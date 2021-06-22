NTD: десятки тысяч цветов в Александровском саду восхищают жителей и гостей Санкт-Петербурга

02:03 Канчельскис: Черчесов должен тренировать вратарей, а не сборную России Бывший полузащитник сборной России Андрей Канчельскис поделился мнением о поражении национальной команды от Дании в матче третьего тура группового этапа чемпионата Европы по футболу — 2020.

02:03 Боярский: думаю, Черчесов сам уйдёт в отставку Народный артист Михаил Боярский отреагировал на поражение сборной России от Дании в третьем туре группового этапа чемпионата Европы.

01:55 Писарев считает, что Черчесову стоит покинуть пост главного тренера сборной России Бывший нападающий сборной России по футболу Николай Писарев прокомментировал поражение национальной команды от Дании в третьем туре группового этапа чемпионата Европы.

01:47 Лавров проведёт встречу с главой МИД Венесуэлы Министр иностранных дел России Сергей Лавров и глава МИД Венесуэлы Хорхе Арреаса проведут во вторник переговоры в Москве. Об этом информирует ТАСС.

01:47 В Госдуме назвали позором вылет сборной России с Евро-2020 Депутат Государственной думы Дмитрий Свищёв поделился мнением о поражении сборной России от национальной команды Дании в матче третьего тура группового этапа чемпионата Европы по футболу — 2020.

01:44 Смородская не понимает, кто может сменить Черчесова на посту главного тренера сборной Бывший президент «Локомотива» Ольга Смородская отреагировала на поражение сборной России по футболу от Дании в третьем туре группового этапа чемпионата Европы.

01:38 Губерниев раскритиковал сборную России после поражения от Дании Известный спортивный комментатор Дмитрий Губерниев подверг критике сборную России по футболу после матча с Данией в третьем туре группового этапа чемпионата Европы.

01:33 Защитник сборной Дании высказался о победе над Россией на Евро-2020 Защитник сборной Дании Андреас Кристенсен поделился мнением о победе над национальной командой России в матче третьего тура группового этапа чемпионата Европы по футболу — 2020.

01:29 Кудряшов считает, что сборная России выполняла свой план в первом тайме матча с Данией Защитник сборной России по футболу Фёдор Кудряшов прокомментировал поражение от Дании в третьем туре группового этапа Евро-2020.

01:26 Дюков назвал неудовлетворительными результаты сборной России на Евро-2020 Президент Российского футбольного союза (РФС) Александр Дюков поделился мнением о поражении сборной России от национальной команды Дании в матче третьего тура группового этапа чемпионата Европы по футболу — 2020.

01:20 Главный тренер сборной Дании прокомментировал победу над Россией на Евро-2020 Главный тренер сборной Дании Каспер Юльманн поделился мнением о победе над национальной командой России в матче группового этапа чемпионата Европы по футболу — 2020.

01:10 Салихова: Черчесов должен спросить себя сам, нужно ли ему оставаться в сборной Жена владельца московского «Спартака» Зарема Салихова поделился мнением о поражении сборной России от национальной команды Дании в матче третьего тура группового этапа чемпионата Европы по футболу — 2020.

01:07 Швейцария сыграет в плей-офф Евро-2020 Сборная Швейцарии по футболу вышла в плей-офф чемпионата Европы.

01:06 В Госдепе прокомментировали ситуацию с «Северным потоком — 2» Исполняющий обязанности помощника главы американского дипведомства по делам Европы и Евразии Филип Рикер в ходе специального телефонного брифинга, посвящённого поездке Энтони Блинкена с 22 по 29 июня в Берлин, Париж, Рим и Ватикан, прокомментировали ситуацию с «Северным потоком — 2».

01:03 Черчесов передал привет болельщикам после вылета сборной России с Евро Главный тренер сборной России по футболу Станислав Черчесов поделился мнением о поражении от национальной команды Дании в матче третьего тура группового этапа чемпионата Европы по футболу — 2020.

