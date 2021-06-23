NBC: «ковид на стероидах» выявлен уже почти во всех американских штатах

Вариант «дельта», который также называют «ковидом на стероидах», выявлен уже практически во всех штатах США, передаёт NBC. Более того, в восьми штатах, где зафиксированы наименьшие уровни вакцинации, этот штамм уже привёл к росту числа инфицированных. Однако, по мнению экспертов, если в стране будет привито достаточное количество людей, то никакого резкого прироста заболевших не будет.

На фоне того, как наша страна всё больше приближается к допандемической жизни, самой серьёзной угрозой становится вариант «дельта». Это самый опасный на данный момент штамм теперь способствует росту числа заражений в восьми штатах.



И в то самое время, когда билеты на концерты распродаются, а на популярных летом площадках вновь полно людей, непривитые люди могут продлить и обострить нынешнюю пандемию.



ПИТЕР ХОТЕЗ, декан Национальной школы тропической медицины Медицинского колледжа Бейлор: В США наблюдается быстрое ускорение. На прошлой неделе около 10% выявленных случаев вируса были связаны с вариантом «дельта», а теперь таковых уже 19%. Так что мы наблюдаем довольно типичное удвоение количества случаев.



В то время как 65% взрослых по меньшей мере частично вакцинированы, вариант «дельта» выявлен уже почти в каждом штате. Он укрепляется вот в этих, обозначенных, регионах, где наблюдается низкий уровень вакцинации.



В Миссури вариант «дельта» был обнаружен в сточных водах, что говорит о его широком распространении среди местного населения.



СТИВ ЭДВАРДС, глава CoxHealth: Он надвигается и представляет для вас риск. Если вы не привиты, то для него вы — лёгкая добыча.



По всей стране от вакцинации чаще всего уклоняются молодые люди. Среди них привитых менее 40%. Для сравнения среди пожилых этот показатель более чем в два раза выше. Однако, возможно, наибольшая угроза существует для детей младше 12 лет, которых ещё нельзя вакцинировать.



ВИВЕК МЁРТИ, генеральный хирург США: Когда вы привиты, вы служите стеной, барьером, мешающей инфекции проникнуть в ваш дом, в вашу общину. Чем больше людей из нас пройдут вакцинацию, тем более внушительную стену мы сможем выстроить вокруг наших детей, которые пока ещё слишком молоды для вакцинации. Таким образом мы защищаем наших детей.



Вариант «дельта», который называют «ковидом на стероидах», провоцирует очередную волну новых случаев здесь, в США. Однако, по словам экспертов, если вакцинацию пройдёт достаточное количество людей, то никакого резкого прироста не будет.



Дата выхода в эфир 22 июня 2021 года.