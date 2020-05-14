Independent: «самое опасное растение» — Великобритания проигрывает битву с борщевиком

Эксперт британской благотворительной организации Майк Дадди считает, предупредил что наводнения и тёплая погода в Великобритании могли способствовать распространению
борщевика The Independent. По мнению Дадди, завезённый из России борщевик в начале XIX века стал «самым опасным растением» страны.
Эксперты предупредили, что Великобритания проигрывает битву за искоренение гигантского борщевика, который называют самым опасным растением страны, сообщает The Independent.
Британское издание отмечает, что несмотря на многолетние усилия по искоренению борщевика, он закрепился на всей территории страны. При этом садоводы предупреждают, что недавние наводнения и тёплая погода, возможно, способствовали его размножению.
Распространению борщевика по территории Великобритании также способствуют отсутствие выделения финансовых ресурсов на борьбу с ним, знаний о его жизненном цикле и веры местных властей в возможность искоренения растения.
Гигантский борщевик был завезён в Великобританию в 1817 году из России. Первоначально его выращивали садоводы в декоративных садах, а впоследствии он распространился по всей стране. Тем не менее уже несколько десятилетий выращивание этого растения в садах запрещено, так как ядовитый сок борщевика повышает чувствительность кожи к солнечному свету и вызывает у человека тяжёлые ожоги. А при попадании в глаза он может вызвать слепоту.
Эксперт британской благотворительной организации Майк Дадди назвал борщевик «самым опасным растением в Великобритании».
«Это очень красивое растение, но я настоятельно рекомендую никому не выращивать его. Оно может вызвать очень неприятные травмы, на заживление которых уходит много времени», — заявил Дадди.
По мнению эксперта, лишь скоординированные действия могут исправить ситуацию и помочь избавиться от борщевика в Великобритании. Как отмечает The Independent, Дадди надеется, что масштаб распространения растения может быть «значительно снижен», если имеющиеся методы контроля получат должное финансирование.
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