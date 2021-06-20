Guardian: бессмертие недостижимо — учёные установили, что процесс старения не остановить
Учёные уже не одно десятилетие пытаются найти способ остановить старение или обратить его вспять, пользуясь обширными возможностями геномики и искусственного интеллекта, а также поддержкой от правительств и частных инвесторов — общий объём этой «индустрии» уже сейчас оценивается в $110 млрд, а к 2025 году, по некоторым оценкам, должен будет достичь $610 млрд. Однако, как показало новое «беспрецедентное» исследование, проведённое международной группой учёных, человечество скорее всего не в силах замедлить процесс старения из-за ряда биологических ограничений, пишет The Guardian.
По данным британского издания, в рамках исследования специалисты из 14 стран — включая экспертов Оксфордского университета — проверяли гипотезу «неизменной скорости старения», согласно которой у каждого биологического вида есть относительно чётко определённый темп старения после достижения зрелости.
«Результаты нашего исследования подтверждают теорию о том, что всё больше людей живут значительно дольше не из-за того, что мы замедляем процесс умирания, а в связи со снижением смертности в более молодом возрасте», — заявил сотрудник Центра демографических исследований имени виконта Ливерхьюма при Оксфордском университете Хосе Мануэль Абурто, который в рамках исследования анализировал данные по возрасту смерти и рождаемости на разных континентах планеты за несколько веков.
«Мы сравнили данные по рождаемости и смертности у людей и других видов приматов и обнаружили, что у всех них есть имеется один и тот же общий шаблон смертности, — пояснил Абурто. — Это говорит о том, что в конечном счёте долголетие зависит не от среды, а от биологических факторов. Статистика подтверждает, что отдельные лица по мере улучшения условий жизни и совершенствования здравоохранения начинают жить дольше, а это оборачивается общим ростом продолжительности жизни во всей популяции. Тем не менее, у всех видов чётко просматривается резкий рост смертности после достижения пожилого возраста».
В академическом сообществе уже много лет идут споры о том, насколько сильно можно увеличить продолжительность жизни человека, подчёркивает обозреватель The Guardian. Как отмечает журналист, поиск средств для продления жизни и укрепления здоровья особенно активно ведётся в Соединённом королевстве, где в нём задействованы как минимум 260 компаний, 250 инвесторов, десять НКО и десять исследовательских лабораторий, которые все «применяют новейшие технологии». Правительство страны даже сделало увеличение продолжительности жизни одним из приоритетных направлений своей политики — недавно британские власти включили его наряду с разработками в области ИИ в список «четырёх великих вызовов» стратегии промышленного развития страны, направленной на то, чтобы вывести Великобританию на лидирующие позиции в соответствующих секторах в будущем, пишет автор.
Между тем, в рамках дискуссий о долголетии долгое время не уделялось никакого внимания исследованиям, где продолжительность жизни людей сопоставлялась бы с аналогичной статистикой у других видов, дабы таким образом установить главные факторы смертности — и, по словам Хосе Мануэля Абурто, как раз этот пробел и должно будет заполнить новое исследование. «Собрав удивительно разноплановый массив данных, мы смогли найти различия в плане смертности как между видами, так и внутри нашего вида», — пояснил учёный.
По информации The Guardian, все наборы данных, изученные подопечными Абурто, подтверждали один и тот же шаблон смертности: риск смерти крайне высок в младенчестве, резко снижется в детском и подростковом возрасте, остаётся низким вплоть до среднего возраста, а затем начитает с годами постоянно расти.
«Результаты исследования свидетельствуют о том, что на протяжении истории продолжительность жизни была низкой из-за того, что многие люди умирали в молодом возрасте, однако по мере прогресса в области медицины, социальной сферы и среды средняя продолжительность жизни стала расти, — прокомментировал свою работу Абурто. — Сегодня всё больше людей живут значительно дольше. Однако тенденция к смерти в пожилом возрасте не изменилась. Данное исследование позволяет предположить, что эволюционно-биологические факторы перевешивают все прочие, и что эти биологически обусловленные ограничения медицинские достижения преодолеть пока так и не смогли».
По информации The Guardian, профессор биогеронтологии Института здорового старения при Университетском колледже Лондона Дэвид Джемс, который ознакомился с кратким содержанием доклада команды Абурто, заявил, что «это очень мощная работа, которая даёт чёткий ответ на крайне дискуссионный вопрос».