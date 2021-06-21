France TV: одно из немногих решений саммита — посол России в США вернулся в Вашингтон

Российский посол в США Анатолий Антонов отправился снова в Вашингтон, сообщает France TV. Перед вылетом он заявил, что настроен оптимистично. Как напоминает автор статьи, решение о возвращении послов стало одним из немногих конкретных итогов саммита, который состоялся между Владимиром Путиным и Джо Байденом.
Посол России в США, которого в марте вернули в Москву для консультаций, отправился снова в Соединённые Штаты. Договорённость о возвращении послов стала «одним из немногих конкретных решений саммита», который прошёл в среду между Джо Байденом и Владимиром Путиным, пишет на своём сайте France TV.
«По результатам встречи двух президентов рассчитываю на конструктивную работу с американскими коллегами, на выстраивание равноправных, прагматичных отношений», — заявил Анатолий Антонов, отметив, что едет с «оптимистичным настроем».
Посол США в Москве Джон Салливан, в свою очередь, заявил, что скоро тоже вернётся в Москву. Для него главным вектором работы будет достижение стратегической стабильности, обеспечение прав человека, построение стабильных и предсказуемых отношений с Россией.
Как отмечает автор статьи в France TV, дипломатические отношения между Россией и США значительно ухудшились после вступления в должность Джо Байдена. Он, в частности, обвиняет Россию в совершении серии кибератак против США.
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