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Insider: США не успеют привить 70% взрослого населения до Дня независимости

Материал представлен в пересказе ИноТВ
Соединённые Штаты не смогут выполнить поставленную Джо Байденом задачу и сделать хотя бы первый укол вакцины 70% взрослого населения страны до 4 июля, пишет Insider со ссылкой на Белый дом. Как отметили в администрации, сейчас статистику портит только молодёжь 18—26 лет, однако через несколько недель после праздника удастся полностью реализовать план президента.
Insider: США не успеют привить 70% взрослого населения до Дня независимости
Reuters

Во вторник Белый дом предположил, что Соединённые Штаты не выполнят поставленную Джо Байденом задачу по введению по крайней мере одной дозы вакцины 70% взрослого населения страны к 4 июля, сообщает Insider.

На пресс-конференции координатор Белого дома по реагированию на пандемию Джеффри Зинтс заявил, что на данный момент выполнена задача по вакцинированию 70% американцев старше 30 лет. По его словам, к 4 июля этот показатель станет актуальным для взрослого населения старше 27 лет, однако молодёжь 18—26 лет проявляет большую нерешительность. Чиновник утверждает, что для выполнения президентского указа потребуется «несколько дополнительных недель» после 4 июля.
 
«Правда в том, что многие молодые американцы решили, что COVID-19 на них не влияет и поэтому не спешат прививаться, — цитирует Джеффри Зинтса американская газета. — Однако ввиду распространения в стране варианта «дельта», который заражает молодых людей по всему миру, как никогда важно, чтобы они вакцинировались». Представитель Белого дома добавил, что администрация работает с главами штатов и членами местного самоуправления, чтобы убедить молодёжь сделать прививку.
 
По данным The New York Times, около 65% взрослого населения США уже получили по крайней мере первую дозу вакцины. Более чем в 15 штатах перевыполнили поставленную президентом задачу, однако многие до сих пор стараются её достичь.
 
Как пишет Insider, во вторник пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки заявила, что Белый дом продолжит сотрудничать с главами штатов и местного самоуправления по обеспечению доступа к вакцине каждому взрослому американцу. При этом она подчеркнула, что в конечном итоге человек сам принимает решение о прививке. Также Псаки отметила, что администрация считает срыв задачи по вакцинированию не провалом, а скорее «смелой, амбициозной целью», которую, как ожидается, стране удастся достичь через несколько недель после праздника.
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