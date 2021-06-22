NTD: десятки тысяч цветов в Александровском саду восхищают жителей и гостей Санкт-Петербурга

Александровский сад в Санкт-Петербурге превратился этим летом в гигантскую цветочную галерею под открытым небом, привлекая внимание жителей и гостей города. Садоводы разбили красочные клумбы и посадили десятки тысяч растений на всей территории парка в рамках ежегодного фестиваля цветов, который в этом году посвящён науке и новым технологиям, передаёт NTD.
Яркие клумбы преобразили Александровский сад в Санкт-Петербурге. Здесь проходит фестиваль цветов — и продлится он до осени. В этот раз его тема посвящена науке и технологиям.
Это отразилось в оформлении цветников. Садоводам пришлось потрудиться, чтобы воплотить в жизнь идеи дизайнеров.
МАРИНА ЕРШОВА, садовод: Цветы, которые представлены в этом цветнике, — колеус двух цветов и агератум. Кроме того, в цветнике используются ещё инертные материалы. Это известняк достаточно нетрадиционного окраса, символизирующий горы, и малые архитектурные формы в виде ветряков.
Садоводы посадили 25 тысяч цветов. Клумбы занимают 250 квадратных метров парка. Цветочные композиции посвящены медицине, человеку и обществу, технологиям, климату и энергетике.
ДМИТРИЙ МАШКОВИЧ, гость парка: Слушайте, здорово! Очень классно смотрится. Обычно здесь просто зелень — а сейчас появилось больше цветов, и это интересно. Ну это туристическое место, сюда люди приходят фотографироваться. Это может быть частью имиджа Санкт-Петербурга в лице туристов.
ЕЛЕНА ЧЕБОНЕНКО, гостья парка: Очень мило, приятно. Всегда цветочные композиции создают настроение для прогулок. Ярко, и хочется ходить и рассматривать. Очень любопытно — и хотелось бы, чтобы всё это было более масштабно. Это будет привлекать людей и настроение повышать.
ОЛЬГА БАРАБАНОВА, гостья парка: Разноцветное, красивое, яркое. Надо больше делать, вообще всё засадить цветами!
В оформлении цветников участвовали разные садово-парковые предприятия Санкт-Петербурга. До 12 июля можно проголосовать за понравившуюся композицию, победители конкурса получат призы.
Фестиваль цветов в Александровском саду проходит с 2007 года.
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