретных документов, которые кто-то позабыл на автобусной остановке в графстве Кент, выяснилось, что Министерство обороны Великобритании намеренно отправило эсминец Defender к берегам Крыма, отработав разные варианты реакции России на такие действия, и рассматривало для корабля альтернативный маршрут, который позволил бы избежать конфронтации, — но отказалось от него, чтобы не создать впечатление, будто Лондон напуган и убегает, пишет Раутледж. «Ну всё — теперь Великобритания официально занялась провоцированием России. Ну и внешняя политика у нас. Недальновидно, так сказать», — констатирует обозреватель Daily Mirror.

Как подчёркивает автор, отставной дипломат и бывший посол Великобритании в России Тони Брентон убеждён, что Крым, который «долго оставался неотъемлемой частью России и был вновь присоединён ею в 2014 году», западным державам «уже не вернуть». «Наша последняя Крымская война произошла в середине XIX века — её увековечила Атака лёгкой кавалерии, — в заключение пишет Раутледж. — Ту войну мы выиграли, при поддержке союзных нам французов и турок. А вот на то, что победим в ещё одной схватке с медведем, я бы деньги ставить, ей-богу, не стал».