01:01 Ни один игрок сборной России не подошёл к трибуне болельщиков после поражения от Дании Сборная России потерпела поражение от национальной команды Дании в матче третьего тура группового этапа чемпионата Европы по футболу — 2020.

00:52 Черчесов поблагодарил российских болельщиков, присутствовавших на матче с Данией Главный тренер сборной России Станислав Черчесов высказался об атмосфере на стадионе «Паркен» в Копенгагене в матче третьего тура группового этапа чемпионата Европы по футболу — 2020 с национальной командой Дании.

00:50 Черчесов ответил по поводу выхода на новый уровень футболистов сборной России Главный тренер сборной России по футболу Станислав Черчесов после матча третьего тура группового этапа чемпионата Европы с Данией ответил на вопрос, у какого процента игроков от состава команды он на турнире увидел возможность выйти на новый уровень.

00:46 Черчесов поблагодарил футболистов сборной России за игру на Евро-2020 Главный тренер сборной России по футболу Станислав Черчесов поделился мнением о поражении национальной команды от Дании в матче третьего тура группового этапа чемпионата Европы по футболу — 2020.

00:44 Черчесов сравнил нынешнюю сборную России от команды на ЧМ-2018 Главный тренер сборной России по футболу Станислав Черчесов после матча третьего тура группового этапа чемпионата Европы с Данией сравнил нынешнюю национальную команду со сборной на чемпионате мира 2018 года.

00:42 Террористы совершили 38 обстрелов в идлибской зоне деэскалации в Сирии В российском Министерстве обороны заявил, что боевики террористической группировки «Джабхат ан-Нусра»* совершили 38 обстрелов в идлибской зоне деэскалации в САР.

00:41 Кузяев: в первом тайме матча с Данией у сборной России были неплохие подходы Полузащитник сборной России Далер Кузяев прокомментировал поражение от Дании в третьем туре группового этапа Евро-2020.

00:41 Черчесов назвал причины поражения России от Дании на Евро-2020 Главный тренер сборной России по футболу Станислав Черчесов поделился мнением о поражении национальной команды от Дании в матче третьего тура группового этапа чемпионата Европы по футболу — 2020.

00:35 Соболев призвал не винить Зобнина в поражении России от Дании Нападающий сборной России Александр Соболев прокомментировал поражение от Дании в третьем туре группового этапа Евро-2020.

00:35 Дивеев высказался о вылете сборной России с Евро-2020 Защитник сборной России Игорь Дивеев поделился мнением о поражении национальной команды от Дании в матче третьего тура группового этапа чемпионата Европы по футболу — 2020.

00:29 Дзюба признался, что сборную надломил гол после ошибки Зобнина в матче с Данией Нападающий и капитан сборной России по футболу Артём Дзюба высказался о втором мяче в ворота национальной команды в матче с Данией на Евро-2020.

00:29 Головин о вылете сборной России с Евро: думаю, в какой-то мере моя вина Полузащитник сборной России Александр Головин поделился мнением о поражении национальной команды от Дании в матче третьего тура группового этапа чемпионата Европы по футболу — 2020.

00:27 Учёные провели исследование о том, у кого больше всего антител к COVID-19 Издание сибирского отделения Российской академии наук «Наука в Сибири» сообщает, что в период с января по апрель 2021 году «большая часть сотрудников ИХБФМ СО РАН вакцинировалась препаратом ГамКовидВак (Спутник V)».

00:24 Дзюба считает Данию соперником уровня сборной России Нападающий и капитан сборной России по футболу Артём Дзюба поделился мнением о причинах поражения от Дании в третьем туре группового этапа чемпионата Европы.

00:22 Дзюба отметил атмосферу на стадионе в матче России с Данией Нападающий сборной России Артём Дзюба поделился мнением о поражении национальной команды от Дании в матче третьего тура группового этапа чемпионата Европы по футболу — 2020.

