Guardian: бессмертие недостижимо — учёные установили, что процесс старения не остановить

Вечная молодость, похоже, так навсегда и останется мифом — во всяком случае, об этом свидетельствует новая работа международной группы учёных под руководством специалистов Оксфордского университета, сообщает The Guardian. Как пишет газета, изучив данные о смертности в человеческих популяциях на протяжении истории и сопоставили их со статистикой других видов, эксперты пришли к выводу, что смертность зависит прежде всего от «биологических ограничений», преодолеть которые медицина пока не может.

Учёные уже не одно десятилетие пытаются найти способ остановить старение или обратить его вспять, пользуясь обширными возможностями геномики и искусственного интеллекта, а также поддержкой от правительств и частных инвесторов — общий объём этой «индустрии» уже сейчас оценивается в $110 млрд, а к 2025 году, по некоторым оценкам, должен будет достичь $610 млрд. Однако, как показало новое «беспрецедентное» исследование, проведённое международной группой учёных, человечество скорее всего не в силах замедлить процесс старения из-за ряда биологических ограничений, пишет The Guardian.

По данным британского издания, в рамках исследования специалисты из 14 стран — включая экспертов Оксфордского университета — проверяли гипотезу «неизменной скорости старения», согласно которой у каждого биологического вида есть относительно чётко определённый темп старения после достижения зрелости.

«Результаты нашего исследования подтверждают теорию о том, что всё больше людей живут значительно дольше не из-за того, что мы замедляем процесс умирания, а в связи со снижением смертности в более молодом возрасте», — заявил сотрудник Центра демографических исследований имени виконта Ливерхьюма при Оксфордском университете Хосе Мануэль Абурто, который в рамках исследования анализировал данные по возрасту смерти и рождаемости на разных континентах планеты за несколько веков.

«Мы сравнили данные по рождаемости и смертности у людей и других видов приматов и обнаружили, что у всех них есть имеется один и тот же общий шаблон смертности, — пояснил Абурто. — Это говорит о том, что в конечном счёте долголетие зависит не от среды, а от биологических факторов. Статистика подтверждает, что отдельные лица по мере улучшения условий жизни и совершенствования здравоохранения начинают жить дольше, а это оборачивается общим ростом продолжительности жизни во всей популяции. Тем не менее, у всех видов чётко просматривается резкий рост смертности после достижения пожилого возраста».

В академическом сообществе уже много лет идут споры о том, насколько сильно можно увеличить продолжительность жизни человека, подчёркивает обозреватель The Guardian. Как отмечает журналист, поиск средств для продления жизни и укрепления здоровья особенно активно ведётся в Соединённом королевстве, где в нём задействованы как минимум 260 компаний, 250 инвесторов, десять НКО и десять исследовательских лабораторий, которые все «применяют новейшие технологии». Правительство страны даже сделало увеличение продолжительности жизни одним из приоритетных направлений своей политики — недавно британские власти включили его наряду с разработками в области ИИ в список «четырёх великих вызовов» стратегии промышленного развития страны, направленной на то, чтобы вывести Великобританию на лидирующие позиции в соответствующих секторах в будущем, пишет автор.

Между тем, в рамках дискуссий о долголетии долгое время не уделялось никакого внимания исследованиям, где продолжительность жизни людей сопоставлялась бы с аналогичной статистикой у других видов, дабы таким образом установить главные факторы смертности — и, по словам Хосе Мануэля Абурто, как раз этот пробел и должно будет заполнить новое исследование. «Собрав удивительно разноплановый массив данных, мы смогли найти различия в плане смертности как между видами, так и внутри нашего вида», — пояснил учёный.

По информации The Guardian, все наборы данных, изученные подопечными Абурто, подтверждали один и тот же шаблон смертности: риск смерти крайне высок в младенчестве, резко снижется в детском и подростковом возрасте, остаётся низким вплоть до среднего возраста, а затем начитает с годами постоянно расти.

«Результаты исследования свидетельствуют о том, что на протяжении истории продолжительность жизни была низкой из-за того, что многие люди умирали в молодом возрасте, однако по мере прогресса в области медицины, социальной сферы и среды средняя продолжительность жизни стала расти, — прокомментировал свою работу Абурто. — Сегодня всё больше людей живут значительно дольше. Однако тенденция к смерти в пожилом возрасте не изменилась. Данное исследование позволяет предположить, что эволюционно-биологические факторы перевешивают все прочие, и что эти биологически обусловленные ограничения медицинские достижения преодолеть пока так и не смогли».

По информации The Guardian, профессор биогеронтологии Института здорового старения при Университетском колледже Лондона Дэвид Джемс, который ознакомился с кратким содержанием доклада команды Абурто, заявил, что «это очень мощная работа, которая даёт чёткий ответ на крайне дискуссионный вопрос».