NTD: «Мир без границ» — фестиваль песчаных скульптур преобразил пляж Петропавловской крепости

В Санкт-Петербурге стартовал фестиваль песчаных скульптур, темой которого стал «Мир без границ». Как передаёт NTD, на пляже Петропавловской крепости посетители смогут увидеть 20 скульптурных композиций, благодаря которым можно совершить воображаемое путешествие в Китай, Индию, Древний Рим или солнечную Грузию.

В атмосферу странствий можно погрузиться на фестивале песчаных скульптур в Санкт-Петербурге. В этом году тема мероприятия — «Мир без границ». Проходит оно на пляже Петропавловской крепости в центре города.

АЛЕКСАНДР ГРИЦАЙ, куратор фестиваля: Большинство наших скульптур посвящены различным культурным особенностям либо достопримечательностям той или иной страны, того или иного континента. Если у нас Бразилия, то это карнавал. Если это Северная Америка — мы взяли коренные народы за основу, то есть индейцев. Соответственно, если это Египет, то это обязательно египетские фараоны и пирамиды.

15 мастеров создали 20 скульптурных композиций. Благодаря им можно совершить воображаемое путешествие в Китай, Индию, Древний Рим или солнечную Грузию.

РУСЛАН АРСЛАНБАЕВ, скульптор: Наша тема «Мир без границ», и моя скульптура олицетворяет Кавказ, наверное, Грузию. Я недавно был там и вот по этим впечатлениям решил изобразить эту скульптуру.

Изюминкой фестиваля стал сказочный замок.

АЛЕКСАНДР ГРИЦАЙ: За моей спиной вы видите большой, почти 10-метровый замок из песка. В этом году это некий собирательный сказочный образ некой сказки. Всё равно любой песчаный фестиваль должен олицетворять, в первую очередь, то, что можно сделать на пляже самому, — это замок из песка. Но у нас «куличик» немножко побольше, чем у большинства людей на пляже.

По примерной оценке, на строительство замка ушло больше 300 тонн песка. А в общей сложности на скульптуры потратили не менее 3 тысяч тонн материала. Мастера работали 20 дней. Все скульптуры обрабатывают специальным защитным составом.

РОМАН ЮДИН, помощник скульптора: Проливаем все скульптуры клеем ПВА, размешанным с водой. Это концентрат ПВА. Обливаем — так как у нас Петербург, дожди, — чтобы влага в самом песке, внутри оставалась, снаружи он был как плёнка — то есть, если потрогать, наощупь он как бетон. Делать это нужно в день по три раза и каждый день.

Фестиваль продлится до 15 сентября.

Дата выхода в эфир 25 мая 2021 года.