00:18 Дзюба о поражении России от Дании: те, кто об этом мечтали, наслаждайтесь Нападающий сборной России Артём Дзюба поделился мнением о поражении национальной команды от Дании в матче третьего тура группового этапа чемпионата Европы по футболу — 2020.

00:17 Дзюба извинился перед болельщиками за поражение от Дании на Евро-2020 Нападающий и капитан сборной России по футболу Артём Дзюба прокомментировал поражение от Дании в третьем туре группового этапа чемпионата Европы.

00:12 Дания — первая команда в истории Евро, которая вышла в плей-офф после двух поражений Сборная России потерпела поражение от национальной команды Дании в матче третьего тура группового этапа чемпионата Европы по футболу — 2020.

00:11 Женская сборная России по баскетболу победила Словению и вышла в четвертьфинал ЧЕ Женская сборная России взяла верх над Словенией в матче 1/8 финала чемпионата Европы по баскетболу.

00:09 Кристенсен признан лучшим игроком матча Евро-2020 Дания — Россия Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) определил обладателя награды лучшему игроку матча Евро-2020 между сборными Дании и России.

00:08 Де Брёйне признан лучшим игроком матча Евро-2020 между Бельгией и Финляндией Полузащитник сборной Бельгии Кевин Де Брёйне признан лучшим игроком матча третьего тура группового этапа чемпионата Европы с Финляндией.

00:01 Дания сыграет с Уэльсом в 1/8 финала Евро-2020, Бельгия может встретиться с Испанией По итогам трёх матчей групповой стадии определились участники плей-офф чемпионата Европы по футболу от группы B.

23:59 Бельгия прервала 52-летнюю безвыигрышную серию в матчах с Финляндией Сборная Бельгии по футболу прервала длительную безвыигрышную серию в противостоянии с национальной командой Финляндии, которая тянулась с октября 1968 года.

23:58 В Тюменской области 13 выпускников получили высший балл на ЕГЭ по русскому языку В Тюменской области 13 выпускников получили по 100 баллов на ЕГЭ по русскому языку.

23:53 Байден продлил санкции против КНДР В Белом доме заявили о продлении американским президентом Джо Байденом санкций в отношении КНДР.

23:51 Бельгия победила Финляндию и заняла первое место в группе на Евро-2020 Сборная Бельгии одержала победу над национальной командой Финляндии в матче заключительного, третьего тура группового этапа чемпионата Европы по футболу.

23:50 Лукаку сравнялся с лидерами гонки бомбардиров Евро-2020 Нападающий сборной Бельгии Ромелу Лукаку забил третий мяч на чемпионате Европы по футболу 2020 года, что помогло ему сравняться с лидерами гонки бомбардиров.

23:49 Дания разгромила Россию в Копенгагене и выбила её с Евро-2020 Сборная России по футболу потерпела разгромное поражение от Дании в матче третьего тура группового этапа чемпионата Европы.

23:46 Аналитик рассказала о перспективах курса рубля Аналитик «Финама» Анна Зайцева рассказала о перспективах курса рубля.

23:46 Сборная Дании впервые с 1984 года забила четыре мяча в матче Евро Сборная Дании по футболу в матче с Россией на Евро-2020 впервые за 37 лет забила четыре мяча в одной игре.

23:39 В Египте в результате аварии погибли четыре человека В Египте при столкновении поезда с автобусом погибли четыре человека, ещё шесть получили ранения, информирует издание «Аль-Ватан».

23:39 Дания забила два мяча за три минуты в матче Евро-2020 с Россией Сборная Дании увеличила преимущество в счёте в матче заключительного, третьего тура группового этапа чемпионата Европы с национальной командой России.

23:38 Невролог оценил ситуацию с пандемией в летний период Председатель Общественного совета по защите прав пациентов, доктор медицинских наук, невролог Ян Власов оценил ситуацию с пандемией в летний период.

23:37 На Кубани прокомментировали ситуацию с коечным фондом для заболевших COVID-19 В Краснодарском крае прокомментировали ситуацию с коечным фондом для заболевших COVID-19.